Döntött a bíróság: közel 50 millió forint jár vissza egy devizahiteles családnak

Egy nyolc éve húzódó devizahiteles perben hirdetett ítéletet pénteken a Fővárosi Törvényszék. A testület az Európai Unió Bíróságának iránymutatásait követve az adós családnak adott igazat, és kimondta, hogy a hitelező felel az árfolyamkockázatról adott hiányos tájékoztatásért, így várhatóan kártérítést kell fizetnie - írta meg a 24.hu.

A hosszadalmas jogi procedúra a végéhez közeledik abban a devizahiteles ügyben, amelyben a Fővárosi Törvényszék most hozott ítéletet. Az érintett család története jól példázza a devizahitelesek kálváriáját. Bár a Kúria már három évvel ezelőtt kimondta a hitelszerződés érvénytelenségét, a végrehajtási eljárás azóta is folyamatban van ellenük, miközben ingatlanjukat és megtakarításaikat már elveszítették.

A jogvita középpontjában álló hitelügyletet a Szabó család kötötte az Argenta Credit Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-vel, amely jelenleg végelszámolás alatt áll. A családtagok két alkalommal – 2006-ban és 2008-ban – összesen tízmillió forint értékű, svájci frank alapú devizahitelt vettek fel lakásvásárlásra - írta meg a 24.hu.

EZ IS ÉRDEKELHET Nagyot fordulhat a világ a magyar devizahitelesek ügyében: ez a hír mindent megváltoztat? Tavaly áprilisban az Európai Unió Bírósága (EUB) egy olyan ítéletet hozott, amely alaposan felkavarta az állóvizet a devizahitelesek ügyében.

A törlesztőrészletek folyamatos emelkedése miatt 2015-re fizetésképtelen helyzetbe kerültek, ekkor a pénzintézet felmondta a szerződést. Addigra azonban már visszafizették a felvett kölcsön teljes tőkeösszegét: több mint tízmillió forintot törlesztettek a banknak.

Az adósok álláspontja szerint a pénzintézet nem adott kellően egyértelmű és részletes tájékoztatást az árfolyamváltozásból eredő kockázatok valós mértékéről. Különösen arról nem figyelmeztették őket, hogy a törlesztőrészletek olyan szintre emelkedhetnek, amely már lehetetlenné teszi számukra a fizetési kötelezettség teljesítését. Erre hivatkozva indítottak pert a szerződés érvénytelenségének kimondása érdekében.

A per első két szakaszában a bíróságok elutasították a család keresetét. Fordulatot a legfőbb bírói fórum 2022-es döntése hozott, amikor a Kúria kimondta, hogy az árfolyamkockázatra vonatkozó tájékoztatás tisztességtelen volt, ezért a szerződés érvénytelen. Az ügyet ezt követően visszautalta a Fővárosi Törvényszékhez új eljárás lefolytatására.

A mostani ítélet még nem jogerős, ugyanakkor az Európai Unió Bíróságának gyakorlatát követve egyértelműen kedvező fordulatot jelent az adósok számára. A bíróság kimondta, hogy a hiányos tájékoztatásért a hitelintézet viseli a felelősséget, ami várhatóan jelentős anyagi következményekkel jár majd a pénzügyi szolgáltató számára.