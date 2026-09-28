160 millió eurót keresett, de füstbe ment az egész: nagyon ráfaragott a korábbi Real-legenda, Roberto Carlos

A korábbi klasszis egy sportkonferencián a saját kárán tanulva hívta fel a fiatal játékosok figyelmét a pénzügyi tudatosság, valamint a megfelelő háttéremberek kiválasztásának fontosságára.

Roberto Carlos, a brazil futball legendája és a Real Madrid jelenlegi klubnagykövete ügynöki és családi problémák miatt elveszítette a pályafutása során felhalmozott, mintegy 160 millió eurós vagyonának 99 százalékát - és erről ő maga beszélt.

A Marca című spanyol sportlap beszámolója szerint a korábbi sztárjátékos a Portugal Football Summit elnevezésű rendezvényen beszélt a drámai anyagi veszteségről. Bár elmondása szerint igyekezett tudatosan készülni a visszavonulása utáni évekre – folyamatosan építette saját márkáját, számos szponzori szerződést kötött, és már aktív évei végén megszerezte a sportigazgatói licencet –, a gondos tervezés végül nem bizonyult elegendőnek.

A sportoló elárulta, hogy az ügynökeivel való konfliktusok és a különböző családi gondok együttesen vezettek a teljes csődhöz. A helyzet drámaiságát és hirtelenségét egy konkrét emlékkel érzékeltette, miszerint egy csütörtök este még gyanútlanul feküdt le aludni, péntek reggelre azonban egy számára teljesen ismeretlen irathalmazból vált nyilvánvalóvá, hogy mindenét elveszítette.

Az olasz Gazzetta becslései szerint a brazil hátvéd karrierje során összesen mintegy 160 millió eurót keresett, amelynek így szinte a teljes egésze odaveszett. Roberto Carlos a saját történetének megosztásával arra inti a fiatal labdarúgókat, hogy ne kövessék el ugyanezeket a hibákat, és legyenek rendkívül óvatosak a magánéleti és az üzleti döntéseik során egyaránt.