Fontos levelet kap a NAV-tól rengeteg magyar magánszemély és egyéni vállalkozó: hamarosan érkezik, ez áll benne

A NAV augusztus 10-én megkezdi az adószámla-értesítők kiküldését a magánszemélyeknek és az egyéni vállalkozóknak. Az elektronikus vagy postai értesítések elején megtalálható a legfontosabb információ: a számla tartozást vagy túlfizetést mutat-e, azaz befizetni kell, vagy ellenkezőleg, az adó visszaigényelhető.

Most mintegy 1,8 millió egyéni vállalkozó és magánszemély számíthat értesítésre, azok, akiknek ötezer forintnál több tartozásuk vagy ezer forintnál több túlfizetésük van, és idén még nem kaptak késedelmi pótlékról szóló tájékoztatást. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az adószámla adatainak értelmezéséhez segítséget is nyújt az Adószámla információs oldalon.

A tartozás leggyorsabban átutalással vagy az Ügyfélportálról (ÜPO) rendezhető. Az ÜPO-n az adószámla egyenlege ilyenkor piros, az összeg pedig rögtön, néhány kattintással meg is fizethető. Az egy egyéb befizetési módokról a Ki, hogyan fizethet a NAV-nak? című anyagból lehet tájékozódni. Ha a tartozás megfizetése gondot okozna, fizetési könnyítés – halasztás, részletfizetés, mérséklés – is kérhető a NAV-tól. A magánszemélyek 12 havi automatikus részletfizetést is igényelhetnek.

A túlfizetésnél kérhető az összeg visszautalása vagy átvezetése az egyéb adótartozásra. Ehhez csupán az „Átvezetési és kiutalási kérelem” elnevezésű űrlapot kell benyújtani, legegyszerűbben online, az ÜPO-ról. Itt gyorsan, papírmentesen rendezhető az egyenleg: az adószámla lekérdezése után a Túlfizetés rendezése gombbal, külön segédprogram telepítése nélkül, bármilyen okoseszközről, akár mobiltelefonról is.

Aki nem akar az éves egyenlegközlőre várni, és a meglepetés helyett mégis inkább a naprakész információkat választaná, bármikor lekérdezheti adószámlája aktuális állapotát az ÜPO-n, de pár kattintással okoseszközén, a NAV-Mobil alkalmazásban is. Érdemes időnként év közben is ellenőrizni, hiszen az egyenleg külön értesítés nélkül, bármikor rendezhető.