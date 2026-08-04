Rendkívüli bejelentést tettek a magyar családi cégek: olyasmire készülnek, amire évek óta nem volt példa

Jelentősen javult a családi vállalkozások hangulata Magyarországon. A K&H nagyvállalati növekedési indexének második negyedéves felmérése szerint a makrogazdasági várakozásokat mérő mutató ismét a pozitív tartományba került, miközben a cégek a következő időszakban növekvő bevétellel, stabil pénzügyi teljesítménnyel és létszámbővítéssel számolnak.

A kutatás szerint a családi vállalkozások makrogazdasági alindexe 19 ponttal emelkedett, így jelenleg 12 ponton áll. Erre legutóbb 2021 harmadik negyedévében volt példa. A családi cégek növekedési indexe szintén javult, 6 pontos emelkedést követően 7 pontra nőtt.

A teljes vállalati szektorban is kedvezőbbé váltak a várakozások. A K&H makrogazdasági alindexe 31 ponttal emelkedett, és 17 ponton történelmi csúcsot ért el. A pénzügyi kilátások is javultak. Míg az előző negyedévben a vállalkozások átlagosan 1 százalékos bevételcsökkenésre számítottak, most már 1,4 százalékos növekedést várnak. Ez az elmúlt két év második legkedvezőbb eredménye.

A profitvárakozások szintén javultak, bár továbbra is enyhén negatívak. A cégek átlagosan 0,4 százalékos eredménycsökkenésre számítanak a következő egy évben, ugyanakkor középtávon jóval derűlátóbbak. A felmérés szerint a családi vállalkozások 72 százaléka a következő három-öt évben mérsékelt, de stabil pénzügyi növekedést vár. A cégek negyede stagnálásra számít, és csupán 4 százalékuk tart jelentősebb visszaeséstől.

A kutatás alapján a foglalkoztatás terén is optimista a szektor. A családi vállalkozások átlagosan 2,3 százalékos létszámbővítést terveznek a következő egy évben, ami nemcsak javulást jelent az előző felméréshez képest, hanem meghaladja a nem családi tulajdonú nagyvállalatok várakozásait is.

„Az alkalmazotti létszámot tekintve 2,3 százalékos emelkedéssel számolnak a szektor szereplői a következő egy évben. Ez nemcsak érdemi növekedés az előző méréshez képest, de jelentősen felülmúlja a nem családi tulajdonú vállalatok munkaerőpiaci várakozásait is. A családi vállalkozások ezzel ismét megmutatják a foglalkoztatásban betöltött kulcsszerepüket, a gazdasági stabilitás és a növekedés fontos motorjaként” – idézi a közlemény Demeter Zoltánt, a K&H családi vállalatok központ vezetőjét.

A szakember szerint a bővítési tervek azt jelzik, hogy a családi vállalkozások vezetői egyre nagyobb bizalommal tekintenek a következő hónapok gazdasági folyamataira.