Az egykori EKB-elnök figyelmeztet: ha az EU nem lép gyorsan, elveszítheti globális befolyását és ipari erejét.
Keményen beleszállt az OpenAI az Nvidiába: egyszerűen gyengének tartják a chipjeiket
Az OpenAI elégedetlen a Nvidia egyes mesterséges intelligencia chipjeivel, és alternatívákat keres, ami bonyolíthatja a két vezető AI-vállalat kapcsolatát - számolt be róla a Reuters.
A ChatGPT készítője tavaly óta keresi a Nvidia-chipek alternatíváit, különösen az AI következtetési (inference) folyamatokhoz használt komponensek terén. Míg a Nvidia továbbra is domináns az AI-modellek betanításához szükséges chipek piacán, a következtetési chipek területén új verseny bontakozott ki.
Az OpenAI stratégiaváltása jelentős próbatételt jelent a Nvidia AI-piaci dominanciája számára, miközben a két vállalat befektetési tárgyalásokat folytat. Szeptemberben a Nvidia bejelentette, hogy akár 100 milliárd dollárt is befektetne az OpenAI-ba, de a tárgyalások hónapok óta húzódnak.
Időközben az OpenAI megállapodásokat kötött az AMD-vel és más gyártókkal a Nvidia termékeivel versenyző GPU-k beszerzésére. A vállalat változó termékstratégiája módosította a számítási erőforrásokkal kapcsolatos igényeit, ami hátráltatta a Nvidia-val folytatott tárgyalásokat.
Hét forrás szerint az OpenAI elégedetlen azzal a sebességgel, amellyel a Nvidia hardverei válaszokat generálnak a ChatGPT felhasználóinak bizonyos feladattípusoknál, például szoftverfejlesztésnél. A cég olyan új hardvert keres, amely a jövőben az OpenAI következtetési számítási igényeinek körülbelül 10%-át fedezné.
A ChatGPT készítője tárgyalásokat folytatott olyan startupokkal, mint a Cerebras és a Groq, hogy gyorsabb következtetési chipeket szerezzen be. A Nvidia azonban 20 milliárd dolláros licencmegállapodást kötött a Groq-kal, ami leállította az OpenAI és a Groq közötti tárgyalásokat.
Az OpenAI GPU-alternatívák iránti keresése olyan cégekre összpontosított, amelyek nagy mennyiségű beágyazott memóriával (SRAM) rendelkező chipeket gyártanak. Az ilyen típusú memória sebességelőnyt biztosíthat a chatbotok és más AI-rendszerek számára, amikor milliók kéréseit dolgozzák fel.
A következtetési folyamatokhoz több memóriára van szükség, mint a betanításhoz, mivel a chipnek viszonylag több időt kell töltenie az adatok memóriából való lekérésével. A Nvidia és az AMD GPU-technológiája külső memóriára támaszkodik, ami növeli a feldolgozási időt és lassítja a felhasználói interakciókat.
Az OpenAI-nál a probléma különösen láthatóvá vált a Codex esetében, amely a vállalat számítógépes kódot létrehozó terméke. Január 30-án Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója újságíróknak elmondta, hogy a kódolási modellek felhasználói "nagy hangsúlyt fektetnek a sebességre a kódolási munkában".
Miközben az OpenAI kifejezte fenntartásait a Nvidia technológiájával kapcsolatban, a Nvidia megkereste az SRAM-gazdag chipeken dolgozó vállalatokat, köztük a Cerebrast és a Groq-ot, esetleges felvásárlás céljából. A Cerebras elutasította az ajánlatot, és múlt hónapban kereskedelmi megállapodást kötött az OpenAI-jal.
Hatalmas pénzek átcsoportosításáról döntött Elon Musk: forradalmi lépés, vagy csak unatkozik a Tesla-vezér?
A SpaceX 2002-es alapítása óta az újrafelhasználható rakéták vezető gyártójává vált, és a NASA, valamint a Védelmi Minisztérium fő szerződéses partnere.
Téged is hívnak most erről a gyanús telefonszámról? Fel ne vedd, másodpercek alatt lehúzzák a pénzed!
A telefonos átverések mellett egyébként drámaian megszaporodtak az SMS-ben érkező csalási kísérletek is.
Az űralapú adatközpontok koncepciója szerint több száz, napelemmel működő műhold hálózata kezelné a mesterséges intelligencia rendszerek számítási igényeit.
Mennyire vált alapvető szükségletté az internet? Hány országban szabad valójában az online tér? Miért használják sokan a szomszéd wifijét? Mutatjuk!
A kutatók egy aggasztó trendet azonosítottak: úgy tűnik, hogy a mesterséges intelligencia elterjedése nem csökkenti, hanem tovább mélyíti a globális gazdasági szakadékot.
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
Újdonság, hogy mostantól Apple Watch-on is használható a Precision Finding funció.
Olyan válság közeleg, amilyenre a történelemben még nem volt példa: kivédhetetlennek tűnik az összeomlás
"Hogy érdemben lassítsuk a jelenlegi folyamatokat, nem a koronavírus-járvány idején tapasztalt leállásra lenne szükség, hanem annak többszörösére, ráadásul folyamatosan."
Hatalmas bejelentést tett a Ryanair vezére: tényleg üzletet köthet Elon Musk-kal, itt vannak a részletek
A légitársaság, amely Európa legnagyobbjává nőtte ki magát, hétfőn megemelte előrejelzéseit az utasszámra, a nyereségnövekedésre és a viteldíjakra vonatkozóan.
A kezdeményezés az ausztrál szabályozást követi, és több európai ország is hasonló lépéseket fontolgat.
A Microsoft szigorú korlátozásokkal vezetné be reklámokból finanszírozott, ingyenes játékszolgáltatását.
Új kínai csúcstelefon tarolhat Magyarországon: teszten az Apple és a Samsung babérjaira törő Honor Magic 8 Pro
A Honor Magic 8 Pro a gyártó aktuális csúcskészüléke, amely erős hardverrel és látványos kijelzővel próbál alternatívát kínálni a felsőkategóriás androidos mezőnyben.
Egyre több fogyasztó kap olyan SMS-t, amelyben az MVM Next nevében sürgetik egy „elmaradt villanyszámla” befizetését.
Figyelmeztetést adott ki a Microsoft: most nehogy lefrissítsd a Windows-t, súlyos problémákat okozhat!
A probléma széles körben érinti a Windows-felhasználókat, beleértve a Windows 11 különböző verzióit.
Vegyesvállalat, algoritmus, felhasználói adatok: megszületett a kompromisszum, de a pénz továbbra is Kínában marad.
Az árnövekedés gyors üteme elsősorban az AI-adatközpontok iránti kereslet miatt alakult ki, amelyek elnyelik a chipkészletek nagy részét.
Ha bekövetkezik, amitől a magyarok tartanak 2026-ban, akkor itt kő kövön nem marad: még csak most kezdődnek a kemény idők
Az Ipsos 30 országra kiterjedő Predictions Survey 2026 kutatása alapján a világ lakossága kettős érzésekkel fordul a következő év felé.
Az elmúlt napokban a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) nevével éltek vissza egy internetes felületen.
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!