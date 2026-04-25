Vége az aranyéletnek? Magyar Péterék átírják a tao-rendszert, rengeteg sportklub kerülhet új helyzetbe
A kormányváltással kapcsolatban mindenki folyamatosan találgat arról, hogy mi fog máshogyan működni ahhoz képest, amit az elmúlt tizenhat évben megszokhattunk. A májusban felálló kormány vezető politikusai már több bejelentést is tettek, néhány miniszter neve is ismert. Az egyik legnagyobb kérdőjel a magyar sporttal kapcsolatban jelent meg: bár a Tisza Párt választási programja behatóan foglalkozott a sporttal, egyelőre kevés konkrétumot tudni minderről. A TAO-rendszer megmarad, de máshogyan fog működni a program szerint: erről kérdeztünk egy adószakértőt és egy futballszakírót.
A választások előtt kiemelt kampánytéma volt az, hogy vajon mi lesz a magyar sporttal, közelebbről megmarad-e nagyságrendileg az az összeg, amit 2010 óta a most leköszönő kabinet a látványsportágakra elköltött. Bár a most színre lépő Tisza-kormány csak "szőrmentén" foglalkozott a kérdéssel, nlhány szakpolitikai megszólalásból, valamint a saját választási programjukból kirajzolódik a kép arról, mire számíthatnak sportolók, egyesületek - és azok is, akik a sportot csak hobbiszinten űzik, ugyanis az újonnan felálló kormány az ígéretek szerint "visszaadná" az embereknek a sportot.
A társasági adókedvezmény rendszere, közismert nevén a tao-támogatások bevezetésük óta álltak már éles viták, helyenként akár bírósági ítéletek kereszttüzében, nem véletlen tehát, hogy a tao-rendszer megmaradásának kérdése központi eleme az új kormány sportpolitikájának. Lássuk, mi szerepelt a Tisza programjában erről, mi az, amit azonnal elengednek, és hogyan alakítanák át a sport rendszerét Magyarországon?
Egyáltalán mi az a TAO?
A most leköszönő kabinet még 2011-ben módosította az egyik 1996-ban született, az adózás rendjéről szóló törvényt. Ennek keretében az adózó a társasági adó keretében dönthetett úgy, hogy azt filmalkotás létrehozására, látványsportág támogatására, illetve előadóművészetre adja oda, majd ezt le is írhatta az adójából. Az utóbbi, az előadóművészetekre vonatkozó rendszert a kormány évekkel ezelőtt, pontosabban 2018-ban kivezette arra hivatkozva, hogy túl sok visszaélés volt tapasztalható a rendszerben.
A sport-tao esetében öt kiemelt látványsportágat neveztek meg: kaphatott így pénzt a labdarúgás, jégkorong, vízilabda, kosárlabda, kézilabda egyaránt. És itt kezdődtek a bajok: a rendszer kritikusai azt nehezményezték, hogy egyrészt soha senki egy betűt nem közölt a feltételrendszerről, az elosztás mikéntjéről, vagyis nem lehetett tudni, hogy melyik csapatsportág mi alapján kap pénzt ebből a közösen összedobott összegből.
Torma Levente adószakértő a Pénzcentrumnak úgy fogalmazott: valóban voltak kritikák a rendszerrel kapcsolatban, de nem a rendszerrel, hanem sokkal inkább a felhasználással kapcsolatban.
A tao támogatás gyakrabban használt módja úgy működik, hogy adóbevallásban, adóelőleg bevallásban felajánlok egy összeget. Én odáig látom ezt, hogy az adózótól elmegy a pénz a NAV-ig, és a NAV azt átutalja az adott sportszervezethez. Az, hogy aztán ott az hogyan kerül felhasználásra, hogyan és mire költik el, mennyire átlátható annak a rendszere, mennyire transzparens, az már nem egy adózási kérdés. Az összegnek, a támogatásnak a felhasználására vonatkozó kérdések azok, amelyekre a korábban felmerült kritikák vonatkozhatnak
- fogalmazott a szakértő. Azt is hozzátette: a tao-nak természeteeen előnyei is voltak azok számára, akik éltek ezzel.
