Hiába a több százmilliárdos forgalom, mégis komoly visszaesést jelentett a Richter: mi lesz a legendás magyar gyógyszercéggel?

A Richter Gedeon Nyrt. az idei első kilenc hónapban 680,2 milliárd forintos konszolidált árbevételt ért el, ami 6,9 százalékos növekedést jelent éves alapon – közölte a vállalat a Budapesti Értéktőzsdén.

A társaság adózott eredménye ugyanakkor 7 százalékkal 163,3 milliárd forintra csökkent, noha a működési eredmények javultak. A visszaesés fő oka az árfolyamhatásokban keresendő, mivel a harmadik negyedévben az amerikai dollár gyengülése és a forint erősödése rontotta az eredményt.

A nettó pénzügyi veszteség 9,5 milliárd forintra emelkedett az év első kilenc hónapjában, miközben egy évvel korábban még 5,8 milliárd forintos nyereséget könyvelt el a cég.

A Richter frissítette idei várakozásait is: a gyógyszergyártásból származó árbevétel 2,3 milliárd euró körül alakulhat, a tisztított EBIT pedig 2025-ben 8–10 százalékkal nőhet.

