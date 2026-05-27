Sosem pukkad ki az AI-lufi? Csillagászati összegről döntött az NVIDIA elnöke

Az Nvidia évi 150 milliárd dollárt tervez Tajvanon költeni. Jensen Huang vezérigazgató a szigetországot a mesterséges intelligencia forradalmának "epicentrumának" nevezte. A vállalat új tajvani központjának avatóünnepségén a cégvezető külön hangsúlyozta Tajvan stratégiai jelentőségét - számolt be a Reuters.

Jensen Huang a tajpeji rendezvényen elmondta, hogy négy-öt évvel ezelőtt az Nvidia még csak évi 10-15 milliárd dollárt költött Tajvanon. Mára ez az összeg 100 milliárd dollárra nőtt, és hamarosan eléri a 150 milliárdot. Az 5 ezer milliárd dolláros piaci értékű chipgyártó új tajvani központjának építése idén kezdődik. Az üzembe helyezést 2030-ra tervezik, az új létesítményben pedig 4000 embert kívánnak foglalkoztatni.

A tajvani központ révén az Nvidia közelebb kerül legfontosabb partneréhez, a világ legnagyobb félvezető-bérgyártójához, a TSMC-hez. Ez a vállalat állítja elő az AI-forradalmat hajtó fejlett chipek jelentős részét. Emellett az Nvidia szorosabbra fűzheti együttműködését más kulcsfontosságú tajvani vállalatokkal is. Ezek közé tartozik a Foxconn, a Wistron és a Quanta Computer, amelyek mind meghatározó szerepet töltenek be az AI-szerverek és az ehhez kapcsolódó infrastruktúra kiépítésében.

"Tajvan az AI-forradalom epicentruma. Itt készülnek a chipek, itt történik a tokozás, itt építik a rendszereket, és itt hozták létre az AI-szuperszámítógépeket" – mondta Huang a színpadon. Beszédét családtagjai, mintegy ezer alkalmazott és Tajpej polgármestere előtt tartotta. A dél-tajvani Tajnanban született vezérigazgató kilencévesen vándorolt ki az Egyesült Államokba, szülőhazájában pedig szinte rocksztároknak kijáró figyelemben részesül.

Tajvan stratégiai fontosságát más chipgyártók lépései is alátámasztják. Az AMD például a múlt héten jelentette be, hogy több mint 10 milliárd dollárt fektet a tajvani AI-szektorba. A beruházás célja a partnerségek elmélyítése és a fejlett AI-chipek gyártási kapacitásának bővítése.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

EZ IS ÉRDEKELHET Brutális drágulás jöhet a magyarok slágertermékeinél: már elindult a folyamat, hamarosan mindannyiunk pénztárcája megérzi Az AI-forradalom következménye: dráguló laptopok, telefonok és autók, lassabb technológiai fejlődés, valamint egy olyan chiphiány, amely hosszú évekre átformálhatja az egész elektronikai ipart.

Az Nvidia tavaly vált az első olyan vállalattá, amelynek piaci értéke elérte az 5 ezer milliárd dollárt. Ezzel a globális mesterségesintelligencia-fellendülés vitathatatlan központi szereplőjévé lépett elő. Huang szerdán azt is kijelentette, hogy a cég három-öt éven belül ennél is többet fog érni. A vállalat a múlt héten igyekezett megnyugtatni a befektetőket a jövőbeli kilátásokkal kapcsolatban.

Hangsúlyozták, hogy széles ügyfélkörüknek és új termékeiknek köszönhetően képesek lesznek fenntartani a lenyűgöző növekedési ütemet, és túlszárnyalhatják a csúcskategóriás AI-chipekre előrejelzett 1 ezer milliárd dolláros árbevételt.