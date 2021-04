Most tényleg kiakadtak a Cápák között nagyágyúi: csúnyán elszólta magát ez a vállalkozó

Péntek este ismét négy bátor és elszánt vállalkozó vitte el ötletét az RTL Klub Cápák között című üzleti showműsor befektetői elé. Nem volt könnyű dolguk a kishalaknak ez alkalommal sem, jól meg lettek szorongatva, és bizony akadtak olyanok, akik nem fértek át az erkölcsi rostán, és vissza lettek engedve az óceánba. Ugyanakkor találkozhattunk tényleg szerethető, kedves vállalkozókkal is, akik miatt ismét érdemes volt nézni a műsort.

Szinte az utolsó percekig úgy tűnt, hogy a mai adás befektetés nélkül fog eltelni, Moldován András azonban az utolsó pillanatban megmentette a helyzetet, és 20 millió forintért megvásárolta magának egy ígéretes tetkós vállalkozás 30 százalékát. De ne szaladjunk ennyire előre, nézzük inkább meg sorban, kik mentek haza üres kézzel az RTL Klub Cápák között című üzleti showműsor 9. adása után.

Plüss vízilovával együtt érkezett a stúdióba Magyarország minden bizonnyal legvidámabb és legrózsaszínűbb masniját viselő angoltanára, aki nem csak meggyőzően mosolyog, de igazán jól is énekel, a legkisebbek nagy örömére. Szolga-Tóth Melinda nyelvtanár és hobbi énekes, óvodásokat, bölcsődéseket tanítja, "hangoltatja" az angol nyelvre, és azért jött, hogy módszerére egy franchise hálózatot hozzon létre.

Ehhez 7 millió forintot kért a Cápáktól, és 10 százalékot ajánlott fel a cégéből. Melinda számai rendben voltak, ám a Cápákat mégsem sikerült meggyőznie, nem értették, hogy egy franchise partnernek miért éri meg 1 millió 400 ezer forintot fizetnie ezért? Gond volt ezen kívül az is, hogy Melinda nem számolta ki, hogy a partnerek alkalmazottai, maguk a tanárok, akik találkoznak heti szinten a gyerekekkel, mennyi pénzt tudnak ezzel megkeresni.

Kicsit olyan érzésem van veled kapcsolatban, mint a 70-es évek beatzenekarainál: marha jól tudtak zenélni, de rohadtul nem értettek az üzlethez

– ezekkel a szavakkal engedte el Lakatos István Melindát, majd kiszállt a többi Cápa is, akiknek ugyan nagyon tetszett Melinda személyisége, de nem láttak benne üzleti lehetőséget.

Kávé és tévé

Másodikként Vecsei Károly, marketing szakember érkezett, aki egy kávégépet és egy baristát is hozott magával. Munkája mellett Espresso Desk nevű vállalkozásával rendezvényeken kínál kávét a vendégeknek, jelenleg egy darab géppel. Ám 10 milliós befektetés után vásárolna még egyet, hogy megduplázhassa a kapacitását, mindezért 13 százalékos részesedést kínált a cégéből. Volt már egyszer egy magabiztos marketinges az adásban, Zulinger Gizella Zigi és gigantikus babzsákjai ("ez nem babzsák!"), de ő sem győztem meg a Cápákat, ahogy most Károly sem.

Sokaknak vannak ellenérzéseik a marketingesekkel szemben, és most Károly sem tett eleget azért, hogy ezek az előítéletek megszűnjenek. Már a vállalkozás eddigi eredményei sem győzték meg feltétlenül a Cápákat, hiszen úgy látták, hogy alacsony a pénztermelési képessége, ám egy ponton tényleg nagyon kiakadtak Károlyra:

egészen pontosan akkor, amikor kicsúszott a száján, hogy a tévében való megjelenésért jött csak el ide ma esete.

Balogh Levente kérdésére, miszerint ha 2018-ban, amikor dübörögtek a rendezvények, nem sikerült nagyobb piacot felépítenie, akkor most, 2021-ben mégis hogy fog. Károly azt válaszolta, hogy

Egy ilyen nagy, nyilvános megjelenésnek azért van ereje: a piac tágításának egy fontos lépése a reklám. Én nem csak azért jöttem ma ide, hogy kapjak 10 millió forintot.

