Potom pénzért szórják ki az elektromos rollereket: te is vehetsz, de van egy bökkenő

A járművek mindegyike javításra szorul vagy már csak alkatrésznek használható, így erősen kérdéses, hogy lesz-e egyáltalán vevő a tavaly óta felszámolás alatt álló, egykor állami háttérrel is rendelkező szolgáltató leharcolt flottájára - jelentette a G7.

Hat és fél millió forintért, darabonként alig 11 ezer forintos áron hirdette meg 600 darab elektromos rollerét a Bird egykori hazai partnercégének felszámolója. A Vilii Fly Magyarország Kft. még 2021-ben indította el az e-rollermegosztó szolgáltatást a piacon a globális Bird márka kizárólagos partnereként. A vállalkozásba az állami MVM is beszállt, amelynek tulajdonrésze 2025-re megközelítette a 25 százalékot. Az energetikai cég a részesedését 2022-ben még több mint 100 millió forinton tartotta nyilván, később azonban ez az érték a sorozatos veszteségek miatt nullára olvadt.

A cég a kezdeti, 600 rolleres budapesti jelenlét után több vidéki nagyvárosban – többek között Dunaújvárosban, Székesfehérváron, Békéscsabán, Zalaegerszegen és Egerben – is megjelent. Bár a bevételek dinamikusan nőttek, a működés mindvégig veszteséges maradt. A szűk öt évig tartó próbálkozás alatt összesen több mint félmilliárd forintos mínuszt halmoztak fel. A kudarcot a vezetés utólag a szolgáltatás erős szezonalitásával és a fővárosban egyre élesedő piaci versennyel magyarázta.

A lejtmenetet felgyorsította, hogy az amerikai partner, a Bird Global 2023 végén csődvédelmet kért. Ezt követően a magyar leányvállalatnál is súlyos fizetési nehézségek léptek fel. Békéscsaba önkormányzata 2024 őszén a elmaradt közterület-használati díjak miatt bontott velük szerződést, az év végén pedig Zalaegerszeg indított végrehajtást a cég ellen. A kilátástalan pénzügyi helyzet végül a tavaly májusban elindult felszámolási eljáráshoz vezetett.

A jelenleg zajló eljárásban próbálják pénzzé tenni a megmaradt rollereket. A járművek műszaki eltérései miatt azonban kétséges, hogy a piacon lévő többi szolgáltató lát-e fantáziát a flottában, akár csak alkatrész-utánpótlás céljából is. A siker esélyét tovább rontja, hogy a felszámolás alatt álló cégnek nem ez az első eredménytelen árverése, hiszen korábban egy üzemképtelen kisteherautót sem tudtak értékesíteni.