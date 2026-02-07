2026. február 7. szombat Tódor, Rómeó
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Ingatlanjogi koncepció. Bíró kalapács és házmodell az asztalon
Hitel

Döntött a bíróság: közel 50 millió forint jár vissza egy devizahiteles családnak

Pénzcentrum
2026. február 7. 09:33

Egy nyolc éve húzódó devizahiteles perben hirdetett ítéletet pénteken a Fővárosi Törvényszék. A testület az Európai Unió Bíróságának iránymutatásait követve az adós családnak adott igazat, és kimondta, hogy a hitelező felel az árfolyamkockázatról adott hiányos tájékoztatásért, így várhatóan kártérítést kell fizetnie - írta meg a 24.hu.

A hosszadalmas jogi procedúra a végéhez közeledik abban a devizahiteles ügyben, amelyben a Fővárosi Törvényszék most hozott ítéletet. Az érintett család története jól példázza a devizahitelesek kálváriáját. Bár a Kúria már három évvel ezelőtt kimondta a hitelszerződés érvénytelenségét, a végrehajtási eljárás azóta is folyamatban van ellenük, miközben ingatlanjukat és megtakarításaikat már elveszítették.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A jogvita középpontjában álló hitelügyletet a Szabó család kötötte az Argenta Credit Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-vel, amely jelenleg végelszámolás alatt áll. A családtagok két alkalommal – 2006-ban és 2008-ban – összesen tízmillió forint értékű, svájci frank alapú devizahitelt vettek fel lakásvásárlásra - írta meg a 24.hu.

Nagyot fordulhat a világ a magyar devizahitelesek ügyében: ez a hír mindent megváltoztat?
EZ IS ÉRDEKELHET
Nagyot fordulhat a világ a magyar devizahitelesek ügyében: ez a hír mindent megváltoztat?
Tavaly áprilisban az Európai Unió Bírósága (EUB) egy olyan ítéletet hozott, amely alaposan felkavarta az állóvizet a devizahitelesek ügyében.

A törlesztőrészletek folyamatos emelkedése miatt 2015-re fizetésképtelen helyzetbe kerültek, ekkor a pénzintézet felmondta a szerződést. Addigra azonban már visszafizették a felvett kölcsön teljes tőkeösszegét: több mint tízmillió forintot törlesztettek a banknak.

Az adósok álláspontja szerint a pénzintézet nem adott kellően egyértelmű és részletes tájékoztatást az árfolyamváltozásból eredő kockázatok valós mértékéről. Különösen arról nem figyelmeztették őket, hogy a törlesztőrészletek olyan szintre emelkedhetnek, amely már lehetetlenné teszi számukra a fizetési kötelezettség teljesítését. Erre hivatkozva indítottak pert a szerződés érvénytelenségének kimondása érdekében.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A per első két szakaszában a bíróságok elutasították a család keresetét. Fordulatot a legfőbb bírói fórum 2022-es döntése hozott, amikor a Kúria kimondta, hogy az árfolyamkockázatra vonatkozó tájékoztatás tisztességtelen volt, ezért a szerződés érvénytelen. Az ügyet ezt követően visszautalta a Fővárosi Törvényszékhez új eljárás lefolytatására.

A mostani ítélet még nem jogerős, ugyanakkor az Európai Unió Bíróságának gyakorlatát követve egyértelműen kedvező fordulatot jelent az adósok számára. A bíróság kimondta, hogy a hiányos tájékoztatásért a hitelintézet viseli a felelősséget, ami várhatóan jelentős anyagi következményekkel jár majd a pénzügyi szolgáltató számára.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#hitel #devizahitel #Európai Bíróság #bank #bíróság #végrehajtás #ítélet #jog #kártérítés #hitelek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:01
09:33
09:03
08:29
08:02
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. február 6. 16:54
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Kasza Elliott-tal  |  2026. február 6. 18:42
United Parcel Service, Inc. - elemzés
Január végén számítottam a UPS osztalékemelésére, ilyenkor szokta bejelenteni ezeket, de most változ...
Bankmonitor  |  2026. február 6. 14:44
4,8% napi kamat lekötés nélkül? Így dolgozik a pénzed a Gránit Prémium számlán
Mi lenne, ha a bankszámládon parkoló pénz nem csak várakozna, hanem minden egyes nap kamatot termeln...
MEDIA1  |  2026. február 6. 13:17
Meghalt Kontra György, az M1 Híradó volt műsorvezetője - öngyilkosság történhetett
Tragikus hirtelenséggel elhunyt az állami tévé nemrég távozó műsorvezetője. Édesanyja szavai szerint...
ChikansPlanet  |  2026. február 6. 08:00
Mesterséges falevéllel forradalmasíthatják a vegyipart
Kutatók egy olyan napenergia hasznosító eszközt fejlesztettek ki, amely a fotoszintézist imitálva ho...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 7.
Így dőlnek el valójában az orvosi műhibaperek Magyarországon: milliókat is bukhatnak a tragédiák áldozatai
2026. február 6.
Ez a legjobban fizetett sztárszakma ma Magyarországon: a képzés alatt is busás fizetés jár
2026. február 6.
Sorra zárnak be a magyarok kedvenc üzletei: nagy láncok is kivonulhatnak az országból
2026. február 6.
4+1 bezárt vidéki fürdő, ami most áron alul eladó: nem vicc, még lottóötös sem kell hozzá
2026. február 6.
Több százezres luxusvacsorákon romantikáznak a leggazdagabb magyarok: indul a Valentin-napi rongyrázás
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 7. szombat
Tódor, Rómeó
6. hét
Február 7.
A házasság hete
Ajánlatunk
Hitel legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei
2
4 hete
Fű alatt változtak a fizetésletiltás szabályai 2026-tól: már ennyit vehetnek el a béredből, ha tartozásod van
3
1 hete
Újabb határt lépett át Magyarország: eljárás indult ellenünk - ennek csúnya vége is lehet
4
2 hónapja
Felborult a lakáshitelpiac: erre senki sem számított az Otthon Start után
5
2 hónapja
Sorra nullázódnak a magyarok bankszámlái: óriási a baj, ide futnak a szálak 2025 végén
PÉNZÜGYI KISOKOS
Teljes Költség Mutató (TKM)
A Teljes Költség Mutató (TKM mutató) a tájékoztatását szolgáló, egyszerű mutató, amely egy százalékos érték vagy értéktartomány segítségével fejezi ki a típuspéldában bemutatott biztosítás költségeit, amelyek tartalmazzák – többek között - a termékbe beépített biztosítási kockázati fedezetek ellenértékét is. A TKM megmutatja, hogy adott paraméterek mentén közelítőleg mekkora hozamveszteség ér egy elméleti, költségmentes befektetés hozamához képest amiatt, hogy a hozamot az adott unit linked terméken érte el.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 7. 10:01
Évszázadok óta sütik a magyar családok: a farsangi fánk titkai, babonák és furcsa szokások
Pénzcentrum  |  2026. február 7. 06:22
Autóval mennél Horvátországba nyaralni? Óriási változás élesedik: erről minden magyar utazónak tudnia kell
Agrárszektor  |  2026. február 7. 09:03
Döbbenet: 54 fokos különbség alakult ki Európában