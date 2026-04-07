Zárja be a nagymama kézi nyomást a számológépen a havi költségekkel kapcsolatos számoláshoz vagy a pénzgazdálkodás tervezéséhez a nyugdíjas koncepció után
Vállalkozás

Rengeteg cég elköveti ezt a hibát a választások előtt: sok pénzük bánhatja

Pénzcentrum
2026. április 7. 17:33

A választások közeledtével a vállalatok gyakran kivárnak, de pont így követik el a legnagyobb költségű adótervezési hibákat. A Niveus tapasztalatai szerint most különösen fontos a beruházások és pénzügyi struktúrák időben történő felülvizsgálata.

A jelenlegi gazdasági környezetben a vállalatok egyszerre szembesülnek költségnyomással, keresletingadozással és szabályozási változásokkal. Ilyen körülmények között a pénzügyi és adótervezési döntések jelentősége felértékelődik: nemcsak a rövid távú likviditás biztosítása, hanem a hosszabb távú versenyképesség megőrzése is múlhat rajtuk. A tapasztalatok szerint ugyanakkor számos vállalat követ el visszatérő hibákat ezen a területen.

„A cégek gyakran két véglet között mozognak: stratégiai kérdésekben túlzottan óvatosak, miközben az operatív adózási és pénzügyi struktúrák felülvizsgálatát halogatják. Ez a kombináció különösen kedvezőtlen, mert egyszerre maradnak le lehetőségekről és növelik a kockázataikat” – mondta Bagdi Lajos, a Niveus partnere.

Az egyik legtipikusabb hiba a beruházások elhalasztása anélkül, hogy a vállalatok érdemben mérlegelnék az adóoptimalizálási szempontokat. Bár a kivárás rövid távon kockázatcsökkentő lépésnek tűnhet, gyakran éppen ezzel maradnak le olyan adókedvezményekről vagy támogatási lehetőségekről, amelyek javíthatnák a beruházások megtérülését.

Szintén gyakori probléma az elérhető társasági adókedvezmények kihasználásának elmulasztása. Ide tartoznak például a fejlesztési adókedvezmények, a kutatás-fejlesztési ösztönzők vagy az energiahatékonysági beruházásokhoz kapcsolódó lehetőségek. Ezek sok esetben nem azért maradnak ki, mert nem relevánsak, hanem mert nem kerülnek időben a döntéshozatal fókuszába.

További visszatérő hiba a bér- és juttatási struktúrák késői újratervezése. A változó gazdasági környezetben a kompenzációs rendszerek adózási és költségoldali hatásai gyorsan elavulhatnak, így a késlekedés közvetlen versenyhátrányt eredményezhet. Emellett a vezetői motivációs konstrukciók – például dolgozói részvényprogramok vagy MRP-megoldások – bevezetése is sok esetben későn kerül napirendre.

Gyakori probléma az is, hogy a cash-flow tervezés nincs megfelelően összehangolva az adófizetési kötelezettségekkel. Ez likviditási feszültségekhez vezethet, különösen akkor, ha az adókötelezettségek időzítése nincs összhangban a bevételi ciklusokkal.

Jelenleg különösen gyakran maradnak kihasználatlanul a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények, valamint a kutatás-fejlesztési tevékenységekhez és az energiamegtakarításhoz kötődő ösztönzők. Emellett sok vállalat nem él a csoporton belüli struktúrák optimalizálásának lehetőségével sem, amely adózási és működési hatékonyságot egyaránt javíthatna. Ide tartozhat például a csoportos adózás alkalmazása, a cégesautó-struktúra felülvizsgálata vagy egyes tevékenységek és vagyonelemek szétválasztása.

„A CFO-knak érdemes az adózási szempontokat már a döntések korai szakaszában beépíteniük a tervezésbe, és rendszeresen felülvizsgálniuk a struktúrákat. A proaktív megközelítés nemcsak kockázatcsökkentést, hanem konkrét költségmegtakarítást is eredményezhet” – tette hozzá Bagdi Lajos.

A következő időszakban különösen indokolt a beruházások, a juttatási rendszerek és a cégstruktúra átfogó felülvizsgálata. Ezeken a területeken érhető el a legnagyobb hatás rövid és középtávon egyaránt, miközben az adózási kockázatok is jelentősen csökkenthetők.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:44
18:28
18:17
18:00
17:43
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 7.
Megszólalt a Suzuki a Vitara és az S-Cross hazai árairól: ezt tervezik 2026-ban, kemény év vár az autópiacra
2026. április 6.
Retteghetnek a szemetelő magyarok: ezzel az alig ismert alkalmazással bárki percek alatt feldobhatja őket
2026. április 7.
Ez az igazi lakáskatasztrófa Magyarországon: láthatatlan csapdában vergődik a fiatal dolgozók fele, ebből nehéz lesz kitörni
2026. április 7.
Elképesztő roham indult a kínai autókért Magyarországon: ezek a modellek lettek a vásárlók új kedvencei, rengeteget adtak el belőlük
2026. április 7.
Szabályosan megrohanták a magyarok a mozipénztárakat: ezeket a filmeket akarja most látni mindenki
Ajánlatunk
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
5000 forint és keddig kötelező befizetni: a NAV is keményen rászállhat arra, aki elfelejtette
2
2 hónapja
Ilyen akció kevés van a Lidl-ben: filléres szupergép érkezett a polcokra
3
3 hónapja
Helyi iparűzési adó 2026: az adó mértéke, számítása, lekérdezés és minden határidő egy helyen
4
4 hete
Titkos fegyvert vetett be a magyar adóhivatal: már azelőtt lebuktatják a trükközőket, hogy egyáltalán beadnák a bevallást
5
3 hónapja
Váratlan vevő hiúsíthatja meg a MOL szerbiai gigaüzletét: őket aztán nehéz lesz túllicitálni
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 7. 18:00
Kvíz: Mit tudsz a Föld leghosszabb folyóiról, a Nílusról vagy az Amazonasról? Lássuk, kifog-e rajtad ez a földrajz kvíz!
Pénzcentrum  |  2026. április 7. 16:05
Ez az igazi lakáskatasztrófa Magyarországon: láthatatlan csapdában vergődik a fiatal dolgozók fele, ebből nehéz lesz kitörni
Agrárszektor  |  2026. április 7. 18:28
Döntött az EU, komoly szigorítás jön: ez eltűnik a boltokból augusztustól