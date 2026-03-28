Itt az új DIMOP Plusz KKV-pályázat: akár 12 millió forintot is kaphatnak a cégek digitális infrastruktúra fejlesztésre

A digitalizáció ma már nem luxus, hanem a piaci túlélés és a növekedés alapvető feltétele. Jó hír a hazai mikro- és kisvállalkozásoknak, hogy megjelent a legújabb Dimop Plusz KKV pályázat, amely éppen a felzárkózáshoz biztosít rendkívül kedvező forrást. A vissza nem térítendő támogatás 2026. március 31-től június 30-ig pályázható a vidéki cégek számára.

A Dimop plusz (DIMOP_PLUSZ-1.2.6/B-26) program keretében a cégek minimum 3 millió, maximum 12 millió forintot igényelhetnek különféle informatikai fejlesztésekre, szoftverekre és eszközbeszerzésre. Egy ilyen kiemelkedő, akár 90%-os támogatási intenzitású KKV-támogatás ritka alkalom a piacon: mutatjuk a legfontosabb feltételeket, a szoros beadási határidőket és azt, hogy pontosan mire is költhető az elnyert pénz.

Kiknek szól pontosan a Dimop plusz 1.2.6. KKV pályázat?

A kiírás célja a legkisebb, digitális téren lemaradásban lévő cégek felzárkóztatása. A támogatási kérelmet azok a vállalkozások nyújthatják be, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:

Vállalkozás típusa és mérete: Kizárólag profitorientált mikro- és kisvállalkozások pályázhatnak.

Cégtörténet: A cégnek rendelkeznie kell legalább egy lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, amely nem régebbi 2024-nél.

Digitális felkészültség: Csak azok indulhatnak, akik a hivatalos felmérő rendszer alapján „nagyon alacsony digitális intenzitással" rendelkeznek.

Megvalósítás helyszíne: A projekt kizárólag a kevésbé fejlett régiókban, azaz Budapest kivételével Magyarország egész területén valósítható meg.

Mekkora a KKV-támogatás összege és mik a finanszírozási feltételek?

A pénzügyi kondíciók rendkívül kedvezőek a hazai mikro- és kisvállalkozások számára, hiszen ennek a vissza nem térítendő KKV-támogatás összege minimum 3, de akár 12 millió forintot is lehet. A konstrukció egyik legnagyobb vonzereje, hogy ez a forrás ráadásul rendkívül magas támogatási intenzitás mellett érhető el: az általános csekély összegű (de minimis) támogatási kategóriában az állami és uniós finanszírozás mértéke az elszámolható költségek akár 90 százalékát is fedezheti. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a projekt Európai Unióval elszámolható költségeihez

a cégeknek elegendő mindössze minimum 10 százalékos önerőt biztosítaniuk a tervezett fejlesztések megvalósításához.

A mindennapi likviditási kihívásokkal küzdő vállalkozások számára további komoly könnyebbséget jelent, hogy a projekt elindításához a megítélt támogatás 25 százalékáig előleg is igényelhető. Így a Dimop plusz forrás bevonása valóban minimális saját tőke megmozgatásával teszi lehetővé az olyan komolyabb informatikai beruházásokat, amelyekre a legtöbb cégnek egyébként nem lenne kerete.

Mire költhető a Dimop plusz forrás?

A legnépszerűbb digitalizációs KKV pályázatok, akárcsak a Dimop plusz, hardveres és szoftveres fejlesztésre is lehetőséget adnak. A projekt célja a digitális technológiák és szolgáltatások bevezetése a cég működésébe, ami az alábbi feladatok elvégzését foglalhatja magában:

szoftverek és/vagy szolgáltatások beszerzése,

bevezetéshez szükséges képzések és szolgáltatások igénybevétele,

eszközök beszerzése (pl. számítógép, router, hálózati adattároló),

projektmenedzsment, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, általános (rezsi) költségek.

A siker kulcsa a kötelező digitális szintlépés

A támogatás nem csupán eszközvásárlásra szól, a fő cél a cég tényleges fejlődése. A pályázónak kötelezően vállalnia kell, hogy a projekt végére a „nagyon alacsony” kategóriából szintet lép, és eléri legalább az „alacsony” digitális intenzitást. Ha a szintlépés nem valósul meg, a kifizetett támogatást vissza kell fizetni.

A támogatott feladatok elvégzésével és előre meghatározott célok elérésével azonban ez a szintlépés garantáltan megvalósul. Ilyen cél lehet például a saját weboldal létrehozása, a stabil és nagy sebességű internetkapcsolat bevezetése vagy épp az alkalmazottak IKT-képzése. A pályázati felhívásban szereplő Fejlesztési célok táblázat segítségével részletesebben tájékozódhatsz a lehetséges fejlesztési irányokról.

Mik a legfontosabb határidők a DIMOP_PLUSZ-1.2.6/B-26 pályázatnál?

A támogatási kérelmeket 2026. március 31-én 17:00 órától egészen 2026. június 30-án 23:59 óráig lehet benyújtani az elektronikus kitöltő program segítségével. Ugyanakkor hatalmas a sürgősségi faktor, és a legnépszerűbb KKV pályázatoknál megszokott módon egyáltalán

nem érdemes a határidő végére hagyni a beadást, mert a keret kimerülése valós veszély.

A kiírás szerint ugyanis a hatóság a beadási szakasz kezdetétől számított huszonnegyedik óra végén felfüggeszti vagy lezárja a felhívást, ha a benyújtott igények elérik az adott keretösszeg 130 százalékát. A sikeres pályázóknak a nyertes projekt fizikai befejezésére a megkezdéstől számítva legfeljebb 24 hónap áll majd rendelkezésükre.