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Ennyi volt: 75 év után végleg bezár a legendás pezsgőgyár, óriási a baj

Pénzcentrum
2026. szeptember 21. 12:31

A gazdasági okokból meghozott döntés mintegy hatvan dolgozót érint közvetlenül, de a lépés a szlovákiai szőlőtermesztőket is rendkívül nehéz helyzetbe hozza, a szakmai szervezetek szerint ugyanis akár a hazai ültetvények harmada is áldozatául eshet a gyárbezárásnak - írta meg az Infostart.

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Közel 75 év után bezárja szeredi üzemét a Hubert, a pezsgőgyártást pedig Szlovákiából Csehországba helyezi át. A márka története mélyen gyökerezik a régióban, hiszen 1825-ben Pozsonyban alapított elődje volt az első olyan üzem, amely Franciaországon kívül pezsgőt állított elő. A szeredi gyártás évtizedek alatt összeforrt a cég nevével, a vállalat azonban a gazdasági fenntarthatóságra és a gyártási kapacitások alacsony kihasználtságára hivatkozva a költözés mellett döntött. A megváltozott fogyasztói szokásokat is figyelembe véve a termelést a cégcsoporthoz tartozó cseh testvérvállalat, a Bohemia Sekt üzemeibe – Starý Plzenec-be és Mikulovba – integrálják.

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A gyárbezárás hatvan helyi munkavállalót érint közvetlenül. A cég ígérete szerint egy részüknek felajánlják a cégcsoporton belüli továbbfoglalkoztatást, a távozók számára pedig az átlagosnál kedvezőbb végkielégítést biztosítanak.

A költözés legsúlyosabb gazdasági következményeit azonban a helyi szőlőgazdák szenvedhetik el. A Szőlőtermesztők és Borászok Szövetsége szerint az energiaigényes pezsgőgyártás magas költségei miatt amúgy is válságban lévő ágazatra hatalmas terhet ró a lépés. Jaroslava Kaňuchová Pátková ügyvezető igazgató hangsúlyozta, hogy a kieső felvásárlás miatt félő, a termelők rákényszerülnek a tőkék kivágására. Ez a forgatókönyv mintegy 3500–4000 hektár, vagyis a szlovákiai szőlőültetvények egyharmadának felszámolását jelentheti.

A Hubert a jövőben értékesíteni kívánja a szeredi üzem teljes területét. A helyi városvezetés már jelezte, hogy tárgyalóasztalhoz ülne a cég vezetőségével, hogy egyeztessenek az ingatlan és az érintett terület jövőbeli hasznosításáról.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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