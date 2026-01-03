2026. január 3. szombat Genovéva, Benjámin
-3 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
|
Ligue 1
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
|
Ligue 1
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
cápák között, rtl, interjú, csillag péter
Szórakozás

Bemutatjuk az RTL újdonsült Cápáját: így kereste meg milliárdjait Varga Sándor - de ki ő valójában?

Portfolio
2026. január 3. 17:03

Varga Sándor csatlakozik az RTL népszerű vállalkozói realityjének, a Cápák Közöttnek a befektetői csapatához. Az étteremtulajdonosként ismert, programozó matematikus végzettségű üzletembert most új oldaláról ismerhetjük meg.

Az RTL Cápák között című vállalkozói műsora új befektetővel bővül Varga Sándor személyében. Az üzletember nevét elsősorban az étteremszakma szereplői ismerhetik, ugyanakkor szakmai háttere sokak számára meglepő lehet: pályafutását programozó matematikusként kezdte, mielőtt a vendéglátóiparban építette volna fel vállalkozásait. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A műsor kapcsán készült podcast-beszélgetésben a résztvevők széles témakört érintettek. A gasztronómiai kérdések mellett – többek között szóba került a rántott hús és a balatoni lángos is – elemezték a hazai fine dining szegmens helyzetét. A beszélgetés során arra keresték a választ, mi állhat amögött, hogy Magyarországon viszonylag kevés a Michelin-csillagos étterem. Az adást itt hallgathatod meg a Portfolion:

A beszélgetés üzleti szempontból is informatív: Varga Sándor részletesen kifejtette befektetési filozófiáját. Elmondta, milyen kritériumok alapján választja ki azokat a vállalkozókat és projekteket, amelyeket hajlandó támogatni – legyen szó pénzügyi befektetésről vagy mentori szerepvállalásról. Az interjúból kiderül, milyen tulajdonságokat tart fontosnak egy potenciális üzleti partnerben, és milyen típusú ötletek keltik fel leginkább az érdeklődését. A Cápák Között új évada holnap, január 4-én este indul az RTL-en.
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #befektetés #étterem #vendéglátás #gasztronómia #portfolio #szórakozás #műsor #rtl #vállalkozó #cápák között #befektető #mentorálás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:31
17:03
16:30
16:04
15:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 3.
Fájó alku vethet véget az orosz-ukrán háborúnak: ha ez megtörténik, az egész világon durva háborúk robbanhatnak ki
2026. január 2.
193 ezer forintot is elbukhatsz így 2026-ban: pedig csak egy orvosi igazolás kell a kedvezményhez
2026. január 3.
Mikor érkezik a családi pótlék 2026-ban? Hivatalos: itt vannak a családi pótlék utalás dátumai, folyósítás időpontjai
2026. január 3.
Temérdek magyar betegszik meg a tudta nélkül télen: ez nem vírusfertőzés, de sokkal súlyosabb is lehet
2026. január 2.
Ennyi volt: bezárja részlegeit a legendás vidéki gyógyfürdő, belerokkan a város a fenntartásába
NAPTÁR
Tovább
2026. január 3. szombat
Genovéva, Benjámin
1. hét
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
A Szilveszteri Szuperlottó nyerőszámai 2026-ban
2
7 napja
Rendívüli! Elmaradt az ötös lottó nyerőszámainak sorsolása: mi lesz a játékosok pénzével?
3
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 49. játékhéten
4
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai az 51. játékhéten
5
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai az 50. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosításközvetítő
a biztosítóintézet és a biztosítási védelmet kereső ügyfél között közvetítő személy

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 3. 16:04
Mikor érkezik a családi pótlék 2026-ban? Hivatalos: itt vannak a családi pótlék utalás dátumai, folyósítás időpontjai
Pénzcentrum  |  2026. január 3. 14:30
Megvan, hová vitték a megbuktatott venezuelai elnököt: máris vádat emeltek Maduro ellen
Agrárszektor  |  2026. január 3. 16:06
Szakad a hó Magyarországon: mutatjuk, hol, mi várható még ma