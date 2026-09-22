Kész, ennyi volt? Fű alatt küldik el a magyar melósokat, hatalmas leépítési hullám söpör végig a gyárakon

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Bár a magyarországi járműiparban összességében nőtt a foglalkoztatottak száma 2026 nyarára, a pozitív statisztikát szinte kizárólag néhány új, gigantikus üzem – a BMW, a Mercedes és a BYD – munkahelyteremtése húzta fel. A háttérben eközben a hagyományos és meghatározó hazai autóipari cégek többsége folyamatosan és jelentős arányban építi le a dolgozói állományát.
A hivatalos adatok szerint a járműiparban teljes munkaidőben alkalmazottak száma 2024 júliusáról 2025-re 93 791-ről 91 183 főre esett vissza, idén júliusra azonban ismét emelkedésnek indult, és elérte a 92 738 főt. Ez az egy évvel korábbi mélyponthoz képest 1555 fős, 1,7 százalékos növekedést jelent. A fordulat egy olyan időszakban következett be, amikor a hazai szektor már jobban ellenállt a válságnak, mint a német piac, ahol tavaly erőteljesebb volt a munkahelyek megszűnése.
Az ágazat statisztikája ugyanakkor rendkívül kettős képet mutat. A nyilvánosság figyelmét általában csak az olyan bejelentések keltik fel, mint a győri WKW év végéig tervezett 470 fős, vagy a ZF egri üzemének korábbi, 110 fős elbocsátása. A valóságban ennél jóval kiterjedtebb, fokozatos létszámcsökkentés zajlik, hiszen a 2025 júliusában legnagyobbnak számító 25 hazai járműipari foglalkoztató közül 17 cég kevesebb dolgozót foglalkoztat idén, mint egy éve - írta meg a Telex.
A legnagyobb veszteséget a Continental-csoport egykori tagvállalatai (901 fős csökkenés) és a Bosch-csoport (626 fős csökkenés) könyvelhették el. Számos cégnél a leépítés aránya a 10 százalékot is meghaladta, ebbe a körbe tartozik a Linamar, az Adient, a Joyson, a Thyssenkrupp, a ZF Hungária, a Hanon, valamint a létszámát 17 százalékkal visszavágó Aptiv is.
Az, hogy az iparági összesítés mégis pozitív mérleggel zárt, néhány meghatározó szereplő dinamikus bővülésének köszönhető. A termelést felfuttató BMW több mint kétezer, a Mercedes pedig több mint 800 fővel bővítette dolgozói bázisát. Bár a legnagyobb foglalkoztatók listáján még nem szerepel, a BYD létszáma is megnégyszereződött, 204-ről 825 főre ugrott. Rajtuk kívül a navigációs rendszereket és elektronikát gyártó Harman Becker is több mint 200 fős növekedést ért el.
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A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a hazai járműipari termelés tavaly augusztus óta – két rövidebb megingástól eltekintve – stabilan növekszik, ami a jelenlegi trendek alapján a szektor foglalkoztatotti létszámának további emelkedését vetíti előre.
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