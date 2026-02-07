A téglalakások átlagos árszintje is emelkedett, miközben a használt házak iránt Budapesten visszafogottabb volt kereslet.
Döntött a bíróság: közel 50 millió forint jár vissza egy devizahiteles családnak
Egy nyolc éve húzódó devizahiteles perben hirdetett ítéletet pénteken a Fővárosi Törvényszék. A testület az Európai Unió Bíróságának iránymutatásait követve az adós családnak adott igazat, és kimondta, hogy a hitelező felel az árfolyamkockázatról adott hiányos tájékoztatásért, így várhatóan kártérítést kell fizetnie - írta meg a 24.hu.
A hosszadalmas jogi procedúra a végéhez közeledik abban a devizahiteles ügyben, amelyben a Fővárosi Törvényszék most hozott ítéletet. Az érintett család története jól példázza a devizahitelesek kálváriáját. Bár a Kúria már három évvel ezelőtt kimondta a hitelszerződés érvénytelenségét, a végrehajtási eljárás azóta is folyamatban van ellenük, miközben ingatlanjukat és megtakarításaikat már elveszítették.
A jogvita középpontjában álló hitelügyletet a Szabó család kötötte az Argenta Credit Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-vel, amely jelenleg végelszámolás alatt áll. A családtagok két alkalommal – 2006-ban és 2008-ban – összesen tízmillió forint értékű, svájci frank alapú devizahitelt vettek fel lakásvásárlásra - írta meg a 24.hu.
A törlesztőrészletek folyamatos emelkedése miatt 2015-re fizetésképtelen helyzetbe kerültek, ekkor a pénzintézet felmondta a szerződést. Addigra azonban már visszafizették a felvett kölcsön teljes tőkeösszegét: több mint tízmillió forintot törlesztettek a banknak.
Az adósok álláspontja szerint a pénzintézet nem adott kellően egyértelmű és részletes tájékoztatást az árfolyamváltozásból eredő kockázatok valós mértékéről. Különösen arról nem figyelmeztették őket, hogy a törlesztőrészletek olyan szintre emelkedhetnek, amely már lehetetlenné teszi számukra a fizetési kötelezettség teljesítését. Erre hivatkozva indítottak pert a szerződés érvénytelenségének kimondása érdekében.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A per első két szakaszában a bíróságok elutasították a család keresetét. Fordulatot a legfőbb bírói fórum 2022-es döntése hozott, amikor a Kúria kimondta, hogy az árfolyamkockázatra vonatkozó tájékoztatás tisztességtelen volt, ezért a szerződés érvénytelen. Az ügyet ezt követően visszautalta a Fővárosi Törvényszékhez új eljárás lefolytatására.
A mostani ítélet még nem jogerős, ugyanakkor az Európai Unió Bíróságának gyakorlatát követve egyértelműen kedvező fordulatot jelent az adósok számára. A bíróság kimondta, hogy a hiányos tájékoztatásért a hitelintézet viseli a felelősséget, ami várhatóan jelentős anyagi következményekkel jár majd a pénzügyi szolgáltató számára.
A BISZ Zrt. friss adatai szerint húszéves mélypontra csökkent Magyarországon a Központi Hitelinformációs Rendszerben nyilvántartott lakossági hitelmulasztások száma.
Az egyik hazai bank friss adatai szerint a szeptember óta igényelt Otthon Start lakáshitelek felvevőinek közel kétharmada 35 évesnél fiatalabb.
Hatalmas bejelentést tett a népszerű pénzügyi szolgáltató: olcsóbb lesz a készpénzfelvétel, komoly díjcsökkenés várható
Míg a Revolut nem módosított a készpénzfelvételi limitjein, a Wise követte a hazai szabályozást és megemelte a díjmentes készpénzfelvételi határt.
Magas kölcsönösszegeknél nincs változás, vagyis a legkedvezőbb kamatozású ajánlatok ugyanolyan feltételekkel érhetők el.
Tizenkét év után először emeltek a díjmentes készpénzfelvétel limitjén, de nem mindenki élhet vele automatikusan.
Nem csak az alapdíj, hanem a számlához kapcsolódó megbízások költsége, sőt a bankkártyadíjak is módosulnak.
Az Európai Bizottság megállapította, hogy a módosítás károsította az ügyfeleket és jogbizonytalanságot teremtett.
Brutális kamatakciót hirdetett a hazai nagybank: elképesztő feltételekkel kínálják az Otthon Start hitelt
Újabb kamatcsökkentéssel éleződik a verseny a támogatott lakáshiteleknél: februártól az UniCredit Bank már 2,80 százalékos kamattal kínálja az Otthon Start hitelt.
Tavaly áprilisban az Európai Unió Bírósága (EUB) egy olyan ítéletet hozott, amely alaposan felkavarta az állóvizet a devizahitelesek ügyében.
Ma már csaknem minden pénzintézet legalább 200 ezer forintos jóváírással próbálja megszerezni az ügyfeleket az Otthon Start-program keretében.
A társasházi építményi jog célja, hogy az épülő lakások vásárlói már az építkezés alatt földhivatali bejegyzéssel rendelkező, vagyoni értékű jogot szerezzenek.
A pénzforgalmi szolgáltatóknak honlapjukon jól látható helyen közzé kell tenniük telefonos menürendszerük struktúráját.
Hiába közelíti a bruttó átlagkereset a 700 ezer forintot, a lakáshitel-felvételi lehetőségeket továbbra is szigorúan behatárolják a jövedelmi korlátok és a kamatszintek.
A magyar állam 2026 eleji eurókötvény‑kibocsátása iránt óriási volt a kereslet, mégis jól látszik, hogy az ország finanszírozási költségei továbbra is a régió és az...
A digitális fizetések fejlődését Magyarországon a technológiai innovációk mellett leginkább a szabályozás alakítja.
Fű alatt változtak a fizetésletiltás szabályai 2026-tól: már ennyit vehetnek el a béredből, ha tartozásod van
Január 1-jétől 11 százalékkal emelkedett a minimálbér, ami nemcsak a fizetéseket, hanem a végrehajtási letiltások gyakorlatát is módosítja.
Súlyos hitelcsapdába kerülhet rengeteg magyar 2026-ban: csak így lehet kivédeni, érdemes mihamarabb lépni
Az új év kezdetén a fogadalmak közül gyakran kimarad rendezetlen tartozásaink kezelése.
A leállás érinti az internetbankot, a mobilbankot, a SingleMarket platformot, valamint az online termékigénylési funkciókat is.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!