2026. május 27. szerda Hella
28 °C Budapest
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az Nvidia világközpontja Santa Clarában található. Az Nvidia egy amerikai globális technológiai vállalat, amely grafikus feldolgozóegységek gyártására specializálódott.
Tech

Sosem pukkad ki az AI-lufi? Csillagászati összegről döntött az NVIDIA elnöke

Pénzcentrum
2026. május 27. 15:45

Az Nvidia évi 150 milliárd dollárt tervez Tajvanon költeni. Jensen Huang vezérigazgató a szigetországot a mesterséges intelligencia forradalmának "epicentrumának" nevezte. A vállalat új tajvani központjának avatóünnepségén a cégvezető külön hangsúlyozta Tajvan stratégiai jelentőségét - számolt be a Reuters.

Jensen Huang a tajpeji rendezvényen elmondta, hogy négy-öt évvel ezelőtt az Nvidia még csak évi 10-15 milliárd dollárt költött Tajvanon. Mára ez az összeg 100 milliárd dollárra nőtt, és hamarosan eléri a 150 milliárdot. Az 5 ezer milliárd dolláros piaci értékű chipgyártó új tajvani központjának építése idén kezdődik. Az üzembe helyezést 2030-ra tervezik, az új létesítményben pedig 4000 embert kívánnak foglalkoztatni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tajvani központ révén az Nvidia közelebb kerül legfontosabb partneréhez, a világ legnagyobb félvezető-bérgyártójához, a TSMC-hez. Ez a vállalat állítja elő az AI-forradalmat hajtó fejlett chipek jelentős részét. Emellett az Nvidia szorosabbra fűzheti együttműködését más kulcsfontosságú tajvani vállalatokkal is. Ezek közé tartozik a Foxconn, a Wistron és a Quanta Computer, amelyek mind meghatározó szerepet töltenek be az AI-szerverek és az ehhez kapcsolódó infrastruktúra kiépítésében.

"Tajvan az AI-forradalom epicentruma. Itt készülnek a chipek, itt történik a tokozás, itt építik a rendszereket, és itt hozták létre az AI-szuperszámítógépeket" – mondta Huang a színpadon. Beszédét családtagjai, mintegy ezer alkalmazott és Tajpej polgármestere előtt tartotta. A dél-tajvani Tajnanban született vezérigazgató kilencévesen vándorolt ki az Egyesült Államokba, szülőhazájában pedig szinte rocksztároknak kijáró figyelemben részesül.

Tajvan stratégiai fontosságát más chipgyártók lépései is alátámasztják. Az AMD például a múlt héten jelentette be, hogy több mint 10 milliárd dollárt fektet a tajvani AI-szektorba. A beruházás célja a partnerségek elmélyítése és a fejlett AI-chipek gyártási kapacitásának bővítése.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Brutális drágulás jöhet a magyarok slágertermékeinél: már elindult a folyamat, hamarosan mindannyiunk pénztárcája megérzi
EZ IS ÉRDEKELHET
Brutális drágulás jöhet a magyarok slágertermékeinél: már elindult a folyamat, hamarosan mindannyiunk pénztárcája megérzi
Az AI-forradalom következménye: dráguló laptopok, telefonok és autók, lassabb technológiai fejlődés, valamint egy olyan chiphiány, amely hosszú évekre átformálhatja az egész elektronikai ipart.

Az Nvidia tavaly vált az első olyan vállalattá, amelynek piaci értéke elérte az 5 ezer milliárd dollárt. Ezzel a globális mesterségesintelligencia-fellendülés vitathatatlan központi szereplőjévé lépett elő. Huang szerdán azt is kijelentette, hogy a cég három-öt éven belül ennél is többet fog érni. A vállalat a múlt héten igyekezett megnyugtatni a befektetőket a jövőbeli kilátásokkal kapcsolatban.

Hangsúlyozták, hogy széles ügyfélkörüknek és új termékeiknek köszönhetően képesek lesznek fenntartani a lenyűgöző növekedési ütemet, és túlszárnyalhatják a csúcskategóriás AI-chipekre előrejelzett 1 ezer milliárd dolláros árbevételt.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #tech #beruházás #gazdaság #technológia #vállalatok #mesterséges intelligencia #ai #amerikai egyesült államok #chip #tajvan

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:23
16:13
16:03
15:54
15:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 27.
Hajszálon múlt az egyik legnagyobb hazai sportesemény sorsa: őrült tempóban mentették meg
2026. május 26.
Hiába fizet, egyetlen forintot sem lát a biztosítótól, akinek emiatt törlik a nyári járatát: rengeteg magyar utazó ráfázhat idén
2026. május 27.
Elképesztően titokzatos ez az orosz terület Európa testébe ékelődve: innen indulhat majd a NATO elleni támadás?
2026. május 27.
Itt a sokkoló figyelmeztetés: komplett iparágak omolhatnak össze Magyarországon, ha elvágják ezt a mentőövet
2026. május 27.
Tömegek cserélik az Adriát erre a festői tóvidékre: a szállás meglepően olcsó, a vacsora filléres tétel
NAPTÁR
Tovább
2026. május 27. szerda
Hella
22. hét
Május 27.
A Kihívás Napja
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Vége a vihar előtti csendnek: olyan gigantikus időjárási anomália közelít, ami az egész világot a feje tetejére állítja
2
1 hónapja
Komoly leállás jön az egyik hazai mobilszolgáltatónál: nagyon ráfázhat, aki nem lép időben
3
3 hete
Óriási vagyonokat buknak bankszámláikról a magyarok: minden egy irányba mutat - félelmetes hiba áll a háttérben
4
2 hónapja
Nagy változás a Gmailben: most kell döntened, különben automatikusan bekapcsolják ezt a funkciót
5
1 hónapja
Telekom ügyfél vagy, és nálad is lehalt a telefonhálózat? Most elárulta a cég, milyen trükkel orvosolható a probléma
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer (BAR)
Természetes személy abban az esetben kerülhet fel a BAR-ra, ha a lejárt tartozásának összege meghaladja a havi minimálbért és több mint 90 napig fennáll. Bankkártyabirtokosok is felkerülnek a listára, akik egy éven belül legalább három esetben megalapozatlanul reklamáltak, továbbá akik ellen bankkártyával összefüggő büntetőeljárás folyik, valamint azok a bankkártya- vagy csekk-birtokosok is, akik a szerződésben vállalt kötelezettségüknek hatvan napot meghaladóan, összességében pedig a minimálbér összegét meghaladóan nem tettek eleget. Továbbá aki a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés, hallgatói hitelszerződés megkötése során valótlan adatot közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ, ha ez okirattal bizonyítható.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 27. 16:03
Elképesztően titokzatos ez az orosz terület Európa testébe ékelődve: innen indulhat majd a NATO elleni támadás?
Pénzcentrum  |  2026. május 27. 15:30
Tovább dagad a tésztabotrány: négyszeres áron adják a magyar üzletekben ezt a terméket - külföldön fillérekbe kerül
Agrárszektor  |  2026. május 27. 15:27
Ezt sokaknak jelentenie kell az Államkincstárnak: vigyázz, téged is érinthet