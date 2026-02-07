A Fehér Ház szerint Donald Trump elnök továbbra is a diplomáciát részesíti előnyben az Iránnal folytatott tárgyalásokon, de más megoldási ötletei is vannak.
Két lengyel repülőteret is bezártak az Ukrajnát ért orosz csapások miatt
Biztonsági okokból ideiglenesen felfüggesztették a forgalmat a délkelet-lengyelországi Rzeszów és Lublin repülőterein, miután felerősödtek az Ukrajna elleni orosz csapások.
A lengyel hatóságok közlése szerint a döntés a két, az ukrán határ közelében fekvő légikikötőt érinti. A forgalom szombaton állt le, a légtérzárat pedig közvetlenül az Ukrajna elleni orosz támadásokkal hozták összefüggésbe - írja a Reuters.
A lengyel légiközlekedési szolgálat tájékoztatása alapján a repülőterek működését azért kellett ideiglenesen felfüggeszteni, hogy biztosítsák a katonai repülőgépek zavartalan tevékenységét. A lengyel fegyveres erők hadműveleti parancsnoksága megerősítette, hogy az ukrajnai orosz csapások nyomán katonai gépek kezdtek műveletekbe a lengyel légtérben.
A hadsereg közleménye szerint "ezek az intézkedések megelőző jellegűek, céljuk a légtér biztonságának és védelmének garantálása, különösen a veszélyeztetett régiókkal szomszédos területeken". Hangsúlyozták, hogy nem támadó, hanem védelmi célú lépésekről van szó.
Rzeszów kiemelt szerepet játszik a jelenlegi konfliktusban, mivel a NATO elsődleges logisztikai központjaként szolgál az Ukrajnába irányuló fegyverszállítmányok számára. A FlightRadar24 repüléskövető szolgáltatás adatai szerint a légtérzárral érintett térségben NATO-gépek hajtottak végre repüléseket.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az Egyesült Államok Szövetségi Légügyi Hivatala (FAA) szintén megerősítette, hogy a két lengyel repülőtér jelenleg nem elérhető. Közleményükben az állami biztonság garantálásához kapcsolódó katonai tevékenységeket nevezték meg az intézkedés okaként.
Nem ez az első alkalom, hogy hasonló lépésekre kerül sor a térségben. Januárban már előfordult, hogy Rzeszów és Lublin repülőterén átmenetileg szüneteltették a műveleteket, akkor azonban a hatóságok rutinszerű katonai légi gyakorlatokra hivatkoztak, és hangsúlyozták, hogy a lengyel légtérre nem leselkedett közvetlen fenyegetés.
A tél hátralevő részében fűtés nélkül marad Kijevben több mint 1100 lakótömb
Emmanuel Macron francia elnök legfőbb tanácsadója kedden Moszkvában tárgyalt orosz tisztviselőkkel Ukrajnáról.
Az Egyesült Arab Emírségekben tartott kétnapos béketárgyalások eredményeként Ukrajna és Oroszország nagyarányú hadifogolycseréről állapodott meg.
Európa vezetője komoly figyelmeztetést adott: olyan konfliktus körvonalazódik, amely egy teljes régiót sodorhat veszélybe
Friedrich Merz német kancellár közel-keleti körútján hangsúlyozta: Németország mindent megtesz a térség stabilizálásáért és a feszültségek enyhítéséért.
Egy floridai esküdtszék öt vádpontban mondta ki bűnösnek az 59 éves férfit.
Olyan államadósság-krízis közeleg, amilyenre még nem volt példa: már látszanak a jelek, minden egy irányba mutat
Az egyes országok kilátásaira kitérve röviden a Fitch Ratings az amerikai adósságpályát tartja a legkockázatosabbnak.
Ebbe nem csak Magyarország, de az egész világ beleroppanhat: egy új korszak kezdődik, 64 éve nem történt ilyen - baljósak az előjelek
Oroszország felkészült a nukleáris fegyverek korlátozását szabályozó egyezmény lejáratára, a világ újra különösen veszélyes lehet.
A helyzetet súlyosbítja, hogy január eleje óta leálltak a Venezuelából érkező olajszállítások.
A csaknem négy éve tartó háborúval kapcsolatban, Zelenszkij konkrét adatokat közölt az ukrán veszteségekről.
A Kreml nyitva hagyta a béke lehetőségét, de nem árulta el, mit vár Kijevtől – nyugati elemzők szerint a feltételek sokkolóak lehetnek.
Decemberben az euróövezetben az elemzők által vártnak megfelelő mértékben, 0,3 százalékkal csökkentek a termelői árak havi bázison.
Kiszivárgott nyugati tervek borzolják a kedélyeket Moszkvában: az orosz fél szerint ez nem béke, hanem újabb konfliktus kezdete.
Egyetlen üzlet elég volt ahhoz, hogy Musk történelmet írjon: ekkora vagyonnak földi halandó még nem rendelkezett.
Brutális orosz támadás után óriási a vészhelyzet Ukrajnában: több százezer ember fűtés nélkül maradt
A nagyszabású támadás olyan időszakban történt, amikor az éjszakai hőmérséklet mínusz 23 Celsius-fokra süllyedt.
Súlyos kijelentést tett az Európai Központi Bank volt elnöke: alárendeltté és megosztottá válhat az unió
Az egykori EKB-elnök figyelmeztet: ha az EU nem lép gyorsan, elveszítheti globális befolyását és ipari erejét.
A Financial Times értesülései szerint a tervezett mechanizmus fokozatosan erősödő diplomáciai és katonai lépéseket tartalmazna, amelyeket Moszkva már most elutasít.
Joe Biden 2023-ban "Átfogó Stratégiai Partnerséget" írt alá Vietnammal, a legmagasabb diplomáciai szintre emelve a két ország kapcsolatát
Európa versenyképességét elsősorban a belső piac szétaprózódása fékezi, miközben a magyar gazdaság termelékenységi gondok miatt növekedési csapdába került.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!