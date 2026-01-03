Bemutatjuk az RTL újdonsült Cápáját: így kereste meg milliárdjait Varga Sándor - de ki ő valójában?

Varga Sándor csatlakozik az RTL népszerű vállalkozói realityjének, a Cápák Közöttnek a befektetői csapatához. Az étteremtulajdonosként ismert, programozó matematikus végzettségű üzletembert most új oldaláról ismerhetjük meg.

Az RTL Cápák között című vállalkozói műsora új befektetővel bővül Varga Sándor személyében. Az üzletember nevét elsősorban az étteremszakma szereplői ismerhetik, ugyanakkor szakmai háttere sokak számára meglepő lehet: pályafutását programozó matematikusként kezdte, mielőtt a vendéglátóiparban építette volna fel vállalkozásait.

A műsor kapcsán készült podcast-beszélgetésben a résztvevők széles témakört érintettek. A gasztronómiai kérdések mellett – többek között szóba került a rántott hús és a balatoni lángos is – elemezték a hazai fine dining szegmens helyzetét. A beszélgetés során arra keresték a választ, mi állhat amögött, hogy Magyarországon viszonylag kevés a Michelin-csillagos étterem. Az adást itt hallgathatod meg a Portfolion:

A beszélgetés üzleti szempontból is informatív: Varga Sándor részletesen kifejtette befektetési filozófiáját. Elmondta, milyen kritériumok alapján választja ki azokat a vállalkozókat és projekteket, amelyeket hajlandó támogatni – legyen szó pénzügyi befektetésről vagy mentori szerepvállalásról. Az interjúból kiderül, milyen tulajdonságokat tart fontosnak egy potenciális üzleti partnerben, és milyen típusú ötletek keltik fel leginkább az érdeklődését. A Cápák Között új évada holnap, január 4-én este indul az RTL-en.