Golden eagle or imperial eagle or aquila chrysaetos. France.
Megtakarítás

Elképesztő jól járt, aki időben szállt be: bődületes rekordon az egyik legnépszerűbb befektetés, mi folyik itt?

Pénzcentrum
2026. január 28. 15:40

Az arany unciánkénti ára szerdán először lépte át az 5300 dolláros határt, miután gyengült a dollárba vetett bizalom, és felerősödtek az amerikai jegybank, a Federal Reserve függetlenségével kapcsolatos aggodalmak.

A menedékeszköznek számító nemesfém iránti kereslet ennek hatására tovább erősödött. A befektetők egyre inkább a bizonytalan gazdasági és politikai környezet elleni védekezésként tekintenek az aranyra - írja a Reuters.

A spot arany árfolyama 1,5 százalékkal 5266,22 dollárra emelkedett, miután napközben 5311,31 dolláros történelmi csúcsot ért el. Az előző kereskedési napon a drágulás mértéke meghaladta a 3 százalékot.

Az arany emelkedése nem pusztán a piaci aggodalmaknak köszönhető, hanem annak is, hogy a globális monetáris és fiskális renddel kapcsolatban óvatosabbá váltak a befektetők

 – mondta Linh Tran, az XS.com elemzője.

A dollár szerdán négyéves mélypontja közelében mozgott, miután Donald Trump amerikai elnök nem mutatott aggodalmat a gyengülés miatt. A gyenge dollár vonzóbbá teszi a dollárban jegyzett aranyat a külföldi vásárlók számára.

Trump azt is bejelentette, hogy hamarosan megnevezi a Fed új elnökjelöltjét, és a kamatok csökkenésére számít, amint az új vezető átveszi a tisztséget. A WisdomTree elemzője, Nitesh Shah szerint bármelyik jelölt valószínűleg engedékenyebb lesz Trump követeléseivel szemben, mint Jerome Powell, ami kedvez az arany árfolyamának.

A kamatot nem fizető arany jellemzően jól teljesít alacsony kamatkörnyezetben. A Fed várhatóan változatlanul hagyja az irányadó kamatot az éppen zajló januári ülésén.

A nemesfém idén már több mint 20 százalékot drágult a tavalyi rekordév után. A Deutsche Bank elemzői szerint az arany ára az erős és tartós befektetői kereslet miatt idén akár a 6000 dolláros szintet is elérheti. Sanghajban és Hongkongban is élénk maradt a kiskereskedelmi érdeklődés a rekordmagas árak ellenére.

Az ezüst spot árfolyama 0,4 százalékkal 112,59 dollárra mérséklődött, miután hétfőn 117,69 dolláros történelmi csúcsot ért el. Az ezüst ára az év eleje óta közel 60 százalékkal emelkedett.

Címlapkép: Getty Images
#befektetés #jegybank #árfolyam #arany #megtakarítás #gazdaság #dollár #donald trump #befektetők #aranyár #nemesfém

