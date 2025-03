Tiszta udvar, rendes ház? Itt vannak a húsvéti nagytakarítás lépései: részletes tavaszi feladatlista

Az az ideális, hogyha nagyobb takarítási rohamok helyett egész évben figyelünk rá, hogy a ház, lakás, udvar rendezett és tiszta legyen. Erre azonban nincs mindig idő vagy energia, így az évszakváltások idején szokott égetővé válni egy-egy nagyobb rendrakás. Az új tavasz új kezdet, sok család életében a húsvéti szünet lesz a következő olyan időszak, amikor jobban ráérnek, így megfelelő időpont a takarítási és rendszerezési projektek elvégzésére is, amelyeket télen elhanyagoltunk. Bőven van még idő húsvétig is megtenni a szükséges előkészületeket, elvégezni kisebb feladatokat. Mutatjuk a részletes feladatlistát!

Kivel nem fordult még elő, hogy időt és energiát nem sajnálva kitakarította és kiglancolta a lakást és csak utána vette észre, hogy kimaradt az egyik sarok a pókhálózásból, a kilincsek és kapcsolók porosak maradtak vagy a kifelejtett piszkos ablak rontja az összképet. Ilyen csak azzal nem fordul elő, aki nem takarít. Az biztos, hogy az egész ház kitakarítása nem könnyű feladat, de nem kell mindent egyszerre megcsinálnod! Ahelyett, hogy azon stresszelnél, honnan kezdjed, kövesd a Good Housekeeping tavaszi takarítási listáját, ami részletes utasításokat tartalmaz minden szobára és arra, amit a házban el kell végezni ilyenkor. Így biztosan nem maradnak ki fontos lépések!

Carolyn Forté, a Good Housekeeping Institute Takarítási Laboratóriumának ügyvezető igazgatója elmondta, hogy ezeknek a feladatoknak a többségét érdemes egész évben elvégezni, de a szezonváltás remek alkalom arra, hogy utolérd magad. Azt tanácsolják, készíts egy reális takarítási ütemtervet, és amint az időjárás elég meleg lesz, nyisd ki az ablakokat, és kezdj el alapos takarítani.

Mire lesz szükséged? Ha teljesen ki szeretnéd takarítani a házat, szükséged lesz egy sor takarítóeszközre – kezdve az alapvető kellékekkel. Forté szerint a tavasz "a tökéletes idő arra, hogy új takarítóeszközöket szerezz be". Ezekre mindenképp szükség lesz:

porszívó

felmosó

törlőkendő

szivacs

gumikesztyű

alapvető tisztítószerek, mosogatószer, ecet, szódabikarbóna, ablaktisztító

sok türelem

Mi az, amit minden szobában érdemes kitakarítani?

Mielőtt az ember szombánként ugranak neki a feladatoknak, érdemes átgondolni, hogy van-e olyan feladat, amit minden szobában érdemes megcsinálni, méghozzá egyszerre. Van, akinek könnyebb szobánként takarítani, mások inkább a feladattípusok szerint mennek végig az egész újra és újra. Érdemes előre meghatározni, neked melyik a kényelmesebb, logikusabb. Ha például inkább egyszerre mindenhol leszeded a függönyöket és kimosod, egyszerre mindenhol mosod le az ablakokat, akkor a feladatlistáról ezt lehúzhatod. Ez azért is praktikus, mert akkor vannak bizonyos eszközök, amiket nem kell újra és újra előrángatni.

Mit kell szinte minden szobában ugyanúgy elvégezni? Ilyen a lábazatok, falak letisztítása: porszívózd ki a lábazatokat a kefe tartozékkal. Ha szükséges, töröld le egy nedves mikroszálas törlőkendővel. A falakat portörlővel portalanítsd és pókhálótlanítsd és ne maradjon ki a mennyezet sem. Porold le a szellőzőket, ventilátorokat és világítótesteket is. A tükrök és ablakok takarítása is mindenhol elvégzendő feladat. Ne felejtsd el az ablakkereteket se letörölni, leápolni, illetve ha van szúnyogháló, azt is áttörölgetni! Ha több helyen van csempe is a falon, azokat is lehet egyszerre megtisztítani. A padlót is minden szobában fel kell porszívozni, ahol lehet, felmosni.

A szobanövények esetében kivehetjük őket a kapsóikból, elmoshatjuk és törölgethetjük azokat, mielőtt visszatesszük a helyükre.



Ellenőrzőlista szoba- és helyiség szerint

Hálószobák

Mosd ki az összes ágyneműt, beleértve a párnákat és takarókat.

Takarítsd ki a matracot.

Rendszerezd a szekrényeket és a fiókokat.

Porold le a bútorokat.

Porszívózz az ágy alatt.

Helyi takarítás vagy mélytisztítás a szőnyegeknek és szőnyegeknek.

Fürdőszobák

Takarítsd ki alaposan a zuhanyzót és a fürdőkádat – ne feledd a zuhanyfalakat és a zuhanyfejet sem.

Takarítsd ki a WC-t, mosdót és fürdőszobabútort.

Mosd ki a fürdőszobaszőnyegeket.

Mosd ki a törölközőket és más textíliákat.

Cseréld ki vagy mosd ki a zuhanyfüggönyt, ha van ilyened (tipp: a mosógépben is tisztítható).

