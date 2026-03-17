Vincze Zoltánt nevezték ki a Diósgyőr sportigazgatói posztjára, miután a Kazincbarcikától elszenvedett szombati 4–0-s vereség után Kovács Zoltán azonnali hatállyal távozott.
Parázs vita kerekedett a magyar sportról a tévében: vajon lesz valaha ebben egyetértés?
Szöllősi György és Szabó László a jelenlegi állami támogatási rendszer és az infrastrukturális fejlesztések sikereit védte egy műsorban, ezzel szemben Kele János és Szabó Gábor a rendszer átláthatóságát, a piaci alapú működést, valamint az akadémiák valós eredményeit kérte számon a hétfő esti tévévitában.
A vita első felében a hazai futball elmúlt bő évtizede került terítékre. Szöllősi és Szabó László szerint a kormány 2010 után a mélypontról hozta vissza a sportágat. Úgy vélték, megtisztították a közeget a szélhámosoktól, és pótolták az évtizedes infrastrukturális lemaradást. Érvelésük alapján a labdarúgás olyan nemzeti kincs, amelynek fejlesztése kötelesség.
Szerintük a beruházásoknak köszönhetően ma újra presztízst jelent meccsre járni. Ezzel szemben Szabó Gábor úgy vélte, hogy hiába öntöttek milliárdokat a magyar fociba, az adófizetők pénzének semmi keresnivalója a profisportban. Hozzátette, hogy a játékosok kirívóan kedvezményes adózása kifejezetten igazságtalan. Kele János hangsúlyozta, hogy az MLSZ korábbi hangzatos célkitűzései egyáltalán nem valósultak meg. Ilyen volt például a nyolcezres átlagnézőszám vagy a rendszeres, többcsapatos európai kupaszereplés. Rámutatott arra is, hogy a klubok bevételeinek jelentős része továbbra sem piaci alapú.
A nemzetközi eredményeket is eltérően értékelték a felek. Szöllősi a válogatott világranglistás előrelépését és a Ferencváros európai kupaszereplését hangsúlyozta. Kele azonban rámutatott, hogy a hazai bajnokság nemzetközi rangsorban elfoglalt helyét az orosz és fehérorosz csapatok kizárása is jelentősen javította. Megjegyezte, hogy a főtáblás szereplés terhét jelenleg egyedül a Fradi viszi a vállán.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
1.
Győri ETO FC
|
26
|
14
|
8
|
4
|
50
|
27
|
23
|
50
|
2.
Ferencváros
|
25
|
15
|
4
|
6
|
49
|
27
|
22
|
49
|
3.
Debreceni VSC
|
26
|
12
|
8
|
6
|
40
|
31
|
9
|
44
Kiemelte azt is, hogy a legmagasabban jegyzett magyar játékosokat nem az államilag bőségesen finanszírozott akadémiai rendszer nevelte ki. Példaként Szoboszlai Dominikot, valamint a határon túli születésű Kerkez Milost említette.
A versenysport általános helyzete és az olimpiarendezés szintén heves szóváltást generált. Szabó Gábor szerint nemzetközi összevetésben is kiugróan sokba kerül a magyar adófizetőknek egyetlen olimpiai érem. Eközben több hazai szövetségnél, például a teniszezőknél vagy az atlétáknál, súlyos pénzügyi hiányosságok és a hűtlen kezelés gyanúja is felmerült. Úgy vélte, hogy a profisport helyett inkább a tömegsportot és a közösségi infrastruktúrát, például a kerékpárhálózatot kellene fejleszteni.
A vita végén az álláspontok nem közeledtek egymáshoz. Szabó László és Szöllősi György a magyar sport kivételezett helyzetének és eddigi fejlődési pályájának megőrzése mellett érvelt. Mindketten tartanak attól, hogy a jelenlegi támogatási modellt pusztán politikai alapon leállíthatják. Kele János és Szabó Gábor viszont az állami pénzosztás teljes átalakítását szorgalmazta. Szerintük egy transzparens, teljesítményalapú és a piaci realitásokat is figyelembe vevő rendszerre lenne szükség.