Nem is titkolta, hogy azért ment oda, hogy benne legyen a tévében. Persze alapvetően nincs ezzel gond, hiszen minden vállalkozónak jól jön az ingyen reklám, de ilyen egyértelműen ezt kijelenteni, kifejezetten kontraproduktív lehet. A Cápáknak sem jött be ez a hozzáállás, szinte azonnal elbúcsúztak tőle, András majdhogynem megsértődött: "Az egész amit csinálsz, az egy klasszik marketinges duma nekem. Ennél rólam gondolj többet. Kiszállok." Levente számára a vallomással egész befektetés komolytalanná vált, beszélni sem akart róla. De legélesebben mégis Balogh Petya fogalmazott:

Engem az kifejezetten bosszant, ha valaki nem azért jön ide, hogy befektetőt szerezzen egy jó üzletbe, hanem azért, hogy a tévébe bekerüljön. Az ittléte hazugság.

Vecsei Károly vállalkozó, a Cápák között című üzleti showműsor felvételén

Épül a csoki-dinasztia

A rossz szájíz azonban hamar elmúlt, és nem csak az édességtől: Demeteréket egészen egyszerűen nem lehet nem szeretni. Családi manufaktúrájukban csokoládét készítenek, és közülük Klaudia jött fel Kiskunlacházáról Budapestre befektetőket szerezni, hogy a géppark frissítésével ki tudják elégíteni a megnövekedett vásárlói igényeket. 28 millió forintért 10 százalékos részesedést ajánlott fel a Demeter Chocolate Kft.-ből. Mint ahogy elhangzott,

a családi vállalkozások, a dinasztiák adják a gazdaságunknak az egyik gerincét. Ezek azok a cégek, amelyek sokkal jobban működnek, hiszen értékrendjük is van, és ez hosszú távon a társadalomra is jó hatással van.

A Cápáknak ezzel az ajánlattal is az volt a bajuk, mint sok más családi vállalkozással eddig, hogy egyszerűen nem látják magukat ebben a történetben, hiszen az annyira kerek, hogy nem is férnének szinte hozzá, azt érzik, nincs helyük benne. A Demeter család pedig mindenáron dinasztiát akar építeni. Látszólag vérző szívvel ugyan, de üres kézzel engedték haza Klaudiát, András legfontosabb tanácsával:

Jól jegyezd meg: gyártógépet nem veszünk készpénzre. Egy 28 milliós gépbe neked bele kell raknod 6 millió forintot, a többit ki fogod termelni a futamidő végéig.

A popsikrém mindenre jó?

Szinte hihetetlen, de Magyarországon évente 600 ezer tetoválás készül, és gombamód szaporodnak a szalonok, még sincs olyan elterjed, professzionális magyar készítmény, amelyekkel ezeket a bőrre vitt alkotásokat megfelelően ápolni lehetne. A művészek jobb híján popsikrémet ajánlanak a friss sebre. Orosz Sándor és Szmolár Márk erre a fura helyzetre kínál megoldást saját fejlesztésű termékeikkel, melyek természetes alapanyagokból készülnek.

A vállalkozásuk szintugrásra készül: saját márkás tűket szeretnének gyártani, valamint 5 új Inkness termékkel piacra lépni, melyhez elengedhetetlennek tartják, hogy egy mentor 20 millió forinttal beszálljon a vállalkozásukba. Ezért 15 százalékot tudtak felajánlani belőle.

A Cápákat sikerült meggyőzni azzal, hogy tényleg találtak egy olyan rést a piacon, melyet nagyon ügyesen betömtek saját termékeikkel. Végül Moldován András szállt be, az üzletbe, viszont némi alkudozás után 30 százalékos részesedésért. A befektetése mellé ajánlott telikar tetoválást azonban nem fogadta el, ahogy a visszavásárlási opciót is elutasította, mondván nem akar olyan üzletbe befektetni, ahol már most azt nézik, hogyan tudják majd kirakni onnan.