Itt a bejelentés! Ingyenes ajándékot kap rengeteg budapesti: mutatjuk, kik jogosultak

Új kedvezményt kapnak a BudapestGO-ban bérletet vásárló budapestiek. Havi tíz alkalommal, alkalmanként legfeljebb fél órán keresztül díjmentesen használhatják a klasszikus MOL Bubi kerékpárokat azok, akik legalább 30 napos, érvényes bérlettel rendelkeznek. A kuponokat regisztráció után lehet igényelni.

A program szeptember 30-án indul, és a BKK tájékoztatása szerint visszavonásig érvényes. A jogosultaknak a Bubi használatához külön regisztrálniuk kell, majd a rendszer ellenőrzi a BudapestGO-bérletet. A kedvezmény nemcsak a havi bérleteseknek szól. A BudapestGO-ban vásárolt érvényes havi, negyedéves vagy éves bérlettel rendelkezők is igénybe vehetik. A regisztráció után tíz darab, egyenként legfeljebb 30 perces utazásra jogosító kupont kapnak.

A havi bérleteseknek ez egy hónapra szóló kuponcsomagot jelent. A negyedéves bérlettel rendelkezők három egymást követő hónapon keresztül, az éves bérletesek pedig tizenkét hónapon át kapják meg havonta a tíz kupont. A kuponokat e-mailben küldik ki, és a regisztrációtól számított 30 napig használhatók fel. Fontos, hogy minden új BudapestGO-bérlet megvásárlásakor újra regisztrálni kell a kedvezményre. A kuponokat a MOL Bubi alkalmazásban lehet beváltani.

A BKK közben a közbringarendszer hálózatát is jelentősen bővíti. Szeptember közepétől több mint 400 új Mobi-pontot vontak be a MOL Bubi rendszerébe, így sokkal több helyen lehet felvenni és leadni a közbringákat. A korábbi jellemzően 300–400 méteres állomástávolság helyett számos helyen már 100–150 méterenként található olyan pont, ahol Bubit lehet felvenni vagy leadni.

A bővítésnek ezzel még nincs vége. A BKK tervei szerint 2026 őszén további mintegy 400 Mobi-ponttal bővülhet a hálózat, 2027 elejére pedig több mint 1100 helyszínen lehet majd felvenni és leadni a kerékpárokat Budapesten.

A megújult MOL Bubi augusztus 3-i indulása óta már 52 ezren regisztráltak, és szeptember közepéig több mint 270 ezer utazást tettek meg a felhasználók. Ez közel 20 százalékkal haladta meg a korábbi rendszer azonos időszakának utazásszámát. Az elektromos rásegítésű kerékpárok is gyorsan népszerűvé váltak, több mint 70 ezer utazás történt velük az első hetekben.

A megújult rendszerben jelenleg klasszikus és elektromos rásegítésű kerékpárok is elérhetők. A BKK korábbi tájékoztatása szerint a kezdeti időszak után összesen 3300 kerékpárral, köztük 2500 klasszikus és 800 elektromos bringával számolnak, 2027-re pedig várhatóan 5000 új kerékpár állhat a budapestiek rendelkezésére.

Címlapkép: Kovács Márton, MTI/MTVA