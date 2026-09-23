Megszólaltak a magyar agrármilliárdosok a vagyonadóról: fizetnének többet, de nem így

A leggazdagabb magyar agrárvállalkozók nem zárkóznak el a nagyobb közteherviseléstől, de az egymilliárd forint feletti vagyonokra tervezett egyszázalékos vagyonadót hibás és kártékony iránynak tartják. Bár elismerik, hogy nincsenek túladóztatva, az új teher szerintük bürokratikus, adóelkerülésre ösztönöz, és drasztikusan visszavetheti a cégek jótékonysági kezdeményezéseit. A milliárdosok az új adónem bevezetése helyett a meglévő jövedelem- és nyereségadók sávos átalakítását javasolják, az így befolyó pluszbevételeket pedig átlátható módon az egészségügyre és a legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportok támogatására fordítanák - írta az Agrárszektor.

Az érintett hazai agrárnagyvállalkozók többsége populista és szakmailag átgondolatlan intézkedésnek tartja a tervezett vagyonadót. Legfőbb kritikájuk, hogy az adóalap megállapítása – például a cégérték vagy a kiterjedt termőföldek felbecsülése – óriási és drága adóadminisztrációs terhet jelent, amely nincs arányban a remélt költségvetési bevétellel. Ezt támasztja alá szerintük az is, hogy a múltban több európai uniós ország gyorsan kivezette ezt az adónemet. Emellett nehezményezik a társadalmi megbélyegzést, hiszen az intézkedés egy kalap alá veszi a több évtizedes, tisztességes munkával vagyont építő családokat a kétes módon meggazdagodott szereplőkkel.

A megkérdezett cégvezetők hangsúlyozták, hogy nem magával a fizetési kötelezettséggel van problémájuk. Helyzetüket reálisan értékelve elismerik, hogy a vagyonos réteg jelenleg nincs túladóztatva, ám a bonyolult új rendszer bevezetése helyett a meglévő adónemek módosítását tartanák logikusnak. Egyszerűbb és hatékonyabb megoldás lenne például az osztalékadó progresszívvé tétele bizonyos összeghatárok felett, vagy a személyi jövedelemadó kiegészítése egy felső adósávval a kiemelkedően magas jövedelmek esetében. Azt is kiemelték, hogy a tervezett egyszázalékos adókulcs borítékolhatóan jogi trükközésre és a tőke kimenekítésére ösztönzi majd az érintetteket, míg egy jóval alacsonyabb, 0,1–0,2 százalékos terhet a többség valószínűleg ellenállás nélkül befizetne.

A nagyvállalkozók arra is figyelmeztettek, hogy a drasztikus elvonásnak komoly társadalmi ára lehet. Sokan már most jelzik, hogy kénytelenek lesznek felülvizsgálni az eddigi vállalati felelősségvállalási programjaikat, és visszavághatják a sportra, kultúrára, valamint a rászorulókra szánt – sok esetben több százmilliós – támogatásaikat. Úgy vélik ugyanis, hogy ha az állam beszedi tőlük ezt a pénzt, akkor a jótékonysági feladatokat is fel kell vállalnia.

Abban az összes érintett egyetértett, hogy az adófizetési hajlandóságot jelentősen növelné, ha a beszedett százmilliárdok nem a központi költségvetés általános kalapjába kerülnének. A befizetők átláthatóságot és dedikált felhasználást várnak el. A többség az extra forrásokat célzottan a leginkább rászorulókra – a gyermekvédelemre, a nehéz helyzetben lévő idősekre, a romák felzárkóztatására –, valamint a közegészségügy átfogó fejlesztésére költené. Rámutattak, hogy az adózás alapja a bizalom, az állampolgároknak pedig látniuk kell, hogy a pénzük racionális, pazarlásmentes gazdálkodás révén valóban a társadalom javát szolgálja.