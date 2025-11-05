Szakértői fórumot tartottak Bicsérden a település mellé tervezett 600 hektáros, nemzetgazdasági szempontból kiemelt ipari parkról.
Volt már jobb napja is a magyar tőzsdének: mínuszban zárt majdnem minden nagy papír
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 550,03 pontos, 0,51 százalékos csökkenéssel, 107 479,46 ponton zárt szerdán.
A részvénypiac forgalma 13,8 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta: Európában kedvező a piaci hangulat, a magyar tőzsde viszont eséssel fejezte be a kereskedést.
Fontos vállalati hír nem érkezett; a vezető részvények közül a Richter a gyorsjelentésének csütörtöki megjelenése előtti eladási hullám miatt gyengülhetett, a Mol és az OTP esetében a befektetői kockázatcsökkentés indokolhatja a mínuszos zárást.
A Mol árfolyama 30 forinttal, 1,03 százalékkal 2890 forintra csökkent, 1,3 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 20 forinttal, 0,06 százalékkal 32 480 forintra esett, forgalmuk 8,6 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,11 százalékkal 1762 forintra erősödött, forgalma 413,0 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 230 forinttal, 2,19 százalékkal 10 270 forintra gyengült, a részvények forgalma 2,1 milliárd forintot ért el.
A BUMIX 10 219,46 ponton zárt szerdán, ez 39,56 pontos, 0,39 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva.
A jegybank az emlékérmék mellett 200 Ft-os forgalmiérme-emlékváltozatot is kibocsát 1 millió példányban.
Buenos Airesben 89%-kal drágult a sör, miközben Dubajban és Tokióban jelentősen csökkent a közkedvelt ital ára.
Nemzetközi körözést adtak ki a pesti parkolási maffia feje ellen: sejthető, melyik országba menekült Fürst György
A Centrum Parkoló Kft. egykori ügyvezetőjét a pesti parkolási maffia perében ítélték el, a büntetése elől Izraelbe szökött.
Kevéssé változott, gyengült kissé a forint árfolyama szerda reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Így lett Lengyelországból gazdasági mintaállam 2025-re: Magyarország előtt is adott volna a lehetőség?
Lengyelország gazdasága lendületet vett, és a legfrissebb nyilatkozatok azt mutatják: a növekedés üteme a következő negyedévben várhatóan tovább gyorsulni fog.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggel az előző esti jegyzéséhez képest
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 387,66 forintról 387,40 forintra csökkent 18 órakor.
A Reklámszövetség a reklámadó koncepciójának felmerülése óta hangoztatja szakmai ellenérveit a különadóval szemben.
A nyomozók különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt nyolc embert hallgattak ki gyanúsítottként.
A Microsoft hétfőn bejelentette, hogy exportengedélyeket szerzett az Nvidia chipek szállítására az Egyesült Arab Emírségeknek.
Enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén: erre bazírozhatnak most a befektetők
Iránykereskedéssel, enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén.
A NATO-kiadások enyhítésére létrehozott hitelalapot ez EU elindította, és Magyarországnak is juthat belőle.
Erősödött kissé a forint a főbb devizákkal szemben hétfő reggelre a péntek esti jegyzéséhez képest.
Elbukott egy adónem Magyarországon, ki kell vezetni? Itt az uniós bírósági döntés: a helyzet egyértelmű
Az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka uniós joggal ellentétesnek minősítette a magyar szén-dioxid-kvóta-adót.
Növekvő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten: a BUX pénteken 107 319,91 ponton, történelmi csúcson zárt.
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
Háziállatok, Otthon Start, nyugdíjak és isklai oktatás is a témáink között szerepeltek a Pénzcentrumon a 44. héten.
55 millió forint értékben találtak kábítószert a fővárosi rendőrök annál a dílernél, akitől egy belvárosi szórakozóhely biztonsági őre is vásárolt – mindkettőt elfogták.