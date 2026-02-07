2026. február 7. szombat Tódor, Rómeó
A repülőtéren a beszállókapunál várakozó utasok sora. Emberek csoportja áll a sorban, hogy felszállhasson a repülőgépre.
Világ

Két lengyel repülőteret is bezártak az Ukrajnát ért orosz csapások miatt

Pénzcentrum
2026. február 7. 08:29

Biztonsági okokból ideiglenesen felfüggesztették a forgalmat a délkelet-lengyelországi Rzeszów és Lublin repülőterein, miután felerősödtek az Ukrajna elleni orosz csapások.

A lengyel hatóságok közlése szerint a döntés a két, az ukrán határ közelében fekvő légikikötőt érinti. A forgalom szombaton állt le, a légtérzárat pedig közvetlenül az Ukrajna elleni orosz támadásokkal hozták összefüggésbe - írja a Reuters.

A lengyel légiközlekedési szolgálat tájékoztatása alapján a repülőterek működését azért kellett ideiglenesen felfüggeszteni, hogy biztosítsák a katonai repülőgépek zavartalan tevékenységét. A lengyel fegyveres erők hadműveleti parancsnoksága megerősítette, hogy az ukrajnai orosz csapások nyomán katonai gépek kezdtek műveletekbe a lengyel légtérben.

A hadsereg közleménye szerint "ezek az intézkedések megelőző jellegűek, céljuk a légtér biztonságának és védelmének garantálása, különösen a veszélyeztetett régiókkal szomszédos területeken". Hangsúlyozták, hogy nem támadó, hanem védelmi célú lépésekről van szó.

Rzeszów kiemelt szerepet játszik a jelenlegi konfliktusban, mivel a NATO elsődleges logisztikai központjaként szolgál az Ukrajnába irányuló fegyverszállítmányok számára. A FlightRadar24 repüléskövető szolgáltatás adatai szerint a légtérzárral érintett térségben NATO-gépek hajtottak végre repüléseket.

Az Egyesült Államok Szövetségi Légügyi Hivatala (FAA) szintén megerősítette, hogy a két lengyel repülőtér jelenleg nem elérhető. Közleményükben az állami biztonság garantálásához kapcsolódó katonai tevékenységeket nevezték meg az intézkedés okaként.

Nem ez az első alkalom, hogy hasonló lépésekre kerül sor a térségben. Januárban már előfordult, hogy Rzeszów és Lublin repülőterén átmenetileg szüneteltették a műveleteket, akkor azonban a hatóságok rutinszerű katonai légi gyakorlatokra hivatkoztak, és hangsúlyozták, hogy a lengyel légtérre nem leselkedett közvetlen fenyegetés.

Címlapkép: Getty Images
#biztonság #repülés #ukrajna #repülőtér #világ #lengyelország #hadsereg #légiforgalom #háború #orosz-ukrán háború #nato

