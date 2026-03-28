Itt az új DIMOP Plusz KKV-pályázat: akár 12 millió forintot is kaphatnak a cégek digitális infrastruktúra fejlesztésre
A digitalizáció ma már nem luxus, hanem a piaci túlélés és a növekedés alapvető feltétele. Jó hír a hazai mikro- és kisvállalkozásoknak, hogy megjelent a legújabb Dimop Plusz KKV pályázat, amely éppen a felzárkózáshoz biztosít rendkívül kedvező forrást. A vissza nem térítendő támogatás 2026. március 31-től június 30-ig pályázható a vidéki cégek számára.
A Dimop plusz (DIMOP_PLUSZ-1.2.6/B-26) program keretében a cégek minimum 3 millió, maximum 12 millió forintot igényelhetnek különféle informatikai fejlesztésekre, szoftverekre és eszközbeszerzésre. Egy ilyen kiemelkedő, akár 90%-os támogatási intenzitású KKV-támogatás ritka alkalom a piacon: mutatjuk a legfontosabb feltételeket, a szoros beadási határidőket és azt, hogy pontosan mire is költhető az elnyert pénz.
Kiknek szól pontosan a Dimop plusz 1.2.6. KKV pályázat?
A kiírás célja a legkisebb, digitális téren lemaradásban lévő cégek felzárkóztatása. A támogatási kérelmet azok a vállalkozások nyújthatják be, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:
- Vállalkozás típusa és mérete: Kizárólag profitorientált mikro- és kisvállalkozások pályázhatnak.
- Cégtörténet: A cégnek rendelkeznie kell legalább egy lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, amely nem régebbi 2024-nél.
- Digitális felkészültség: Csak azok indulhatnak, akik a hivatalos felmérő rendszer alapján „nagyon alacsony digitális intenzitással” rendelkeznek.
- Megvalósítás helyszíne: A projekt kizárólag a kevésbé fejlett régiókban, azaz Budapest kivételével Magyarország egész területén valósítható meg.
Mekkora a KKV-támogatás összege és mik a finanszírozási feltételek?
A pénzügyi kondíciók rendkívül kedvezőek a hazai mikro- és kisvállalkozások számára, hiszen ennek a vissza nem térítendő KKV-támogatás összege minimum 3, de akár 12 millió forintot is lehet. A konstrukció egyik legnagyobb vonzereje, hogy ez a forrás ráadásul rendkívül magas támogatási intenzitás mellett érhető el: az általános csekély összegű (de minimis) támogatási kategóriában az állami és uniós finanszírozás mértéke az elszámolható költségek akár 90 százalékát is fedezheti. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a projekt Európai Unióval elszámolható költségeihez
a cégeknek elegendő mindössze minimum 10 százalékos önerőt biztosítaniuk a tervezett fejlesztések megvalósításához.
A mindennapi likviditási kihívásokkal küzdő vállalkozások számára további komoly könnyebbséget jelent, hogy a projekt elindításához a megítélt támogatás 25 százalékáig előleg is igényelhető. Így a Dimop plusz forrás bevonása valóban minimális saját tőke megmozgatásával teszi lehetővé az olyan komolyabb informatikai beruházásokat, amelyekre a legtöbb cégnek egyébként nem lenne kerete.
Mire költhető a Dimop plusz forrás?
A legnépszerűbb digitalizációs KKV pályázatok, akárcsak a Dimop plusz, hardveres és szoftveres fejlesztésre is lehetőséget adnak. A projekt célja a digitális technológiák és szolgáltatások bevezetése a cég működésébe, ami az alábbi feladatok elvégzését foglalhatja magában:
- szoftverek és/vagy szolgáltatások beszerzése,
- bevezetéshez szükséges képzések és szolgáltatások igénybevétele,
- eszközök beszerzése (pl. számítógép, router, hálózati adattároló),
- projektmenedzsment, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, általános (rezsi) költségek.
A siker kulcsa a kötelező digitális szintlépés
A támogatás nem csupán eszközvásárlásra szól, a fő cél a cég tényleges fejlődése. A pályázónak kötelezően vállalnia kell, hogy a projekt végére a „nagyon alacsony” kategóriából szintet lép, és eléri legalább az „alacsony” digitális intenzitást. Ha a szintlépés nem valósul meg, a kifizetett támogatást vissza kell fizetni.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A támogatott feladatok elvégzésével és előre meghatározott célok elérésével azonban ez a szintlépés garantáltan megvalósul. Ilyen cél lehet például a saját weboldal létrehozása, a stabil és nagy sebességű internetkapcsolat bevezetése vagy épp az alkalmazottak IKT-képzése. A pályázati felhívásban szereplő Fejlesztési célok táblázat segítségével részletesebben tájékozódhatsz a lehetséges fejlesztési irányokról.
Mik a legfontosabb határidők a DIMOP_PLUSZ-1.2.6/B-26 pályázatnál?
A támogatási kérelmeket 2026. március 31-én 17:00 órától egészen 2026. június 30-án 23:59 óráig lehet benyújtani az elektronikus kitöltő program segítségével. Ugyanakkor hatalmas a sürgősségi faktor, és a legnépszerűbb KKV pályázatoknál megszokott módon egyáltalán
nem érdemes a határidő végére hagyni a beadást, mert a keret kimerülése valós veszély.
A kiírás szerint ugyanis a hatóság a beadási szakasz kezdetétől számított huszonnegyedik óra végén felfüggeszti vagy lezárja a felhívást, ha a benyújtott igények elérik az adott keretösszeg 130 százalékát. A sikeres pályázóknak a nyertes projekt fizikai befejezésére a megkezdéstől számítva legfeljebb 24 hónap áll majd rendelkezésükre.
