Közelkép a szilíciumcsipkéről, amelyet a félvezető ostyából kivesznek és a hordozóhoz rögzítenek a pick and place géppel. Számítógépes chipgyártás a gyárban. Félvezető csomagolási folyamat.
Tech

Kína felforgatja a globális AI versenyt: szigorú döntést hoztak, foghatja a fejét az USA

Pénzcentrum
2025. november 5. 14:14

A kínai kormány új irányelveket adott ki, amelyek szerint az állami támogatásban részesülő adatközpont-projektek kizárólag hazai gyártású mesterséges intelligencia chipeket használhatnak.  

Az elmúlt hetekben a kínai szabályozó hatóságok elrendelték, hogy a 30%-nál kisebb készültségi fokú adatközpontok távolítsák el a már telepített külföldi chipeket, vagy mondják le azok beszerzését. Az előrehaladottabb projekteknél eseti alapon döntenek.

Ez a lépés Kína egyik legagresszívebb intézkedése lehet a külföldi technológiák kritikus infrastruktúrából való kiszorítására, miközben az ország a mesterséges intelligencia chip önellátásra törekszik - jelentette a Reuters.

Nem világos, hogy az iránymutatás országos szinten vagy csak bizonyos tartományokban érvényes. A források nem nevezték meg, mely kínai szabályozó szervek adták ki a rendeletet.

A kínai adatközpont-projektek 2021 óta több mint 100 milliárd dollár állami támogatást kaptak. A legtöbb kínai adatközpont részesült valamilyen állami támogatásban, de nem egyértelmű, hány projektre vonatkozik az új irányelv.

Egyes projektek már a kivitelezés megkezdése előtt felfüggesztésre kerültek az új direktíva miatt, köztük egy északnyugati tartományban tervezett létesítmény, amely Nvidia chipeket kívánt használni.

Az új iránymutatás kiterjed az Nvidia H20 chipjeire, a legfejlettebb AI chipre, amelyet az amerikai cég Kínának értékesíthet, valamint a nagyobb teljesítményű B200 és H200 processzorokra is.

Az intézkedés jelentős piaci részesedést biztosít a hazai chipgyártóknak, köztük a Huawei Technologies-nak, valamint kisebb szereplőknek, mint a Cambricon és olyan startupoknak, mint a MetaX, Moore Threads és Enflame.

Bár a lépés segíti a hazai fejlesztésű chipek értékesítését, fennáll a veszélye, hogy tovább szélesíti az USA és Kína közötti szakadékot az AI számítási teljesítmény terén, miközben a vezető kínai chipgyártók, mint a SMIC, ellátási korlátokkal küzdenek az amerikai szankciók miatt.

Címlapkép: Getty Images
#tech #technológia #szankció #usa #kína #mesterséges intelligencia #ai #chip #huawei #nvidia #adatközpont

