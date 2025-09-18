November 18-án az OTPdirekt internetbank helyét az OTP internetbank veszi át.
Ne várd meg, amíg csenget a végrehajtó: kiadták a figyelmeztetést, erről rengeteg magyar megfeledkezett 2025-ben
A NAV arra figyelmeztetett, hogy a hatósági előírásokat célszerű időben, saját szervezésben teljesíteni, különben bírság és magas végrehajtási költségek várhatnak a tulajdonosokra. Élet- vagy balesetveszély esetén a hivatal azonnal intézkedik, a munkálatok árát azonban minden esetben a tulajdonosnak kell megfizetnie.
Ne várja meg, amíg a hatóság intézkedik, végezze el időben az előírt munkákat! - erre szólított fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Felhívták a figyelmet arra: ha egy épület, épületrész élet- vagy balesetveszélyes, vagy engedély nélkül épült és nem tehető szabályossá, akkor az illetékes kormányhivatal bontást vagy - kisebb sérülés, hiányosság miatt - javítást rendelhet el, például egy veszélyes kémény, hiányos tetőzet esetén. A költségek pedig magasak lehetnek, ha a kötelezett helyett a hatóságoknak kell beavatkozniuk.
Ha a tulajdonos nem teljesíti a hatóság előírását, akkor az ügy végrehajtásra a NAV-hoz kerül. Itt először felszólítanak az önkéntes teljesítésre, majd bírságokat szabnak ki. Ha ez sem vezet eredményre, akkor megszervezik a munkálatokat, azonban a költségeket a tulajdonosnak kell fizetnie - írták.
Élet- és balesetveszélyes helyzetben azonban a NAV felhívás nélkül, azonnal intézkedik, kiválasztva a legolcsóbb szakszerű ajánlatot a beavatkozásra. A költséget ilyenkor is a tulajdonos fizeti, végső esetben végrehajtással - figyelmeztettek.
Kitértek arra, hogy közös tulajdon esetén a tulajdonosok egyetemlegesen felelnek: mindenki az egész munkáért és költségért felelős, nem csak a saját tulajdoni részéért.
"Ezért a hatóság előírásait célszerű inkább saját szervezésben, minél előbb teljesíteni, mert ezzel elkerülhető a bírság és minden extra költség. Ha az elrendelt munkát a kötelezett időközben mégis elvégezte, ajánlott erről haladéktalanul értesítenie a NAV-ot, megelőzve, hogy a hatóság szakemberek bevonásával intézkedjen, hiszen annak költségeit is neki kell megfizetnie" - áll a közleményben.
Az Otthon Start program jelentős hatással lehet a hazai bérlakáspiacra és a befektetési célú ingatlanok hozamaira.
Múlt héten mindössze 41 milliárd forintnyi állampapírt vett a lakosság, ami 20%-os csökkenést jelent az előző heti szinthez képest.
Növekvő forgalomban esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 101 199,84 ponton zárt, 1978,87 ponttal, 1,92 százalékkal alacsonyabban, mint egy héttel...
Százezrekbe kerül egy tanév a magyar szülőknek, de nincs miből kifizetni: mi lesz így a gyerekekkel?
A tanévkezdés az év legnagyobb kiadással járó időszaka az iskolás gyereket nevelő szülők életében, az iskolakezdésre a többségük 50–100 ezer forintot költ.
A Freedom24 szerint az Alcoa, Spotify és Johnson & Johnson ígér hosszú távon erős növekedést.
Leginkább a pénzügyi stabilitás és az emberi kapcsolatok adnak biztonság- és komfortérzetet a Z generáció tagjainak.
Kiderült, hová rejtik milliárdjaikat a magyar elit tagjai: döbbenetes vagyonok a felső tízezer kezében
A hazai felső tízezer családjai átlagosan 4 milliárd forintos vagyonnal rendelkeznek, amelynek jelentős részét likvid pénzügyi eszközökben és ingatlanban tartják.
A BÉT részvényindexe, a BUX 320,35 pontos, 0,31 százalékos csökkenéssel, 102 653,31 ponton zárt kedden.
A legszegényebb magyarok havi 218 ezer forintot tartanak elegendőnek a tisztes megélhetéshez, míg a leggazdagabbak 423 ezret.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 320,35 pontos, 0,31 százalékos csökkenéssel, 102 653,31 ponton zárt kedden.
2014. február 1-je óta adott a lehetőség, hogy havonta két alkalommal, összesen legfeljebb 150 ezer forintot díjmentesen vegyenek fel belföldi bankautomatákból.
A hitelkártyás költéseknél az egyik hazai bank tapasztalatai szerint az ügyfelek leggyakrabban élelmiszerre használják a plasztikot.
Az OTP Bank figyelmeztetést adott ki az ügyfelei számára az egyre gyakoribb unokázós csalásokról,
Az 5 forintos érme sorsa is időről időre napirendre kerül Magyarországon. A készpénzhasználat visszaszorulása és az előállítás költségessége a megszüntetés mellett szól.
Az elemzők szerint a Fed függetlensége is kulcsfontosságú tényező az árfolyam alakulásában.
Az inflációkövető állampapírok költségei megterhelték a költségvetést, ezért változtatások jöhetnek a konstrukciókban.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1284,16 pontos, 1,23 százalékos csökkenéssel, 103 178,71 ponton zárt pénteken.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1335,27 pontos, 1,29 százalékos emelkedéssel, 104 462,87 ponton zárt csütörtökön.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
-
Szeptember 12-22. között a BÁV ART Bécsi utcai galériájának története új fejezethez érkezik: elstartol az I. Bécsi utcai kamara aukció.