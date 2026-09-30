Hihetetlen mentőakció a magyar tónál: a halál torkából hozták vissza az iszapban fuldokló vadállatot

A száradó Hőgyészi Horgásztó iszapos medrében egyre mélyebbre süllyedt egy kis vaddisznó, amikor a Gyulaj Zrt. munkatársai rátaláltak. A szerencsétlenül járt állatot már a fulladás veszélye fenyegette, végül egy erdész csak bement érte.

A különös kismalac-mentés még szeptember 2-án történt a Hőgyészi Horgásztónál. A Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. munkatársai épp birtokügyi bejárást és helyszínelést tartottak, amikor észrevették, hogy egy vadmalac a száradó tó iszapos medrében ragadt. A kis állat egyre mélyebbre süllyedt, és a beszámoló szerint már a fulladás veszélye is fenyegette.

Horváth Csaba okleveles erdőmérnök, a Gyulaj Zrt. Hőgyészi Erdészetének munkatársa ezután bement az iszapos mederbe. Sikerült is elérnie a bajba jutott állatot, majd kihozta a partra. A vadmalacot ott szabadon engedték. A kismalacnak ezután még időre volt szüksége, hogy összeszedje magát: a lábai elzsibbadtak, ezért kezdetben felállni sem tudott. Miután azonban helyreállt a vérkeringése és visszanyerte az erejét, talpra állt, majd elfutott az erdőbe.

A mentésről videó is készült, amelyet a Gyulaj Zrt. a közösségi oldalán tett közzé: