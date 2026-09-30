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Megtakarítás

Kilőttek az európai tőzsdék, de mi történt a BUX-szal? Sorsdöntő adat kavarhatja fel a piacokat

Pénzcentrum
2026. szeptember 30. 10:33

Jó hangulatban indult a szerdai kereskedés a vezető európai tőzsdéken, a magyar piac azonban kisebb mínuszba került. A befektetők figyelmét ma az európai inflációs adatok és az amerikai PCE-infláció kötheti le, miközben az amerikai részvénypiac emelkedésének tartósságával kapcsolatban is szaporodnak a kérdőjelek.

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A nyitást követően a brit FTSE 0,7, a német DAX 0,6, a francia CAC pedig 0,4 százalékos emelkedést mutatott szerda délelőtt. A budapesti tőzsde ezzel szemben az alulteljesítők közé került, a BUX mintegy 0,3 százalékot veszített értékéből.

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Az ázsiai piacokon reggel vegyes volt a kép. A japán Nikkei 2,45 százalékos emelkedéssel kitűnt a mezőnyből, miközben a hongkongi Hang Seng 0,15 százalékkal került feljebb, a kínai CSI 300 pedig 0,09 százalékkal csökkent.

Az amerikai részvényindexek kedden szintén eltérő irányban zártak. A Dow Jones 0,3, az S&P 500 pedig 0,2 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,2 százalékkal emelkedett. A szerda reggeli határidős jegyzések még vegyes amerikai nyitást vetítettek előre, a Dow Jones esetében 0,41, az S&P 500-nál 0,19 százalékos pluszt, a Nasdaqnál pedig 0,02 százalékos mínuszt jeleztek.

A mai botlás ellenére brutális évet fut a magyar piac

A reggeli összesítés alapján a BUX az év eleje óta 32,5 százalékot emelkedett, amivel a vizsgált vezető amerikai, ázsiai, európai és régiós indexek élén állt. A sor végén a kínai CSI 300 szerepelt 6,1 százalékos visszaeséssel.

A hazai blue chipek közül a Mol teljesített a legjobban, 71,8 százalékos idei emelkedéssel. Az OTP a mezőny végén állt, de így is 24,8 százalékkal került feljebb az év eleje óta. A nyersanyagpiacon a Brent olaj árfolyama ugyanebben az időszakban 73,1 százalékot emelkedett.

Sorsdöntő amerikai adat érkezik: erre figyel ma a világ

Sűrű makrogazdasági naptár mellett zajlik a szerdai kereskedés. A hajnali programban a kínai NBS és RatingDog szeptemberi beszerzésimenedzser-indexei szerepeltek, Európában pedig a német augusztusi kiskereskedelmi forgalom, valamint az export- és importárak mellett a francia, az olasz és a német szeptemberi infláció kerül a figyelem középpontjába. A német országos inflációs közlést tartományi adatok előzik meg.

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Délután az Egyesült Államokból a második negyedéves GDP felülvizsgált becslése, valamint a háztartások augusztusi jövedelmi és fogyasztási adatai érkeznek. A nap legfontosabb piacmozgató közlése a PCE-infláció lehet. Ez a háztartások fogyasztási kiadásai alapján számított árindex, amelyet az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed kiemelten figyel. Az adat megjelenéséig óvatosabbá válhatnak a befektetők.

Veszélyes repedések a Wall Streeten: egyre kevesebb részvény tartja a piacot

A vezető amerikai indexek teljesítménye közben elfedi, hogy az elmúlt hónapokban számos részvény jelentős árfolyamesést szenvedett el. Az emelkedést néhány meghatározó vállalat támogatja, miközben egyre több papír marad ki belőle.

Erre az anomáliára több nagy elemzőház is felfigyelt, a lehetséges következmények megítélésében azonban nincs konszenzus. Az egyik értelmezés szerint a szűk körre támaszkodó emelkedés egy nagyobb piaci korrekció előjele lehet. Mások úgy látják, hogy a lemaradó részvények későbbi felzárkózása szélesebb körű ralit alapozhat meg.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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