2025 novemberében az építőipari statisztikákban még nem jelent meg az Otthon Start keretében megítélt, több mint 500 milliárd forintnyi lakossági hitel hatása.
Ezt a budai kastélyt árulja Moldován András milliárdos sertésmogul: less be a Cápák között befektetőjének luxusotthonába
Január közepén indul az RTL új realityje, a Budapest Luxe, amely a luxusingatlan-piac kulisszái mögé enged betekintést, nemzetközi mintára. A műsor egyik megbízója Moldován András, a Cápák között befektetője. A Pénzcentrum megtalálta azt a XII. kerületi villát, amelyet a sertésmogul eladásra kínál. A közel ezer négyzetméteres, csaknem 3000 négyzetméteres telken álló ingatlant jelenleg 1,98 milliárd forintért kínálják árulják.
Január 14-én indul az RTL új realityműsora, a luxusingatlanokat értékesítő cégek világát bemutató Budapest Luxe. A műsor a Netflix nagy sikerű Making It in Marbella (Marbellai luxusingatlanok) című realityjéhez hasonlítható. Az előzetesben feltűnik a Cápák között befeketője, Moldován András is, mint megbízó.
A Pézcentrum megtalálta azt az ingatlant, amit a műsorban eladásra kínál a milliárdos sertésmogul. MInt kiderült, a XII. kerületi, csaknem 3000 négyzetméteres telken álló kastélyt jelenleg 1,98 milliárd forintért hirdetik a legnagyobb hazai portálon. A háromszintes, összesen 964 négyzetméteres villából 707 négyzetméter a lakótér, míg 257 négyzetmétert teraszok tesznek ki, amelyekhez egy besüllyesztett, fűtött medence is tartozik.
A házban két hálószoba, egy master bedroom és egy dolgozószoba kapott helyet. A konyhai kialakítás dupla: egy nyitott és egy zárt konyha is található az épületben, utóbbit kifejezetten kisebb fogadásokra tervezték. A konyhák Valcucine bútorokkal és prémium kategóriás Miele, illetve Liebherr gépekkel felszereltek.
Az épület hőszivattyús rendszerrel működik, mennyezeti és padlóhűtéssel-fűtéssel, teljes légcserés szellőztetéssel és okosotthon-vezérléssel. A nyílászárók svájci gyártmányú alumínium szerkezetek, integrált árnyékolással. Az ingatlan napelem-előkészítést kapott.
A burkolatok és szaniterek között több nemzetközi prémium márka termékei szerepelnek, a világítás design lámpákkal megoldott. A házhoz 4-5 állásos garázs, valamint elektromosautó-töltő is tartozik. A villa berendezéssel együtt is megvásárolható. További lehetőségként az ingatlanhoz egy 150 négyzetméteres bővítési terv is készült, amely vendégház vagy újabb lakófunkciók kialakítását teszi lehetővé.
Címlapkép: RTL Magyarország
