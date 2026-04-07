Rengeteg cég elköveti ezt a hibát a választások előtt: sok pénzük bánhatja

A választások közeledtével a vállalatok gyakran kivárnak, de pont így követik el a legnagyobb költségű adótervezési hibákat. A Niveus tapasztalatai szerint most különösen fontos a beruházások és pénzügyi struktúrák időben történő felülvizsgálata.

A jelenlegi gazdasági környezetben a vállalatok egyszerre szembesülnek költségnyomással, keresletingadozással és szabályozási változásokkal. Ilyen körülmények között a pénzügyi és adótervezési döntések jelentősége felértékelődik: nemcsak a rövid távú likviditás biztosítása, hanem a hosszabb távú versenyképesség megőrzése is múlhat rajtuk. A tapasztalatok szerint ugyanakkor számos vállalat követ el visszatérő hibákat ezen a területen.

„A cégek gyakran két véglet között mozognak: stratégiai kérdésekben túlzottan óvatosak, miközben az operatív adózási és pénzügyi struktúrák felülvizsgálatát halogatják. Ez a kombináció különösen kedvezőtlen, mert egyszerre maradnak le lehetőségekről és növelik a kockázataikat” – mondta Bagdi Lajos, a Niveus partnere.

Az egyik legtipikusabb hiba a beruházások elhalasztása anélkül, hogy a vállalatok érdemben mérlegelnék az adóoptimalizálási szempontokat. Bár a kivárás rövid távon kockázatcsökkentő lépésnek tűnhet, gyakran éppen ezzel maradnak le olyan adókedvezményekről vagy támogatási lehetőségekről, amelyek javíthatnák a beruházások megtérülését.

Szintén gyakori probléma az elérhető társasági adókedvezmények kihasználásának elmulasztása. Ide tartoznak például a fejlesztési adókedvezmények, a kutatás-fejlesztési ösztönzők vagy az energiahatékonysági beruházásokhoz kapcsolódó lehetőségek. Ezek sok esetben nem azért maradnak ki, mert nem relevánsak, hanem mert nem kerülnek időben a döntéshozatal fókuszába.

További visszatérő hiba a bér- és juttatási struktúrák késői újratervezése. A változó gazdasági környezetben a kompenzációs rendszerek adózási és költségoldali hatásai gyorsan elavulhatnak, így a késlekedés közvetlen versenyhátrányt eredményezhet. Emellett a vezetői motivációs konstrukciók – például dolgozói részvényprogramok vagy MRP-megoldások – bevezetése is sok esetben későn kerül napirendre.

Gyakori probléma az is, hogy a cash-flow tervezés nincs megfelelően összehangolva az adófizetési kötelezettségekkel. Ez likviditási feszültségekhez vezethet, különösen akkor, ha az adókötelezettségek időzítése nincs összhangban a bevételi ciklusokkal.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Jelenleg különösen gyakran maradnak kihasználatlanul a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények, valamint a kutatás-fejlesztési tevékenységekhez és az energiamegtakarításhoz kötődő ösztönzők. Emellett sok vállalat nem él a csoporton belüli struktúrák optimalizálásának lehetőségével sem, amely adózási és működési hatékonyságot egyaránt javíthatna. Ide tartozhat például a csoportos adózás alkalmazása, a cégesautó-struktúra felülvizsgálata vagy egyes tevékenységek és vagyonelemek szétválasztása.

„A CFO-knak érdemes az adózási szempontokat már a döntések korai szakaszában beépíteniük a tervezésbe, és rendszeresen felülvizsgálniuk a struktúrákat. A proaktív megközelítés nemcsak kockázatcsökkentést, hanem konkrét költségmegtakarítást is eredményezhet” – tette hozzá Bagdi Lajos.

A következő időszakban különösen indokolt a beruházások, a juttatási rendszerek és a cégstruktúra átfogó felülvizsgálata. Ezeken a területeken érhető el a legnagyobb hatás rövid és középtávon egyaránt, miközben az adózási kockázatok is jelentősen csökkenthetők.