Van ennek egy bizonyos hozama: hogyha időben kapcsol valaki, és az adóelőlegek befizetését tervezi, akkor már jó előre rendelkezhet az adóelőlegének a felhasználásáról, itt egy ilyen kvázi 7,5 százalékos hozam van az adózásban adójóváírás formájában, ez, mondjuk így, egy talált pénz. Mindemellett persze ha az adózó szponzori szerződést köt a támogatott sportszervezettel, akkor azon túl, hogy van ebből egy adóelőnye, esetleg máshol is jól járhat
- mondta erről Torma Levente.
A másik gond akkor jött, amikor megbecsülték: csak labdarúgásra 1300 milliárd (!) forint mehetett ebből a pénzből a rendszer bevezetése óta 2023 végéig. Mivel hivatalosan soha, semmilyen kimutatást nem tettek közzé az elosztásról, és ezt a számot se cáfolta senki, a kritikusok hangja felerősödött - viszont a törvény nem kötelezett sem sportklubot, sem sportági szövetséget elszámolásra, még akkor sem, mikor egy bírósági ítélet kimondta tíz éve,
hogy a tao közpénz, és aszerint is kell(ene) kezelni.
Felszerelést vettek belőle, de nem mindenki ugyanannyit
Kele János futballszakíró és közgazdász a Pénzcentrumnak azt mondta: nem magával a taóval volt a gond, hanem azzal, hogy gyakorlatilag megszüntette a piaci alapú sportszponzorációt Magyarországon.
Amikor a TAO-t bevezették 2011-ben, akkor az volt az egyik ígéret, hogy így tudják közelebb hozni egymáshoz a sportszervezeteket, a sportot és az üzleti szférát, így alakul ki közöttük egy kapcsolat, és aztán majd ebből saját lábbal meg tudnak állni a piacon, hiszen elkezdenek együtt dolgozni a vállalkozások és a sportszervezetek. Ebből nem valósult meg lényegében semmi. A klasszikus szponzorációt teljesen kiölte a tao: ma Magyarországon sportszponzoráció nem létezik, a vállalkozások ugyanis azt mondják, hogy odaadják ezt a pénzt a tao formájában, és hagyják őket békén. A TAO-hoz lehet kiegészítő támogatást igényelni, azt szokták szponzorációként értelmezni, ráadásul ebben az esetben gyakorlatilag még másik fajta kötelezettség sem kapcsolódik ehhez, tehát ez még átláthatatlanabbá teszi az egészet
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
- mondta Kele János. Hozzátette azt is: nem lehet és nem is szabad a TAO-rendszer pozitív hozadékai mellett elmenni, de ő maga is a transzparencia komoly hiányát emelte ki. A bajokat ráadásul tetézte, hogy a támogatásokban régiós olló is megjelent, ami csak folyamatosan nagyobbra nyílt másfél évtized alatt.
Szerintem pozitívuma volt a TAO-nak, hogy az infrastruktúrát fel lehetett belőle újítani, emellett egy csomó helyen gyerekek sportolásához járult hozzá, vagy a sportszervezetek megkapták a kellő felszerelést, megkapták a mezeket, satöbbi. Az azonban jelentős hátrány volt, hogy a TAO forrásokhoz való hozzáférést semmilyen módon nem tudta közcélok mentén priorizálni az állam. Elég megnézni a TAO-támogatások lehívási arányát: adott egy sportszervezet, megkapja a TAO igényét, a keretösszeget, abból elkezdi megmondani, hogy neki mire van szüksége, feltölti a rendszerbe, és megtudja, hogy abból mennyit tud az év végén lehívni. Budapesten ez ilyen 95-96%-os átlaggal megy, ugyanakkor Csongrád, Baranya megyében ezek az arányok mindössze 60-70%-osak. Kimondható: ezek a vidéki sportszervezetek a kisebb igényüket sem tudták teljesen lehívni
Megmarad, de máshogyan
Mindezek után elsőre furcsának hathat, hogy a most felálló új kormány már a programjában leszögezte: szük ágában nincs megszüntetni a tao-rendszert, viszont egészen máshogy fog működni, mint eddig. A Tisza politikai programjában a tao kapcsán az szerepel: egyetlen fillérrel sem csökkentik majd a pénzeket, az adózók továbbra is felajánlhatják azt sportcélokra.
