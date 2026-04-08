Vállalkozás

A legújabb adatok szerint egy bizonyos cégcsoport nagyon borúlátó lett Magyarországon: mit fognak lépni 2026-ban?

2026. április 8. 15:01

A hazai kis- és középvállalkozások jövőbe vetett bizalma enyhén csökkent az év elején, de a szektor alapvetően ellenálló maradt - erről tesz tanúbizonyságot egy friss index. A nagyobb cégek és a kelet-magyarországi vállalkozások azonban a felmérés átlagánál jóval bizakodóbbak a következő egy évet illetően.

A K&H 2026 első negyedéves kkv-bizalmi indexe szerint a bizalmi mutató a negatív tartományban stagnál.  A négyszáz hazai cég megkérdezésével készült kutatás alapján a gazdasági várakozásokat tükröző bizalmi mutató az előző év végi -4 pontról -8 pontra esett vissza.

Bár az érték továbbra is a negatív tartományban mozog, megegyezik a másfél évvel ezelőtti szinttel, és tökéletesen illeszkedik a 2022 óta mért átlaghoz. A visszaesés ellenére a kkv-k rugalmasságuknak köszönhetően stabilak, és eredményesen alkalmazkodnak a külső gazdasági hatásokhoz. Ez a stabilitás kiemelten fontos, hiszen ezek a cégek adják a hazai vállalati hozzáadott érték több mint 40 százalékát, és a foglalkoztatottak 65 százalékának biztosítanak munkát.

A kilátások megítélése szorosan összefügg a vállalatok méretével. A 20 és 100 millió forint közötti éves árbevétellel rendelkező mikrovállalkozások a legborúlátóbbak, náluk az index -11 ponton áll. Ezzel szemben a nagyobb árbevételű kis- és középvállalkozások határozottan optimistábbak. Az ő várakozásaik a teljes átlag felett, -4, illetve -3 ponton alakulnak. Bár a különbség egyértelmű, hosszú távú viszonylatban jelenleg kifejezetten szűk a szakadék a legkisebb és a legnagyobb cégek jövőképe között.

Földrajzi eloszlás tekintetében az ország keleti felében a legkedvezőbb a hangulat. Itt a mutató az előző negyedévhez képest javult, és -1,5 pontjával a legközelebb áll a semleges szinthez. A nyugati régió cégei -4,5 ponton állnak. Közép-Magyarországon a legpesszimistábbak a vállalkozások, ezen a területen -12,1 pontos értéket mértek. A részletes adatokból ugyanakkor kiderül, hogy bizonyos területeken határozottan pozitívak a kilátások. A hazai cégek az értékesítési várakozásokat (+8,1 pont) és az európai uniós folyamatok megítélését (+4,9 pont) illetően egyaránt bizakodóak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Kutatás: Hol tart a céged a digitális versenyben?

A vállalati működésben egyre nagyobb teret nyernek az integrált rendszerek, az automatizált folyamatok és a mesterséges intelligenciára épülő megoldások. Az azonban kevéssé látható, hogy a hazai kis- és középvállalkozások valójában milyen szinten állnak ebben az átalakulásban. Ezt vizsgálja az MKIK Tőkealapkezelő és a Portfolio Csoport új felmérése. Arra kérünk, töltsd ki az alábbi kérdőívet – tényleg csak 5 perc!

Create your own user feedback survey

Államháztartási hiány
A központi költségvetés, az elkülönített állami alapok és az egyes alrendszerek - egészségbiztosítási alap, nyugdíjbiztosítási alap - együttes hiánya.

