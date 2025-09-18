Ne várd meg, amíg csenget a végrehajtó: kiadták a figyelmeztetést, erről rengeteg magyar megfeledkezett 2025-ben

A NAV arra figyelmeztetett, hogy a hatósági előírásokat célszerű időben, saját szervezésben teljesíteni, különben bírság és magas végrehajtási költségek várhatnak a tulajdonosokra. Élet- vagy balesetveszély esetén a hivatal azonnal intézkedik, a munkálatok árát azonban minden esetben a tulajdonosnak kell megfizetnie.

Ne várja meg, amíg a hatóság intézkedik, végezze el időben az előírt munkákat! - erre szólított fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Felhívták a figyelmet arra: ha egy épület, épületrész élet- vagy balesetveszélyes, vagy engedély nélkül épült és nem tehető szabályossá, akkor az illetékes kormányhivatal bontást vagy - kisebb sérülés, hiányosság miatt - javítást rendelhet el, például egy veszélyes kémény, hiányos tetőzet esetén. A költségek pedig magasak lehetnek, ha a kötelezett helyett a hatóságoknak kell beavatkozniuk.

Ha a tulajdonos nem teljesíti a hatóság előírását, akkor az ügy végrehajtásra a NAV-hoz kerül. Itt először felszólítanak az önkéntes teljesítésre, majd bírságokat szabnak ki. Ha ez sem vezet eredményre, akkor megszervezik a munkálatokat, azonban a költségeket a tulajdonosnak kell fizetnie - írták.

Élet- és balesetveszélyes helyzetben azonban a NAV felhívás nélkül, azonnal intézkedik, kiválasztva a legolcsóbb szakszerű ajánlatot a beavatkozásra. A költséget ilyenkor is a tulajdonos fizeti, végső esetben végrehajtással - figyelmeztettek.

Kitértek arra, hogy közös tulajdon esetén a tulajdonosok egyetemlegesen felelnek: mindenki az egész munkáért és költségért felelős, nem csak a saját tulajdoni részéért.

"Ezért a hatóság előírásait célszerű inkább saját szervezésben, minél előbb teljesíteni, mert ezzel elkerülhető a bírság és minden extra költség. Ha az elrendelt munkát a kötelezett időközben mégis elvégezte, ajánlott erről haladéktalanul értesítenie a NAV-ot, megelőzve, hogy a hatóság szakemberek bevonásával intézkedjen, hiszen annak költségeit is neki kell megfizetnie" - áll a közleményben.