A változás abban lesz, hogy ezek a pénzek először bekerülnek a költségvetésbe, és egy adott - a programban részletesen nem megnevezett - feltételrendszer alapján központilag döntenek majd az elosztásáról. A sportprogramban ugyanakkor az is ígéretként szerepel, hogy a sportfinanszírozást átláthatóvá kívánják tenni, vagyis lehet arra számítani, hogy kiderül: ki mennyit és milyen szempontok alapján kap meg a pénzből.
Kele János hozzátette: a TAO-rendszerre egy konkrét iparág települt rá, most azonban - még akkor is, ha a rendszer megmarad - át kell állni a piaci működésre, amire nem biztos, hogy mindenki ugyanúgy fel van készülve.
Elképesztően bürokratikus, nagyon bonyolult és nehezen átlátható, nagyon-nagyon lassú és körülményes rendszert sikerült alkotni a tao-val, amit nagyon kevés ember értett igazán. Egy külön iparág telepedett rá a taóra: az elszámolásokra, az ellenőrzésekre, a támogatási igény összeállításaira, a sportágakra vonatkozó terveknek, programoknak a megírására. Ennél tényleg lényegesen olcsóbb és átláthatóbb lenne az, hogy az állam csak odaadná a pénzt azután, hogy bekerül előbb a költségvetésbe
És a stadionok?
A Tisza programja leszögezi: szakítani kívánnak azzal a gyakorlattal, hogy túlárazott sportinfrastruktúra-fejlesztések garmadája valósul meg az országban, ezek ugyanis sok esetben nem fenntarthatóak. E helyett sokkal alacsonyabb szinten foglalkoznának ezzel a kérdéssel. Az ígéretek szerint úgy építenének uszodákat, tornacsarnokokat és egyéb szabadidősport-létesítményeket, hogy azok egyrészt ne túlárazva készüljenek, másrészt fenntartható módon üzemeljen, és mindenki használhassa.
A programban emellett szerepel, hogy a szabadidős, ún. "tömegsportot" helyeznék a fókuszba: álláspontjuk szerint túlzottan nagy volt a fókusz a látványsportokon, és túl kevés szó esett arról, hogy minél többen sportoljanak, ezáltal az élettani hatások is pozitív irányba változzanak.
Mi lesz a magyar focival?
Az is előfordulhat, hogy a sportbarátoknak ha nem is új, de az elmúlt másfél évtizedben már kevésbé nézett csatornákra kell rászokniuk, ha sportot akarnak. A Pénzcentrum is beszámolt róla, hogy a Fizz Liga közvetítéseit újra fogják pályáztatni a médiapiacon, így előfordulhat, hogy több mint tíz év után nem a közmédiában, hanem más csatornákon nézhetjük majd a magyar bajnokság küzdelmeit.
Ki fogja ezt levezényelni?
A kormányalakításra felkért Magyar Péter hétfőn, amikor bejelentette leendő kormányának első hét miniszterét, elmondta azt is: összesen 16 minisztérium lesz, amelynek az egyik eleme a művelődéssel, sporttal foglalkozó tárca lesz. Akkor azt mondta, hogy a következő napokban-hetekben bejelent további neveket is, cikkünk megírásáig viszont hivatalosan nem derült ki, hogy a hosszú idő után felálló művelődési és sporttárca vezetője ki lesz.
A keringő hírek és az a tény, hogy a Tisza sporttal kapcsolatos vállalásairól is ő nyilatkozott, arra enged következtetni, hogy a feladatot Kulcsár Krisztián kapja majd. Kulcsár maga is élsportoló volt: 1992-ben, illetve 2004-ben is olimpai ezüstérmet szerzett a párbajtőrcsapat tagjaként, valamint háromszoros világ- és kétszeres Európa-bajnok párbajtőrben. 2017 májusában, valamivel a riói olimpia után a Magyar Olimpiai Bizottság elnökévé választották - Borkai Zsoltot váltotta a poszton -, ezt a munkát négy évig látta el.
Megfizethető, minőségi és friss: ez az ALDI (x)
Az ALDI-ban fontos a vevők elégedettsége, ezért a pénztárcabarát ár, a frissesség és a színvonal garantált!
Három és fél évtized fejlődés: így lett megkerülhetetlen szereplő a SPAR (x)
Idén 35 éves a SPAR Magyarország - három és fél évtized alatt a vállalat az ország egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi szereplőjévé vált.
Itt akadnak el a kisvállalkozások – mi segíthet a továbblépésben? (x)
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi hozhat fordulatot.