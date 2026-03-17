Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Sport

Parázs vita kerekedett a magyar sportról a tévében: vajon lesz valaha ebben egyetértés?

2026. március 17. 18:43

Szöllősi György és Szabó László a jelenlegi állami támogatási rendszer és az infrastrukturális fejlesztések sikereit védte egy műsorban, ezzel szemben Kele János és Szabó Gábor a rendszer átláthatóságát, a piaci alapú működést, valamint az akadémiák valós eredményeit kérte számon a hétfő esti tévévitában.

A vita első felében a hazai futball elmúlt bő évtizede került terítékre. Szöllősi és Szabó László szerint a kormány 2010 után a mélypontról hozta vissza a sportágat. Úgy vélték, megtisztították a közeget a szélhámosoktól, és pótolták az évtizedes infrastrukturális lemaradást. Érvelésük alapján a labdarúgás olyan nemzeti kincs, amelynek fejlesztése kötelesség.

Szerintük a beruházásoknak köszönhetően ma újra presztízst jelent meccsre járni. Ezzel szemben Szabó Gábor úgy vélte, hogy hiába öntöttek milliárdokat a magyar fociba, az adófizetők pénzének semmi keresnivalója a profisportban. Hozzátette, hogy a játékosok kirívóan kedvezményes adózása kifejezetten igazságtalan. Kele János hangsúlyozta, hogy az MLSZ korábbi hangzatos célkitűzései egyáltalán nem valósultak meg. Ilyen volt például a nyolcezres átlagnézőszám vagy a rendszeres, többcsapatos európai kupaszereplés. Rámutatott arra is, hogy a klubok bevételeinek jelentős része továbbra sem piaci alapú.

A nemzetközi eredményeket is eltérően értékelték a felek. Szöllősi a válogatott világranglistás előrelépését és a Ferencváros európai kupaszereplését hangsúlyozta. Kele azonban rámutatott, hogy a hazai bajnokság nemzetközi rangsorban elfoglalt helyét az orosz és fehérorosz csapatok kizárása is jelentősen javította. Megjegyezte, hogy a főtáblás szereplés terhét jelenleg egyedül a Fradi viszi a vállán.

Magyarország
Ferencváros
Piaci érték: 43,38M
Edző: Robbie Keane
Bajnokság: OTP Bank Liga
Jelenlegi helyezés: #2
OTP Bank Liga helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
1.
Győri ETO FC
26
14
8
4
50
27
23
50
2.
Ferencváros
25
15
4
6
49
27
22
49
3.
Debreceni VSC
26
12
8
6
40
31
9
44
Adatlap létrehozva: 2026.03.17.

Kiemelte azt is, hogy a legmagasabban jegyzett magyar játékosokat nem az államilag bőségesen finanszírozott akadémiai rendszer nevelte ki. Példaként Szoboszlai Dominikot, valamint a határon túli születésű Kerkez Milost említette.

A versenysport általános helyzete és az olimpiarendezés szintén heves szóváltást generált. Szabó Gábor szerint nemzetközi összevetésben is kiugróan sokba kerül a magyar adófizetőknek egyetlen olimpiai érem. Eközben több hazai szövetségnél, például a teniszezőknél vagy az atlétáknál, súlyos pénzügyi hiányosságok és a hűtlen kezelés gyanúja is felmerült. Úgy vélte, hogy a profisport helyett inkább a tömegsportot és a közösségi infrastruktúrát, például a kerékpárhálózatot kellene fejleszteni.

A vita végén az álláspontok nem közeledtek egymáshoz. Szabó László és Szöllősi György a magyar sport kivételezett helyzetének és eddigi fejlődési pályájának megőrzése mellett érvelt. Mindketten tartanak attól, hogy a jelenlegi támogatási modellt pusztán politikai alapon leállíthatják. Kele János és Szabó Gábor viszont az állami pénzosztás teljes átalakítását szorgalmazta. Szerintük egy transzparens, teljesítményalapú és a piaci realitásokat is figyelembe vevő rendszerre lenne szükség.
