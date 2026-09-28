Megütötték az OTP-t, miközben történelmi lépést tett az Nvidia – Mi történik a tőzsdéken?

Az OTP jelentős esése nyomta rá a bélyegét a magyar tőzsde hétfői kereskedésére, miközben Európában délután javult a hangulat, az amerikai részvénypiacok viszont mínuszban nyitottak. Az iráni tárgyalásokkal kapcsolatos hírek nagy kilengést okoztak az olajpiacon. A vállalati hírek közül az Nvidia rekordösszegű részvény-visszavásárlása és az OTP oroszországi stratégiájának felülvizsgálata került a figyelem középpontjába.

A záráshoz közeledve 3,6 százalékos mínuszban állt az OTP árfolyama, miután a délelőtti emelkedést meredek esés váltotta fel. A bankpapír gyengülése miatt a magyar tőzsde elmaradt az európai piacok teljesítményétől. A Stoxx 600 délután már 0,4 százalékos pluszban járt, az Egyesült Államokban ugyanakkor a Dow Jones 0,7, az S&P 500 és a Nasdaq egyaránt 0,4 százalékos csökkenéssel kezdte a kereskedést.

Az amerikai piacon az Nvidia szembement az általános iránnyal, és nem sokkal a nyitás után 3,3 százalékot erősödött a részvény-visszavásárlási keret jelentős megemelésének hírére. A MongoDB ezzel szemben már a nyitás előtti kereskedésben 17 százalékot zuhant, miután kiderült, hogy vezérigazgatója a Metához távozik. Európában a TotalEnergies árfolyama közel 1,3 százalékkal emelkedett a részvényesi kifizetések növeléséről szóló bejelentést követően.

Az olajpiacon a reggeli drágulás délutánra nagyrészt eltűnt. A Brent egy ponton több mint 3 százalékos pluszban is járt, később azonban a spot piaci ár emelkedése 0,1 százalékra olvadt. A WTI délelőtt még 2,9 százalékot drágult.

Ázsiában az indonéz GoTo részvényei 14 százalékkal, 43 rúpiára estek, miután a helyi tőzsdén hétfőtől 50 rúpiáról 1 rúpiára csökkentették a részvények megengedett minimumárát. Az indonéz irányadó index az év eleje óta több mint negyedét veszítette el értékének.

Az iráni egyeztetések mozgatják az olajat és a tőzsdéket

A hétfő reggeli olajár-emelkedést az váltotta ki, hogy Donald Trump elutasította Irán legutóbbi békejavaslatát, amely a Hormuzi-szoros újranyitására is kiterjedt. A megállapodás elmaradása ismét felerősítette az elhúzódó energiaellátási zavarokkal kapcsolatos aggodalmakat, és az amerikai kötvényhozamokat is feljebb hajtotta.

Délután viszont megjelent a lehetőség, hogy katari közvetítők hétfőn vagy kedden külön egyeztetnek az amerikai és az iráni féllel egy módosított javaslatról. Ez mérsékelte az olaj drágulását, és az európai részvénypiacok hangulatának is jót tett.

Az amerikai befektetők ettől még óvatosak maradtak. A fő kockázatnak azt tartják, hogy az elhúzódó konfliktus tartósan magasabb inflációt okozhat, ami további kamatemelésre késztetheti a Federal Reserve-öt. A kínálati oldalon ugyanakkor némi enyhülést jelent, hogy a közel-keleti olajexport szeptemberben a háború kezdete óta nem látott szintre emelkedett.

Nehéz döntés előtt az OTP

Az OTP árfolyamesése az oroszországi stratégia felülvizsgálatáról szóló hírek után gyorsult fel. Csányi Péter vezérigazgató közlése szerint a folyamat várhatóan az év végéig lezárul, és a teljes kivonulás lehetőségét is vizsgálják.

A döntés egyik meghatározó tényezője a balti Luminor tervezett felvásárlása. A több mint 15 milliárd eurós eszközállománnyal rendelkező pénzintézet megszerzése az OTP történetének legnagyobb akvizíciója lenne, és jelentősen erősítené a csoport euróövezeti jelenlétét. A tranzakcióhoz azonban felügyeleti jóváhagyás szükséges, a balti hatóságok pedig komoly aggályokat fogalmaztak meg az OTP oroszországi működésével kapcsolatban.

A felülvizsgálat másik oka, hogy elakadt az orosz leánybankban megtermelt nyereség hazautalása. Az üzletág 2025-ben közel 202 milliárd forintos profitot ért el, több mint ötször annyit, mint 2021-ben. Az OTP a háború kezdete óta összesen közel 880 millió dollárnyi osztalékot tudott hazahozni, a további kifizetések engedélyezését azonban az orosz jegybank megtagadta.

A kivonulás jelentős veszteséget okozhatna. Az OTP szerint a jelenlegi orosz szabályozás mellett a külföldi tulajdonosok az eladott eszközök piaci értékének mindössze körülbelül 5 százalékát realizálhatják, ezért a bank gyakorlatilag lehetetlennek tartja leányvállalata értékesítését.

A bank körüli figyelmet olyan dokumentumok is fokozták, amelyek egyes ügyfelek Gazpromhoz, orosz állami szervezetekhez és szankcionált személyekhez fűződő kapcsolataira utalnak. A dokumentumok nem bizonyítanak jogsértést az OTP részéről, és több tervezett tranzakció megvalósulását sem sikerült igazolni. A bank belső vizsgálata a rendelkezésre álló információk alapján nem tárt fel szankciós jogszabályok megsértésére utaló körülményt.

