2025. november 5. szerda Imre
5 °C Budapest
Gazdaság

Volt már jobb napja is a magyar tőzsdének: mínuszban zárt majdnem minden nagy papír

MTI
2025. november 5. 18:17

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 550,03 pontos, 0,51 százalékos csökkenéssel, 107 479,46 ponton zárt szerdán.

A részvénypiac forgalma 13,8 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta: Európában kedvező a piaci hangulat, a magyar tőzsde viszont eséssel fejezte be a kereskedést.

Fontos vállalati hír nem érkezett; a vezető részvények közül a Richter a gyorsjelentésének csütörtöki megjelenése előtti eladási hullám miatt gyengülhetett, a Mol és az OTP esetében a befektetői kockázatcsökkentés indokolhatja a mínuszos zárást.

A Mol árfolyama 30 forinttal, 1,03 százalékkal 2890 forintra csökkent, 1,3 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 20 forinttal, 0,06 százalékkal 32 480 forintra esett, forgalmuk 8,6 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,11 százalékkal 1762 forintra erősödött, forgalma 413,0 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 230 forinttal, 2,19 százalékkal 10 270 forintra gyengült, a részvények forgalma 2,1 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 10 219,46 ponton zárt szerdán, ez 39,56 pontos, 0,39 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
