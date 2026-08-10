2026. augusztus 10. hétfő Lőrinc
27 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Close up of young womans arm reaching for mail in residential mailbox mounted on exterior wall
Vállalkozás

Fontos levelet kap a NAV-tól rengeteg magyar magánszemély és egyéni vállalkozó: hamarosan érkezik, ez áll benne

Pénzcentrum
2026. augusztus 10. 07:37

A NAV augusztus 10-én megkezdi az adószámla-értesítők kiküldését a magánszemélyeknek és az egyéni vállalkozóknak. Az elektronikus vagy postai értesítések elején megtalálható a legfontosabb információ: a számla tartozást vagy túlfizetést mutat-e, azaz befizetni kell, vagy ellenkezőleg, az adó visszaigényelhető.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Most mintegy 1,8 millió egyéni vállalkozó és magánszemély számíthat értesítésre, azok, akiknek ötezer forintnál több tartozásuk vagy ezer forintnál több túlfizetésük van, és idén még nem kaptak késedelmi pótlékról szóló tájékoztatást. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az adószámla adatainak értelmezéséhez segítséget is nyújt az Adószámla információs oldalon.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tartozás leggyorsabban átutalással vagy az Ügyfélportálról (ÜPO) rendezhető. Az ÜPO-n az adószámla egyenlege ilyenkor piros, az összeg pedig rögtön, néhány kattintással meg is fizethető. Az egy egyéb befizetési módokról a Ki, hogyan fizethet a NAV-nak? című anyagból lehet tájékozódni. Ha a tartozás megfizetése gondot okozna, fizetési könnyítés – halasztás, részletfizetés, mérséklés – is kérhető a NAV-tól. A magánszemélyek 12 havi automatikus részletfizetést  is igényelhetnek.

A túlfizetésnél kérhető az összeg visszautalása vagy átvezetése az egyéb adótartozásra. Ehhez csupán az „Átvezetési és kiutalási kérelem” elnevezésű űrlapot kell benyújtani, legegyszerűbben online, az ÜPO-ról. Itt gyorsan, papírmentesen rendezhető az egyenleg: az adószámla lekérdezése után a Túlfizetés rendezése gombbal, külön segédprogram telepítése nélkül, bármilyen okoseszközről, akár mobiltelefonról is.

Aki nem akar az éves egyenlegközlőre várni, és a meglepetés helyett mégis inkább a naprakész információkat választaná, bármikor lekérdezheti adószámlája aktuális állapotát az ÜPO-n, de pár kattintással okoseszközén, a NAV-Mobil alkalmazásban is. Érdemes időnként év közben is ellenőrizni, hiszen az egyenleg külön értesítés nélkül, bármikor rendezhető.

Rendkívüli bejelentést tettek a magyar családi cégek: olyasmire készülnek, amire évek óta nem volt példa
EZ IS ÉRDEKELHET
Rendkívüli bejelentést tettek a magyar családi cégek: olyasmire készülnek, amire évek óta nem volt példa
Jelentősen javult a családi vállalkozások hangulata Magyarországon.
Címlapkép: Getty Images
#adozas #vállalkozás #NAV #tartozás #adó #mobilalkalmazás #adminisztráció #átutalás #ügyintézés #ügyfélkapu #nemzeti adó és vámhivatal

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:00
21:01
20:30
20:03
19:47
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 10.
Durva drágulás jöhet a hiteleknél: keményen ráfázhat minden magyar, ha ezt meglépik a végrehajtókkal
2026. augusztus 9.
Életveszélyes fákkal van tele Budapest: bármikor kidőlhetnek, vigyázz hová parkolsz, merre sétálsz ezeken a helyeken
2026. augusztus 10.
Küszöbön az ADHD-krízis: súlyosan túlterhelt a rendszer, nagyon hosszúak a várólisták
2026. augusztus 10.
Lehullt a lepel a nagy fogyástévhitről: ezt rengeteg magyar rosszul tudta eddig
2026. augusztus 10.
Nevetségesen olcsó tengerparti nyaralás vár az élelmes magyarokra: ezeken a helyeken szeptemberben is tombol a kánikula
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 10. hétfő
Lőrinc
33. hét
Augusztus 10.
A biodízel nemzetközi napja
Augusztus 10.
Lusta nap
Ajánlatunk
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Elszálltak a remények a magyar munkahelyeken: évek óta nem látott fordulat jön a fizetéseknél
2
2 hónapja
Ekkora pénzt szakított 2025-ben Gáspár Laci: nem semmi lóvé landolt az énekes zsebében
3
3 hete
Döntött a kormány: kötelező NAV-ellenőrzés jön rengeteg magyarnak – ez nyithatja ki a kaput az uniós pénzek előtt
4
2 hete
Akár egymilliós hitel teljes kamatát állja a magyar állam: rendkívüli mentőcsomagot jelentett be a miniszter
5
2 hónapja
Elárulta Pachert Balázs, miért kellett valójában bezárni a BALAZS KICKS flagship store-ját
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szindikált hitel
Olyan nagyhitel, mely nyújtásának kockázatát egy bank nem tudja, vagy nem akarja felvállalni, ezért a hitel nyújtására bankokból álló konzorciumot, - szindikátust -, szervez. Így bár egy hitelszerződés jön létre, az adóssal szemben több hitelnyújtó áll, megosztva a terheket és a kockázatot.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 10. 19:01
Küszöbön az ADHD-krízis: súlyosan túlterhelt a rendszer, nagyon hosszúak a várólisták
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 10. 18:01
Kvíz: Úgy ismered Budapestet, mint a tenyeredet? Lássuk, mennyire igazodsz el a városrészek között!
Agrárszektor  |  2026. augusztus 10. 20:32
Súlyos árat fizethet, aki lebetonozta az udvarát: ezt sok magyar nem is tudja