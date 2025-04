Ezt keresik most a magyarok, ha takarítóeszközt vesznek: van, amire nem sajnálnak sokat költeni

Az ár-érték arány a legfontosabb szempont a magyarok körében amikor háztartási takarítóeszközt vásárolnak, modernebb gépekre pedig a hatékonyabb és alaposabb tisztítás reményében váltanak - többek között ez derült ki a tisztítástechnológia szakértője, a Kärcher megbízásából készült Tisztaság körkép 2025 című felmérésből. Hagyományos porszívót a megkérdezettek 70 százaléka használ otthona tisztán tartásához, míg robotporszívó mindössze minden tizedik háztartásban található me

Rengeteg, háztartási célokra használható gép kapható az üzletekben, és bár egyelőre inkább a hagyományosabb megoldásokat választják a magyarok, egyre többen nyitnak az új technológiák irányába is – ez az egyik fő tanulsága a Kärcher megbízásából a Momentor kutatócég által készített felmérésnek.

A válaszadók túlnyomó többségénél megtalálható a hagyományos porszívó, 70 százalék használ ilyen berendezést otthona tisztán tartásához. Érdekesség, hogy bár a porszívó vezeti a gépek mezőnyét, a legtöbb ember által használt takarítóeszköz mégsem ez, hanem a felmosó, amit közel 90 százalék alkalmaz rendszeresen. Sokan mindkettőt megjelölték, mivel a kérdésnél több eszköz kiválasztására is volt lehetőség.

A hagyományos porszívó mellett a modernebb gépek is egyre több hazai háztartásban jelennek meg. A Kärcher kutatásában megkérdezettek negyede jelezte, hogy rendelkezik álló porszívóval, 15 százalékuk pedig száraz-nedves porszívót is használ. Az adatok alapján a fiatalabb korosztály nyitottabb az új eszközökre: állóporszívóval például a 18–29 évesek 32,1 százaléka rendelkezik. Azt viszont egyelőre túlzás lenne állítani, hogy a robotok átveszik tőlünk a takarítás feladatát, robotporszívó csak a háztartások tizedében található a felmérés alapján.

A fűnyíró a kertgondozás alapkelléke

A kutatás arra is rákérdezett, hogy a beltér mellett a kertet mivel tartják rendben a magyarok. Ha csak a gépeket nézzük, akkor a fűnyíró az erre a célra legáltalánosabban használt eszköz, valamivel több mint 60 százalék jelezte, hogy használ ilyen berendezést. Ugyanakkor a kézi szerszámokat is figyelembe véve a kert rendben tartásához kapcsolódó munkák igazi sztárja a gereblye, amit a válaszadók csaknem 70 százaléka vet be. Mivel itt is több eszköz megjelölésére volt lehetőség, a gépek között a fűnyíró után a szegélyvágó és a láncfűrész is sokaknál szerepelt a válaszok között, a megkérdezettek nagyjából harmada alkalmazza ezeket az eszközöket. Sövényvágót mintegy negyedük használ, míg valamivel több mint 15 százalék magasnyomású mosóval is igyekszik rendben tartani kertjét.

Döntő szempont az ár-érték arány

A Tisztaság körkép kutatás egy másik fontos megállapítása, hogy a magyar vásárlók számára továbbra is az ár-érték arány a legmeghatározóbb, amikor takarítóeszközt választanak: a megkérdezettek fele ezt jelölte meg elsődleges szempontként. A hatékonyságot és minőséget a válaszadók 15 százaléka jelölte meg fontos tényezőként, míg a márka és a megbízhatóság kevesebb mint 9 százalék számára lényeges.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A felmérésből az is kiderült, hogy a fenntarthatósági szempontok egyelőre kevésbé befolyásolják a döntést: az energia- és vízfogyasztási adatok mindössze a kutatásban részt vevők 6 százalékánál meghatározóak a vásárlás során, míg a fenntarthatóság, környezetbarát jellemzők csupán 3 százalékuknál kerülnek előtérbe.

A házimunkában is jól jön a sokoldalúság

A felmérés arra is kitért, hogyan vélekednek a magyarok a multifunkcionális gépekről. A válaszokból kiderült, hogy közel 70 százalék tartja fontosnak, hogy egy berendezésnek több funkciója is legyen. A legtöbben (29 százalék) azért, mert egyszerűbb és kényelmesebb egy géppel több feladatot megoldani. A kisebb helyigényt, illetve a gyorsabb és hatékonyabb takarítást egyaránt 12 százalék jelölte meg a multifunkciós berendezések melletti érvként, közel tíz százalék pedig a költséghatékonyságot emelte ki.

„A kutatás megerősítette, hogy bár a hagyományos eszközök még mindig fontos szerepet játszanak otthonaink tisztán tartásában, egyre többen választanak újszerű berendezéseket, amelyek kényelmesebbé és hatékonyabbá teszik ezt a munkát. A Kärchernél célunk, hogy innovatív eszközeinkkel megkönnyítsük a ház körüli és az otthon elvégzendő munkákat – különösen most, a tavaszi nagytakarítás idején” – mondta el Éber Anna, a Kärcher Magyarország ügyvezető igazgatója.