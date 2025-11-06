A Tesla részvényesei csütörtökön szavaznak Elon Musk történelmi részvényjuttatásáról, ami alapvetően meghatározhatja a vállalat jövőjét.
Hiába a több százmilliárdos forgalom, mégis komoly visszaesést jelentett a Richter: mi lesz a legendás magyar gyógyszercéggel?
A Richter Gedeon Nyrt. az idei első kilenc hónapban 680,2 milliárd forintos konszolidált árbevételt ért el, ami 6,9 százalékos növekedést jelent éves alapon – közölte a vállalat a Budapesti Értéktőzsdén.
A társaság adózott eredménye ugyanakkor 7 százalékkal 163,3 milliárd forintra csökkent, noha a működési eredmények javultak. A visszaesés fő oka az árfolyamhatásokban keresendő, mivel a harmadik negyedévben az amerikai dollár gyengülése és a forint erősödése rontotta az eredményt.
A nettó pénzügyi veszteség 9,5 milliárd forintra emelkedett az év első kilenc hónapjában, miközben egy évvel korábban még 5,8 milliárd forintos nyereséget könyvelt el a cég.
A Richter frissítette idei várakozásait is: a gyógyszergyártásból származó árbevétel 2,3 milliárd euró körül alakulhat, a tisztított EBIT pedig 2025-ben 8–10 százalékkal nőhet.
Címlapkép: Jászai Csaba, MTI/MTVA
