A legújabb adatok szerint egy bizonyos cégcsoport nagyon borúlátó lett Magyarországon: mit fognak lépni 2026-ban?

A hazai kis- és középvállalkozások jövőbe vetett bizalma enyhén csökkent az év elején, de a szektor alapvetően ellenálló maradt - erről tesz tanúbizonyságot egy friss index. A nagyobb cégek és a kelet-magyarországi vállalkozások azonban a felmérés átlagánál jóval bizakodóbbak a következő egy évet illetően.
A K&H 2026 első negyedéves kkv-bizalmi indexe szerint a bizalmi mutató a negatív tartományban stagnál. A négyszáz hazai cég megkérdezésével készült kutatás alapján a gazdasági várakozásokat tükröző bizalmi mutató az előző év végi -4 pontról -8 pontra esett vissza.
Bár az érték továbbra is a negatív tartományban mozog, megegyezik a másfél évvel ezelőtti szinttel, és tökéletesen illeszkedik a 2022 óta mért átlaghoz. A visszaesés ellenére a kkv-k rugalmasságuknak köszönhetően stabilak, és eredményesen alkalmazkodnak a külső gazdasági hatásokhoz. Ez a stabilitás kiemelten fontos, hiszen ezek a cégek adják a hazai vállalati hozzáadott érték több mint 40 százalékát, és a foglalkoztatottak 65 százalékának biztosítanak munkát.
A kilátások megítélése szorosan összefügg a vállalatok méretével. A 20 és 100 millió forint közötti éves árbevétellel rendelkező mikrovállalkozások a legborúlátóbbak, náluk az index -11 ponton áll. Ezzel szemben a nagyobb árbevételű kis- és középvállalkozások határozottan optimistábbak. Az ő várakozásaik a teljes átlag felett, -4, illetve -3 ponton alakulnak. Bár a különbség egyértelmű, hosszú távú viszonylatban jelenleg kifejezetten szűk a szakadék a legkisebb és a legnagyobb cégek jövőképe között.
Földrajzi eloszlás tekintetében az ország keleti felében a legkedvezőbb a hangulat. Itt a mutató az előző negyedévhez képest javult, és -1,5 pontjával a legközelebb áll a semleges szinthez. A nyugati régió cégei -4,5 ponton állnak. Közép-Magyarországon a legpesszimistábbak a vállalkozások, ezen a területen -12,1 pontos értéket mértek. A részletes adatokból ugyanakkor kiderül, hogy bizonyos területeken határozottan pozitívak a kilátások. A hazai cégek az értékesítési várakozásokat (+8,1 pont) és az európai uniós folyamatok megítélését (+4,9 pont) illetően egyaránt bizakodóak.
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás.
A vállalati működésben egyre nagyobb teret nyernek az integrált rendszerek, az automatizált folyamatok és a mesterséges intelligenciára épülő megoldások. Az azonban kevéssé látható, hogy a hazai kis- és középvállalkozások valójában milyen szinten állnak ebben az átalakulásban.
