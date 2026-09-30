Új szabályok vonatkoznak hamarosan az éjszaka is nyitva tartó üzletekre Nagykanizsán. A város közgyűlése elfogadta az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló új rendeletet.
Hihetetlen mentőakció a magyar tónál: a halál torkából hozták vissza az iszapban fuldokló vadállatot
A száradó Hőgyészi Horgásztó iszapos medrében egyre mélyebbre süllyedt egy kis vaddisznó, amikor a Gyulaj Zrt. munkatársai rátaláltak. A szerencsétlenül járt állatot már a fulladás veszélye fenyegette, végül egy erdész csak bement érte.
A különös kismalac-mentés még szeptember 2-án történt a Hőgyészi Horgásztónál. A Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. munkatársai épp birtokügyi bejárást és helyszínelést tartottak, amikor észrevették, hogy egy vadmalac a száradó tó iszapos medrében ragadt. A kis állat egyre mélyebbre süllyedt, és a beszámoló szerint már a fulladás veszélye is fenyegette.
Horváth Csaba okleveles erdőmérnök, a Gyulaj Zrt. Hőgyészi Erdészetének munkatársa ezután bement az iszapos mederbe. Sikerült is elérnie a bajba jutott állatot, majd kihozta a partra. A vadmalacot ott szabadon engedték. A kismalacnak ezután még időre volt szüksége, hogy összeszedje magát: a lábai elzsibbadtak, ezért kezdetben felállni sem tudott. Miután azonban helyreállt a vérkeringése és visszanyerte az erejét, talpra állt, majd elfutott az erdőbe.
A mentésről videó is készült, amelyet a Gyulaj Zrt. a közösségi oldalán tett közzé:
Nem mindegy, mely vesszőket vágjuk vissza ősszel. Mutatjuk, hogyan metszd a málnát, mikor ültesd, és hogyan készítsd fel a télre.
Ritka mérges kígyó bukkant fel a magyar erdőben: tilos még a közelébe is menni, nagyon vigyázz + Fotó
Ritka, fokozottan védett hüllőt sikerült lefotózni Somogyban: egy fiatal keresztes viperát kaptak lencsevégre Kaszó környékén. A faj hazánkban csak néhány, egymástól elszigetelt területen fordul elő,...
Magyarország kedvenc kilátójának választották a kovácsvágási János-vára kilátót. A Zemplén egyik különleges panorámapontja több mint húszezer szavazatot kapott az országos verseny döntőjében.
A Balatoni Szövetség önálló fejlesztési programot és egységes balatoni képviseletet sürget.
Őrületes kiadás szakadt a magyar városra: sok kilométernyi aszfaltban találtak rákkeltő azbesztet, lépni kell!
Egyhangúlag megszavazta a győri közgyűlés hétfőn, hogy támogatási kérelmet nyújt be az önkormányzat a kormány által létrehozott Azbesztmentesítési Alapba.
Egyelőre megúszta a dózert Siófok több régi, jól ismert épülete: a Csülök és a Matróz étterem, üdülők, villák és egykori legendás helyek is a védett...
Hoppá, a háromfogásos menük most fix áron érhetők el, de az asztalt érdemes időben lefoglalni. Érdemes hát időben csatlakozni az Országos Étterem Héthez!
Már a földről is döbbenetes a látvány: újabb felvételek készültek a kiszáradt, hősokkot kapott Börzsönyről
Már a földről is döbbenetes a látvány: újabb felvételek mutatják, milyen pusztítást végzett az aszály a Börzsöny erdeiben.
Závodon nemcsak a régi sváb házakat és a falu hagyományos arculatát próbálják megőrizni: most a kertekben megbújó, sokszor több évtizedes gyümölcsfák kerültek a figyelem középpontjába.
Közel nyolc évtized után újabb részletek derülhetnek ki egy második világháborús tragédiáról: különleges repülőroncsot tártak fel Ajka külterületén.
Durva pusztítás a közkedvelt Duna-parton: védett, egyedülálló természeti csodát taroltak le a munkagépek
Nemcsak a Duna medrét bolygatták meg az alsógödi rév környékén: természetkárosítás gyanúja miatt is bejelentést tettek, mert védett források is érintettek lehetnek.
A hírek szerint új tulajdonosa lett az ADA bútorgyártó vállalatcsoportnak: a horvát bútoripari vállalkozó, Renato Radić vette át a céget.
Ez bőven nem csak a piacozásról szól; napi 16 óra kőkemény munka az ősi mesterség. Ilyen ma a megélhetés egy zalai családi szilvaaszalóban. Megéri?
Bezárják a rózsadombi és a hirdi postahivatalt a vidéki nagyvárosban, miután a település nem tudja tovább vállalni a finanszírozásukat.
Vénasszonyok nyara köszönt ránk, nincs mire várni: irány a természet! Mutatunk 10+1 különleges hazai tanösvényt, ahol lovak, vulkánok és túlélőleckék várnak.
Íme a régi magyar konyha válasza a steak-őrületre: a titok, amitől omlós lesz az Esterházy-rostélyos is
Miért eszünk ma jóval kevesebb marhahúst, és hogyan született egyetlen húsrészből ennyi legendás magyar fogás? A rostélyosok nyomába eredtünk.
Zseniális trükkel harcolnak a szárazság ellen a Balaton közeli falu kertjében: elsőre tónak néznéd, de nem az
Nem mindennapi módon hasznosítják az esővizet Alsópáhokon: a településen kialakított esőkert most működés közben is megmutatta, hogyan lehet helyben tartani a csapadékot.
Döbbenetes látvány a Börzsönyben: szabályosan elszáradtak az erdők, ilyenre még nem volt példa + Fotók
A szakember szerint ilyen mértékű változást korábban még nem tapasztaltak a térségben.
-
Itt a jövő: a nap 24 órájában áll rendelkezésre a Gránit Bank chat-alapú mobilbankára (x)
Új AI-alapú bankolási élményt kínál a Gránit Bank