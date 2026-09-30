2026. szeptember 30. szerda Jeromos
25 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. augusztus 3.A Mol Bubi új generációjának bemutatója Budapesten 2026. augusztus 3-án. Elindult a megújult Mol Bubi közbringarendszer, a korábbinál nagyobb flottában már elektromos kerékpárok is rendelkezésre állnak.M
Utazás

Itt a bejelentés! Ingyenes ajándékot kap rengeteg budapesti: mutatjuk, kik jogosultak

Pénzcentrum
2026. szeptember 30. 10:45

Új kedvezményt kapnak a BudapestGO-ban bérletet vásárló budapestiek. Havi tíz alkalommal, alkalmanként legfeljebb fél órán keresztül díjmentesen használhatják a klasszikus MOL Bubi kerékpárokat azok, akik legalább 30 napos, érvényes bérlettel rendelkeznek. A kuponokat regisztráció után lehet igényelni.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A program szeptember 30-án indul, és a BKK tájékoztatása szerint visszavonásig érvényes. A jogosultaknak a Bubi használatához külön regisztrálniuk kell, majd a rendszer ellenőrzi a BudapestGO-bérletet. A kedvezmény nemcsak a havi bérleteseknek szól. A BudapestGO-ban vásárolt érvényes havi, negyedéves vagy éves bérlettel rendelkezők is igénybe vehetik. A regisztráció után tíz darab, egyenként legfeljebb 30 perces utazásra jogosító kupont kapnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A havi bérleteseknek ez egy hónapra szóló kuponcsomagot jelent. A negyedéves bérlettel rendelkezők három egymást követő hónapon keresztül, az éves bérletesek pedig tizenkét hónapon át kapják meg havonta a tíz kupont. A kuponokat e-mailben küldik ki, és a regisztrációtól számított 30 napig használhatók fel. Fontos, hogy minden új BudapestGO-bérlet megvásárlásakor újra regisztrálni kell a kedvezményre. A kuponokat a MOL Bubi alkalmazásban lehet beváltani.

Kapcsolódó cikkeink:

A BKK közben a közbringarendszer hálózatát is jelentősen bővíti. Szeptember közepétől több mint 400 új Mobi-pontot vontak be a MOL Bubi rendszerébe, így sokkal több helyen lehet felvenni és leadni a közbringákat. A korábbi jellemzően 300–400 méteres állomástávolság helyett számos helyen már 100–150 méterenként található olyan pont, ahol Bubit lehet felvenni vagy leadni.

A bővítésnek ezzel még nincs vége. A BKK tervei szerint 2026 őszén további mintegy 400 Mobi-ponttal bővülhet a hálózat, 2027 elejére pedig több mint 1100 helyszínen lehet majd felvenni és leadni a kerékpárokat Budapesten.

A megújult MOL Bubi augusztus 3-i indulása óta már 52 ezren regisztráltak, és szeptember közepéig több mint 270 ezer utazást tettek meg a felhasználók. Ez közel 20 százalékkal haladta meg a korábbi rendszer azonos időszakának utazásszámát. Az elektromos rásegítésű kerékpárok is gyorsan népszerűvé váltak, több mint 70 ezer utazás történt velük az első hetekben.

A megújult rendszerben jelenleg klasszikus és elektromos rásegítésű kerékpárok is elérhetők. A BKK korábbi tájékoztatása szerint a kezdeti időszak után összesen 3300 kerékpárral, köztük 2500 klasszikus és 800 elektromos bringával számolnak, 2027-re pedig várhatóan 5000 új kerékpár állhat a budapestiek rendelkezésére.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

 

 

Címlapkép: Kovács Márton, MTI/MTVA 
#utazás #bkk #Budapest #kerékpár #kupon #bicikli #közösségi közlekedés #bérlet #kedvezmény #ingyen #budapesti tömegközlekedés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:43
11:27
11:20
11:15
11:08
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 30.
Sokan már fiatalon búcsút mondhatnak a gondtalan nyugdíjas éveknek: rengeteg pénzt buknak el, itt hibáznak
2026. szeptember 29.
Tényleg megadóztatják az üresen álló lakásokat? Rengeteg ingatlantulaj izgulhat a budapesti tervek miatt
2026. szeptember 30.
Övön aluli csapás érte a Balatont és Budapestet: hátat fordítottak a külföldi turisták, egyre nagyobb a baj
2026. szeptember 29.
Időzített bomba a magyar nyugdíjrendszer: brutális adósságcsapda fenyeget, ha nem lépünk időben
2026. szeptember 29.
Vagyonokat spórolhatsz a fűtésen 2026-ban ezekkel a trükkökkel: bárkinél működnek, nem is kerülnek sokba
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 30. szerda
Jeromos
40. hét
Szeptember 30.
A fordítás nemzetközi napja
Szeptember 30.
A népmese napja
Szeptember 30.
A helyi önkormányzatok napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Igazi hidegzuhany éri a magyarokat a jövő héten: megszólalt a HungaroMet, erre kevesen számítottak
2
3 hete
Tényleg jobban megéri, mint a repülés? Fillérekből is megúszható a külföldi utazás, ha ismered ezt a trükköt
3
4 napja
Fontos változás élesedett a MÁV járatain: mostantól erre van szükség a kedvezményes diákbérletekhez
4
2 hete
Milliós számlát kaphat, aki így utazik ősszel külföldre: rengeteg magyar sétál önként a méregdrága csapdába
5
2 hete
Súlyos csapás érte a népszerű magyar várost: messzire elkerülik a turisták, mi lehet az oka?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Határidős deviza-adásvétel
Azon ügyletet jelenti, amely keretében az egyik fél egy adott pénznemben meghatározott összeget a másik félre átruház, egy másik pénznemben meghatározott összeg ellenében, mindezt a felek által meghatározott határidős értéknapon történő teljesítéssel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 30. 10:33
Kilőttek az európai tőzsdék, de mi történt a BUX-szal? Sorsdöntő adat kavarhatja fel a piacokat
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 30. 10:02
Övön aluli csapás érte a Balatont és Budapestet: hátat fordítottak a külföldi turisták, egyre nagyobb a baj
Agrárszektor  |  2026. szeptember 30. 11:32
Patkányok lephetik el a magyar kerteket: méreg helyett így védekezz ellenük