Itt a TAO-rendszer végórája? Megszólalt a sportközgazdász, szerinte most ez zajlik a rendszerrel

A magyar sportélet jelentős mértékben támaszkodik a taorendszerre, ám a szakértő szerint nincs forgatókönyv arra az esetre, ha ez a finanszírozási forma megszűnne vagy jelentősen csökkenne. Szabados Gábor sportközgazdász szerint a rendszer számos pozitívuma mellett komoly problémákkal is küzd, különösen az ellenőrzés és a források felhasználása terén - erről a Népszavának adott interjújában beszélt.

A tao-rendszer 2011 óta meghatározó eleme a magyar sportfinanszírozásnak. Bevezetése nem volt egyszerű folyamat: a kormány már 2010-ben szerette volna elindítani, de egy évig egyeztetnie kellett az Európai Unióval, mire megkapta az engedélyt. Az EU szigorú feltételeket szabott, mivel kiemelt fontosságúnak tartja a piaci verseny tisztaságát.

A szakértő szerint a hazai gyakorlat mégis eltér ettől: a sportklubok különböző adminisztratív megoldásokkal csatornázzák át ezeket a forrásokat a profi sportba. Gyakori például, hogy papíron utánpótlás szakágvezetőként alkalmazzák az edzőket. Emellett előfordul, hogy a nagyobb klubok több, egyenként 300 millió forint alatti kérelmet adnak be, mivel ezeket a sportági szövetségek bírálják el, nem pedig az állam.

Az EU-val kötött megállapodás eredetileg csak a szabadidő- és utánpótlássport, illetve a létesítményfejlesztés finanszírozását engedélyezte taoból, később a létesítmények fenntartása is bekerült a támogatható területek közé. Az Unió határozottan megtiltotta, hogy taopénzek áramoljanak a profi sportba, mivel ez torzítaná a piaci viszonyokat

- magyarázza Szabados Gábor.

Az ellenőrzés területén is jelentős hiányosságok tapasztalhatók. "Másfél-két év lemaradásban vannak itthon az ellenőrök, ráadásul esztendők óta ez a helyzet" - állítja a sportközgazdász. Véleménye szerint célszerűbb lett volna egy központi taoirodát létrehozni az indulásnál, amely az összes sportági szövetség ügyeit kezeli, ehelyett minden szövetségnek önállóan kell megoldania az ellenőrzést.

A rendszer további problémája, hogy "nem a szakmai programok határozzák meg a lehívható tao mértékét, hanem a politikai kapcsolatok", ami megkérdőjelezi az egész rendszer legitimitását. "Ott tartunk, hogy ha valakinek azt mondják, hogy 'tao', akkor az lesz a válasza, hogy 'Felcsút', és ez nem véletlen" - fogalmaz Szabados.

A taorendszernek ugyanakkor számos pozitív hatása is van. Új sportpályák épültek, nőtt az amatőr csapatok száma, és többen sportolnak rendszeresen. A szakértő szerint a korábbinál jobb minőségű pályákon rendeznek mérkőzéseket, a csapatoknak egységes felszerelésük van, és a nevezési díjak is jelentősen csökkentek.

Szabados nem támogatná a tao teljes megszüntetését, de szigorúbb és hatékonyabb ellenőrzést, valamint az uniós szabályok betartatását szorgalmazza. Véleménye szerint bármilyen változtatást vagy forráscsökkentést csak fokozatosan lehet bevezetni. Megjegyzi, hogy korábban már volt kísérlet a rendszer átalakítására 2019-ben, de a sportvilág szereplőinek ellenállása miatt végül minden maradt a régiben.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A sportközgazdász rámutat, hogy a tao mellett az EKHO-szabályok is kivételesen előnyös helyzetbe hozzák a hazai sportklubokat. A sportklubok mentesülnek az EKHO-s fizetések járulékkötelezettségei alól, így a versenyzők nettó bére jóval magasabb lehet, mint a nyugat-európai országokban.

Ezért tudnak a magyar együttesek világsztárokat igazolni, mert ugyanakkora pénzügyi keretből nagyjából 70 százalékkal jobb fizetést képesek ajánlani

- magyarázza.

A szakértő szerint a magyar sport szereplői egyáltalán nincsenek felkészülve arra az esetre, ha megszűnne a jelenlegi finanszírozási rendszer.

Úgy vannak vele, hogy ki kell venni a legtöbbet, amíg lehet, nincs tervük a tao utáni időszakra. Aki akart, az nagyon komoly tartalékokat képezhetett volna a nehezebb napokra, illetve fejleszthetett volna piaci kínálatot, de a többségnél ez elmaradt. Pedig mindenki pontosan tudja, hogy a tao nem tart örökké

- zárja gondolatait Szabados Gábor.