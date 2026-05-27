Sosem pukkad ki az AI-lufi? Csillagászati összegről döntött az NVIDIA elnöke

A jegybank ezúttal a hazai kereskedelmi és iparkamara megalakulásának évfordulójára emlékszik, a névérték ötezer forint lesz - pénzforgalomban természetesen ezúttal sem használható.
Az Nvidia évi 150 milliárd dollárt tervez Tajvanon költeni. Jensen Huang vezérigazgató a szigetországot a mesterséges intelligencia forradalmának "epicentrumának" nevezte. A vállalat új tajvani központjának avatóünnepségén a cégvezető külön hangsúlyozta Tajvan stratégiai jelentőségét - számolt be a Reuters.
Jensen Huang a tajpeji rendezvényen elmondta, hogy négy-öt évvel ezelőtt az Nvidia még csak évi 10-15 milliárd dollárt költött Tajvanon. Mára ez az összeg 100 milliárd dollárra nőtt, és hamarosan eléri a 150 milliárdot. Az 5 ezer milliárd dolláros piaci értékű chipgyártó új tajvani központjának építése idén kezdődik. Az üzembe helyezést 2030-ra tervezik, az új létesítményben pedig 4000 embert kívánnak foglalkoztatni.
A tajvani központ révén az Nvidia közelebb kerül legfontosabb partneréhez, a világ legnagyobb félvezető-bérgyártójához, a TSMC-hez. Ez a vállalat állítja elő az AI-forradalmat hajtó fejlett chipek jelentős részét. Emellett az Nvidia szorosabbra fűzheti együttműködését más kulcsfontosságú tajvani vállalatokkal is. Ezek közé tartozik a Foxconn, a Wistron és a Quanta Computer, amelyek mind meghatározó szerepet töltenek be az AI-szerverek és az ehhez kapcsolódó infrastruktúra kiépítésében.
"Tajvan az AI-forradalom epicentruma. Itt készülnek a chipek, itt történik a tokozás, itt építik a rendszereket, és itt hozták létre az AI-szuperszámítógépeket" – mondta Huang a színpadon. Beszédét családtagjai, mintegy ezer alkalmazott és Tajpej polgármestere előtt tartotta. A dél-tajvani Tajnanban született vezérigazgató kilencévesen vándorolt ki az Egyesült Államokba, szülőhazájában pedig szinte rocksztároknak kijáró figyelemben részesül.
Tajvan stratégiai fontosságát más chipgyártók lépései is alátámasztják. Az AMD például a múlt héten jelentette be, hogy több mint 10 milliárd dollárt fektet a tajvani AI-szektorba. A beruházás célja a partnerségek elmélyítése és a fejlett AI-chipek gyártási kapacitásának bővítése.
Az Nvidia tavaly vált az első olyan vállalattá, amelynek piaci értéke elérte az 5 ezer milliárd dollárt. Ezzel a globális mesterségesintelligencia-fellendülés vitathatatlan központi szereplőjévé lépett elő. Huang szerdán azt is kijelentette, hogy a cég három-öt éven belül ennél is többet fog érni. A vállalat a múlt héten igyekezett megnyugtatni a befektetőket a jövőbeli kilátásokkal kapcsolatban.
Hangsúlyozták, hogy széles ügyfélkörüknek és új termékeiknek köszönhetően képesek lesznek fenntartani a lenyűgöző növekedési ütemet, és túlszárnyalhatják a csúcskategóriás AI-chipekre előrejelzett 1 ezer milliárd dolláros árbevételt.