Rekordösszegű visszavásárlással erősít az Nvidia

Az Nvidia 150 milliárd dollárral emelte meg részvény-visszavásárlási keretét, ami a vállalat történetének legnagyobb ilyen bővítése. A még felhasználható keret így 235 milliárd dollárra nőtt, amelyet a társaság a 2028-as pénzügyi év végéig tervez elkölteni.

A chipgyártó növekedését továbbra is a mesterséges intelligenciához szükséges nagy teljesítményű félvezetők és kapcsolódó technológiák iránti kereslet hajtja. A vállalat hétfőn egy új biztonsági szoftverplatformot is bemutatott, amellyel korlátozhatók és felügyelhetők az önálló feladatvégzésre képes AI-ügynökök műveletei.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az Open Agent Safety Platform célja, hogy megakadályozza a modellek kijutását az elkülönített tesztkörnyezetből, illetve jogosulatlan hozzáférésüket más rendszerekhez. Az Nvidia mérnöki megoldásokkal kezelné a kockázatokat, miközben több technológiai vezető a fejlesztések lassítását sürgeti.

A JPMorgan stratégái eközben ismét kedvezőbbnek látják a technológiai részvények kilátásait. Szerintük az elmúlt negyedév megtorpanása mérsékelte a korábbi túlzott befektetői lelkesedést, az árazás vonzóbbá vált, a vállalati eredmények pedig erősek maradtak. Az első félévihez hasonló szárnyalásra ugyanakkor nem számítanak.

Vezetőváltás a MongoDB-nél, nagyobb kifizetések a TotalEnergies-nél

A MongoDB vezérigazgatója, CJ Desai kevesebb mint egy év után távozik a vállalat éléről, hogy a Meta új vállalati platformüzletágát vezesse. Új szerepkörében közvetlenül Mark Zuckerbergnek jelent majd. A MongoDB ideiglenes elnök-vezérigazgatója Dev Ittycheria lett, aki korábban 11 éven át irányította a társaságot.

A TotalEnergies a magas energiaárakra és az erős készpénztermelő képességére támaszkodva növeli a részvényeseknek juttatott összegeket. A negyedik negyedévben 2,5 milliárd dollár, 2027 első negyedévében pedig 2–2,5 milliárd dollár értékben tervez saját részvényeket vásárolni, szemben az idei harmadik negyedévi 1,5 milliárd dollárral.

Az olajvállalat 2026 és 2030 között évi több mint 5 százalékos osztalékemeléssel számol. Bár a közel-keleti háború a kitermelését is érintette, a magas olaj- és gázárak, a kedvező finomítói marzsok és a más régiókban bővülő termelés támogatják az eredményét. A nagyobb részvényesi kifizetések ugyanakkor politikailag érzékeny időszakban érkeznek, Franciaországban ugyanis ellenzéki pártok extraprofitadót követelnek az energiavállalatokra.

Amerikai szabálylazítás és költségnyomás az autóiparban

A Trump-kormányzat véglegesítette a szövetségi üzemanyag-hatékonysági előírások jelentős enyhítését. A 2031-es modellévtől a személyautók és könnyű haszongépjárművek flottaszintű fogyasztási követelménye nagyjából 6,7 liter lesz 100 kilométerenként, szemben a korábbi szabályozás körülbelül 4,7 literes értékével.

A kormány a járművek megfizethetőségének javításával indokolja a változtatást. A kritikusok szerint viszont az enyhébb követelmények növelhetik a fogyasztók üzemanyagköltségeit, és lassíthatják az elektromos autók térnyerését.

Németországban alkatrészhiány miatt pénteken egy teljes műszakot töröltek a Mercedes-Benz sindelfingeni Factory 56 üzemében, ahol többek között az S-osztály, a Maybach S-osztály és az elektromos EQS készül. A vállalat korábbi tájékoztatása szerint hétfőtől tervezték visszaállítani a normál termelést.

A fennakadás jelentős költségcsökkentési nyomás mellett érte a gyártót. A vezetőség a heti munkaidő 35-ről 38 órára emeléséről is tárgyalna bérkompenzáció nélkül, amit a munkavállalói képviselők elutasítanak. Érdemi megtakarítások hiányában akár két németországi telephely bezárása is felmerülhet.

Indonézia a befektetői bizalmat próbálja helyreállítani

Az indonéz minimumár csökkentésének célja, hogy újra lehessen érdemben kereskedni a korábbi 50 rúpiás alsó korláton beragadt részvényekkel. A változtatás javíthatja a forgalmat, ugyanakkor nagyobb árfolyam-ingadozást is okozhat, amint azt a GoTo hétfői esése mutatta.

Az intézkedés egyben az MSCI esetleges visszaminősítésének elkerülését szolgálja. Az indexszolgáltató a tulajdonosi szerkezetek átláthatatlansága és az árfolyam-manipuláció kockázata miatt figyelmeztette az országot. Novemberben dönthet arról, hogy Indonézia megőrzi-e feltörekvő piaci besorolását, vagy a kevésbé fejlett és nehezebben kereskedhető piacokat tömörítő határpiaci kategóriába kerül.

A technológiai hírek között a SpaceX hétfőre tervezett Starship-tesztje is figyelmet kapott. A 14. próbarepülés a jármű első Föld körüli pályára állási kísérlete lenne, Starlink V3 műholdakkal a fedélzetén. Elon Musk szerint a rakéta két-három éven belül akár óránkénti indításra is alkalmas lehet, ez azonban egyelőre vállalati célkitűzés.