Takarítsd ki alaposan a mosógépet.

Rendszerezd a tisztítószereket, ha itt tárolod.

Mosd ki a szennyeskosarat, vagy tisztísd meg az anyagának megfelelő módon.

Konyha

Takarítsd ki a hűtőt és a fagyasztót kívül-belül.

Takarítsd ki alaposan a sütőt és a mikrohullámú sütőt belülről és kívülről. (A gáztűzhely gombjait gyakran le is lehet "húzni" a helyükről, és ha rákövült a kosz, beáztatni őket.)

Rendszerezd a szekrényeket és a fiókokat.

Takarítsd ki a szemeteseket!

Töröld át a szekrények minden részét, kívül-belül (érdemes a rendszerezéssel egybekötni a belső takarítást).

Zsírtalanítsd a főzőlap feletti szellőzőt.

Takarítsd ki alaposan a mosogatógépet.

Szabadulj meg a vízkőtől.

Nappali

Porold le a bútorokat.

Tisztítsd meg a TV képernyőt.

Mosd ki a takarókat és párnákat.

Takarítsd ki alaposan a kanapét és a kárpitozott bútorokat.

Mosd ki vagy végezz mélytisztítást a padlószőnyegeket.

Kamra, spájz, előszoba, sufni, stb.

A fő szobákon túl is számos kisebb helyiség lehet egy-egy otthonban. Itt gyakran bújnak meg olyan bútorok, amik mögé hosszú évekig nem nézünk be, nagyritkán törölgetjük le a port, nem takarítjuk a padlót olyan sűrűn, stb. Érdemes ezekben a helyiségekben is alapos takarítást végezni.

Az előszobában akasszuk le a fogasról az összes dolgot, rendszerezzük minek kell valójában elöl lennie, töröljük le a fogast. Mossuk ki a télikabátokat, amelyik mosható.

A kamrában, spájzban tartsunk rovancsolást, dobjuk ki a felhalmozott szemetet, nézzük át a szavatossági időket. Töröljük le a polcokat, pókhálózzunk és mossuk fel a padlót.

A gardróbok, sufnik, nagyszekrények, tárolók, garázsok is lehetnek külön állomásai a takarításnak. Ne felejtsük ki ezeket sem!

Külső terek

Tisztítsd ki az ereszcsatornákat.

Magasnyomású mosással takarítsd le a teraszt, gangot és a lábazatot.

Mosd le a kültéri bútorokat.

Takarítsd ki és rendszerezd a garázst.

Ne feledkezz meg az autó, vagy biciklik, más járművek ki- illetve letakarításáról sem. Vigyázz, a bicikliknél ügyelj rá, hogy a láncra ne kerüljön víz és tisztítószer!

A tavasz felébreszti a rovarokat, rágcsálókat is

A tavasz és az enyhébb idő azt eredményezi, hogy egyre több rovar bújik elő téli rejtekhelyéről, illetve kezdi meg életciklusát: hangyák, csótányok, legyek, egerek lehetnek újra vendégek a háznál. A rágcsálók ilyenkorra már az élelemből is kifogynak, így lehet hogy eleség után kutatva találnak új otthonra az udvarunkban éppen tavasszal. A kertekben pedig megkezdik a tevékenységeiket a pockok, ürgék, vakondok.

Mit tegyünk, ha átteleltek a poloskák? Tavasszal közel sem a poloska a legnagyobb ellenfél, azonban ha nem szeretnénk lakásunk közelében tudni ezeket a rovarokat, illetve a csótányokat, hangyákat, legyeket, stb. a legjobb amit tehetünk, hogy rendet tartunk a környezetünkben, rendszeresen takarítunk. Ha minding minden tiszta, akkor a jellemzően ház körüli rovarok is többnyire távolmaradnak.

Vannak ezenkívül természetes riasztószerek (ecet, szódabikarbóna, fokhagyma, illóolajos oldatok) - vagy például növények is, melyeket akár balkoládában is lehet nevelni -, amelyekkel békésen tarthatjuk távol a poloskákat és társaikat. Csak vigyázzunk, nehogy olyan növényt ültessünk, ami épphogy vonzza őket!

Attól viszont óva intünk mindenkit, hogy a poloskát és más rovarokat az elriasztás helyett módszeresen, vegyszerekkel kezdje el irtani. A gyári rovarölők ugyanis gyakran nemcsak a rovarra, hanem arra is veszélyes, aki ki akarja irtani a "betolakodókat", ezért jobb ezeket kerülni.

Azt is jó tudni, hogy a rovarok, pókok és rágcsálók között is akadnak védett fajok. Az ürge és a vakond például védettek, pusztítani semmiképp sem szabad őket, ahogy több pókfaj, szitakötők, sáskák, tücskök, kabócák, fátyolkák, hangyalesők, futrinkák, nünükék, cincérek, szenderek, boglárkák, sok méhfaj, fürkészek és egyes poloskafajok is! A nagy molnárpoloska, a sárgapajzsú hanyattúszó-poloska, a szőrös pajzsospoloska és a lándzsás karimáspoloska eszmei értéke 5-5 ezer forint. Így akármekkora kellemetlenséget is okoznak a ház körül, nem szabad pusztítani őket önhatalmúlag.