Itt az RTL Klub bejelentése: legendás műsor tér vissza, régóta vártak erre a nézők

Új időpontban, vasárnap esténként jelentkezik a Cápák között című üzleti showműsor negyedik évada. Az első adás az új évben, már január másodikán látható lesz. Jó hír a rajongóknak, hogy a Cápák személye változatlan, a befektetési kedvük töretlen, a Pénzcentrum pedig ebben az évadban is figyelemmel kíséri az adásokat, a legizgalmasabb és a legőrültebb ötleteket, sőt, exkluzív tartalmak is várhatóak az oldalon.

2022. januártól 2-tól tíz részen keresztül izgulhatunk együtt a vállalkozókért, a vállalkozókkal: az ígéretek szerint idén is rengeteg fordulat várható. Minden eddiginél több fiatal jelentkezett a műsorba, friss ötletekkel, meglepő innovációkkal, már csak ezért is érdemes lesz nézni a műsort. A formátum eredeti változata, az angol Dragons’ Den 2005-ben hódította meg a világot, ma már több mint 40 országban látható. Magyarországon 2019-ben került először képernyőre. Az RTL Klub üzleti showműsorának Cápái olyan üzletemberek, akik saját pénzüket kockáztatva döntik el, hogy beszállnak-e egy üzletbe, vagy sem. Az elmúlt évadok során ennek köszönhetően több tucat kis-, és középvállalkozás, valamint startup talált befektetőt és üzleti mentort magának. A formátum hazai indulása óta a Cápák a műsorban összesen majdnem egymilliárd forintot ígértek oda.

Hogy miben lesz más ez az évad, arról maguk a Cápák meséltek a keddi online sajtótájékoztatón. Elmondásuk szerint évről évre felkészültebben érkeznek a kishalak a stúdióba, Balogh Levente szerint az első évadban még tanítani kellett vállalkozókat, akik olykor a legalapvetőbb fogalmakkal sem voltak tisztában. Mára azonban ez megváltozott: sokszor igazi profik állnak ki eléjük a szőnyegre.

De beszéltek arról is, hogy a világjárvány megváltoztatta a befektetői szokásokat is, sokkal óvatosabbak lettek – ezzel minden kishalnak számolnia kell ebben az évadban is. A Pénzcentrum a tavalyi évhez hasonlóan idén is figyelemmel kíséri a műsort, izgalmas beszámolókkal és exkluzív tartalmakkal várjuk mindazokat, akiket érdekel a vállalkozások nehéz, de rendkívül érdekes világa.

A már jól ismert Cápák új ötletekre harapnak Tomán Szabina, a Toman életmódprogram megalkotója, magyarországi Tomán Diet tulajdonosa. 28 üzlete van Magyarországon, Romániában és Ausztriában és Németországban, 15 ezer embernek segített már módszerével új életet kezdeni;



Balogh Levente, a Szentkirályi Magyarország Kft. tulajdonos-elnöke, a PepsiCo termékek forgalmazója, a nemzetközi márkaépítés mestere; befektetőként a legkülönbözőbb szektorban vannak érdekeltségei csaknem 2 milliárd forint értékben.



Balogh Péter, az egyik legsikeresebb hazai startup alapítója, Magyarország legaktívabb angyal-befektetője, 2020-ban az Év befektetője-díj nyertese. A startup közösség meghatározó tagja, csapatait nemcsak pénzzel segíti, hanem mentorálja is.

Lakatos István, a Bravogroup Holding társalapítója és vezérigazgatója. Folyamatosan új iparágakban terjeszkedik, ahol célja piacvezetővé válni és új tehetségeket felkarolni. Született csapatkapitány, aki a számokra épít.



Moldován András, számos vállalat sikeres befektetője, évente 160 ezer sertést hizlal, a Jack’s Burger étteremlánc tulajdonosa. Lifestocker állattenyésztési szoftverét a hazai sertés-és baromfipiac számos jelentős szereplője használja.

Máté Krisztina, a műsor producere elmondása szerint az előző évadban 15 vállalkozóval ráztak kezet a stúdióban a Cápák, ezekhez összesen 326 millió forintnyi befektetést ajánlottak fel. Egyre jobban szeretik a nézők a műsort, évadról évadra többen nézik, nemcsak a tévében, hanem az az RTL Most-on is, és sok fiatal csatlakozik a rajongók táborához.

A műsor a partnereinek köszönhetően eddig is plusz támogatásokhoz és üzleti lehetőségekhez juttatta azokat, akik szerepeltek az RTL Klub üzleti showműsorában – nem lesz ez másként az új évadban sem. Heiszler Gabriella SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft ügyvezető igazgatója elmondása szerint az üzletlánc elkötelezett az irányba, hogy a legjobb versenyzők számára utat nyisson egy nagyobb, szélesebb piac és egy lendületesebb fejlődési út felé. A K&H Bank, mint stratégiai partner idén is pénzügyi mentorként segíti a Cápák közöttben szereplő vállalkozásokat, a K&H az innovációért és fenntarthatóságért különdíj nyertesét pedig egy 1 millió forint értékű szakmai mentorprogrammal támogatják majd a céljai elérésében.

A Telekom a digitálisan nyitott vállalkozásokat a Digitálisan Tettrekész Díjjal jutalmazza és az évad végén gazdára talál a Fődíj is. A vállalat kiemelt figyelmet fordít a fiatal vállalkozókra: különdíj keretében keresik azt a digitálisan tettrekész vállalkozót is, aki a Telekom Kraft programba bevonva szakmai mentorációt kap vállalkozása fejlesztéséhez. A Ford haszongépjárművei a szó szoros, és átvitt értelmében is a vállalkozások motorjai, a praktikus, korszerű, megbízható, és alacsony üzemeltetési költségű modelljeik hozzájárulnak nem csak a vállalkozások mobilitásához, de a cégek folyamatos fejlődéséhez, és a díjnyertes designnal a megjelenéséhez is – fogalmazott Szabó Attila, a Ford Magyarország ügyvezető igazgatója.

Az elmúlt időszak sokak számára volt nehéz – akár üzletileg, akár lelkileg. Az embereknek nagy szüksége van pozitív történetekre, sikerekre, példaképekre. És még valamire: hitre. Hinni kell abban, hogy bátorsággal, kitartással és jó szakmaisággal igenis el lehet érni sikereket. Az Opten céginformációs cégként persze azt is látja, hogy nem mindenkinek úgy alakul a története, ahogy tervezte. De egy biztos: ha meg sem próbálják, akkor biztos nem sikerül.

(Címlapkép: RTL Magyarország/Sallak Dóra)