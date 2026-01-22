Rengeteg gyári melót vehetnek el robotok: ennek sokan nem fognak örülni, ezek a dolgozók retteghetnek

A dél-koreai Hyundai Motor szakszervezet erősen bírálja a vállalat humanoid robotok bevezetésére vonatkozó tervét, mert szerintük az munkahelyek elvesztéséhez vezethet. A dolgozók azt közölték, hogy nem engedélyeznek robotokat az üzemekbe addig, amíg nem születik megállapodás a munkaadóval.

Hyundai tervei szerint 2028-tól kezdve humanoid robotokat helyeznek munkába, elsőként az Atlas nevű modellből, amelyet a Boston Dynamics fejlesztett. A cég célja, hogy évente 30 000 ilyen robotot gyártson és elsőként az Egyesült Államok Georgia állambeli gyárában alkalmazza őket, majd később minden termelési helyszínen - írja a Reuters.

A szakszervezet belső levelében azt írta, hogy ezek az eszközök “foglalkoztatási sokkot” okozhatnak, ha nem egyeztetik előre a bevezetés módját. A dolgozók attól tartanak, hogy a robotok a munkaerő csökkentését szolgálják majd, nem pedig a fizikai terhelés csökkentését.

A bírálat nem csak a robotokra irányult. A szakszervezet szerint a Hyundai termelés egy részének az Egyesült Államokba helyezése már most veszélyezteti a dél-koreai üzemek munkahelyeit, különösen két hazai gyár esetében.

Hyundai vezetése eddig nem reagált nyilvánosan a dolgozói aggályokra. A cég azt korábban közölte, hogy a robotokat először olyan ismétlődő és fizikai igényű feladatokra szánják, amelyek csökkenthetik az emberek terhelését, és hogy a robotok karbantartásához, betanításához továbbra is szükség lesz emberekre.

A vita a robotizáció és a munkahelyi biztonság kérdését állítja középpontba egy olyan iparágban, ahol a mesterséges intelligencia és az automatizálás gyorsan terjed.