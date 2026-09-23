2026. szeptember 23. szerda Tekla
15 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép egy gazdag, jól öltözött házaspárról, amint utazás közben poharakat tesznek össze egy ünnepi koccintásra.
Vállalkozás

Megszólaltak a magyar agrármilliárdosok a vagyonadóról: fizetnének többet, de nem így

Pénzcentrum
2026. szeptember 23. 15:03

A leggazdagabb magyar agrárvállalkozók nem zárkóznak el a nagyobb közteherviseléstől, de az egymilliárd forint feletti vagyonokra tervezett egyszázalékos vagyonadót hibás és kártékony iránynak tartják. Bár elismerik, hogy nincsenek túladóztatva, az új teher szerintük bürokratikus, adóelkerülésre ösztönöz, és drasztikusan visszavetheti a cégek jótékonysági kezdeményezéseit. A milliárdosok az új adónem bevezetése helyett a meglévő jövedelem- és nyereségadók sávos átalakítását javasolják, az így befolyó pluszbevételeket pedig átlátható módon az egészségügyre és a legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportok támogatására fordítanák - írta az Agrárszektor.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az érintett hazai agrárnagyvállalkozók többsége populista és szakmailag átgondolatlan intézkedésnek tartja a tervezett vagyonadót. Legfőbb kritikájuk, hogy az adóalap megállapítása – például a cégérték vagy a kiterjedt termőföldek felbecsülése – óriási és drága adóadminisztrációs terhet jelent, amely nincs arányban a remélt költségvetési bevétellel. Ezt támasztja alá szerintük az is, hogy a múltban több európai uniós ország gyorsan kivezette ezt az adónemet. Emellett nehezményezik a társadalmi megbélyegzést, hiszen az intézkedés egy kalap alá veszi a több évtizedes, tisztességes munkával vagyont építő családokat a kétes módon meggazdagodott szereplőkkel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A megkérdezett cégvezetők hangsúlyozták, hogy nem magával a fizetési kötelezettséggel van problémájuk. Helyzetüket reálisan értékelve elismerik, hogy a vagyonos réteg jelenleg nincs túladóztatva, ám a bonyolult új rendszer bevezetése helyett a meglévő adónemek módosítását tartanák logikusnak. Egyszerűbb és hatékonyabb megoldás lenne például az osztalékadó progresszívvé tétele bizonyos összeghatárok felett, vagy a személyi jövedelemadó kiegészítése egy felső adósávval a kiemelkedően magas jövedelmek esetében. Azt is kiemelték, hogy a tervezett egyszázalékos adókulcs borítékolhatóan jogi trükközésre és a tőke kimenekítésére ösztönzi majd az érintetteket, míg egy jóval alacsonyabb, 0,1–0,2 százalékos terhet a többség valószínűleg ellenállás nélkül befizetne.

Kapcsolódó cikkeink:

A nagyvállalkozók arra is figyelmeztettek, hogy a drasztikus elvonásnak komoly társadalmi ára lehet. Sokan már most jelzik, hogy kénytelenek lesznek felülvizsgálni az eddigi vállalati felelősségvállalási programjaikat, és visszavághatják a sportra, kultúrára, valamint a rászorulókra szánt – sok esetben több százmilliós – támogatásaikat. Úgy vélik ugyanis, hogy ha az állam beszedi tőlük ezt a pénzt, akkor a jótékonysági feladatokat is fel kell vállalnia.

Abban az összes érintett egyetértett, hogy az adófizetési hajlandóságot jelentősen növelné, ha a beszedett százmilliárdok nem a központi költségvetés általános kalapjába kerülnének. A befizetők átláthatóságot és dedikált felhasználást várnak el. A többség az extra forrásokat célzottan a leginkább rászorulókra – a gyermekvédelemre, a nehéz helyzetben lévő idősekre, a romák felzárkóztatására –, valamint a közegészségügy átfogó fejlesztésére költené. Rámutattak, hogy az adózás alapja a bizalom, az állampolgároknak pedig látniuk kell, hogy a pénzük racionális, pazarlásmentes gazdálkodás révén valóban a társadalom javát szolgálja.
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #adó #jótékonyság #egészségügy #adminisztráció #költségvetés #gyermekvédelem #személyi jövedelemadó #milliárdosok #agrárszektor #vagyonadó
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:11
17:05
16:52
16:43
16:34
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 23.
Óriási tervekkel terjeszkedik Pesten a lengyel hotelmulti: elárulta a cégvezér, miben vagyunk jobbak Varsónál
2026. szeptember 22.
Milliós javításba futhatnak a magyar autósok 2026 őszén: totálkáros is lehet a kocsi, ha megtörténik a baj
2026. szeptember 23.
Itt a 2026-os nagy téligumi-teszt: 9 abroncs is megbukott, döbbenetes, hogy így el lehet adni őket
2026. szeptember 23.
Időzített bomba rengeteg magyar otthona: kevesen tudnak róla, simán porrá éghet a lakásuk
2026. szeptember 22.
Kár tagadni, nagyban zajlik a lakáskatasztrófa Budapesten: így vált luxussá egy lakás az átlagembernek
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 23. szerda
Tekla
39. hét
Szeptember 23.
Nemzetközi hulladékgyűjtő nap
Ajánlatunk
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Döntött a kormány: kötelező NAV-ellenőrzés jön rengeteg magyarnak – ez nyithatja ki a kaput az uniós pénzek előtt
2
2 hónapja
Akár egymilliós hitel teljes kamatát állja a magyar állam: rendkívüli mentőcsomagot jelentett be a miniszter
3
2 hete
Kész, vége az egykori mini-Dubaj álomnak: megérkeztek a munkagépek, azonnali bontás kezdődött Rákosrendezőn
4
3 hete
Bejelentette Frei Tamás, tulajdonost váltott a Cafe Frei: ezt tervezik a kávézólánccal
5
4 hete
Lefülelték a magyar gyerekrabló maffiát: elképesztő, milyen kórházakban portyáztak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Levelező bank
Közvetítő banknak is nevezik. Fizetések esetén az átutalt összegek nem közvetlenül jutnak el a kezdeményező fél bankjától a kedvezményezett számláját vezető bankig, hanem közvetítő bankokon keresztül.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 23. 17:11
Akár 7 napon belül jöhet az óriási fordulat: ezen a titkos alkun dolgozik most Trump és Irán
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 23. 16:34
Kiderült, mekkora nyugdíjat kap Szacsvay László: "Bizony be kell osztani"
Agrárszektor  |  2026. szeptember 23. 16:23
Most jött a hír: újra lecsapott a végzetes kór Magyarországon