Az Európai Bizottság megállapította, hogy a módosítás károsította az ügyfeleket és jogbizonytalanságot teremtett.
Ez most sokaknak fájni fog: újabb áremelési hullám indul a bankoknál
A Bankmonitor közleménye szerint a Raiffeisen Bankot követően újabb három pénzintézet jelentette be, hogy április elsejétől megemeli a vállalkozói bankszámlák költségét. A lakossági ügyfelek biztonságban vannak, de úgy tűnik csak átmenetileg.
Az év eleje a számlaköltségek, díjak emeléséről szól. Idén annyi a különbség, hogy csak a vállalkozónak kell figyelemmel kísérni a híreket. Elsőnek a Raiffeisen Bank jelentette be, hogy április elsejével megemeli a tavalyi fogyasztói árindexnek, azaz az inflációnak megfelelően a céges bankszámlák díjait.
Újabb három banknál drágulnak a vállalkozói bankszámlák
A Raiffeisen Bank lépése azonban már biztos nem lesz egyedi, ugyanis újabb három bank jelentette be, hogy megemeli a 2025-ös inflációnak megfelelően, azaz 4,4 százalékkal a számlaköltségeket. Nem csak az alapdíj, hanem a számlához kapcsolódó megbízások költsége, sőt a bankkártyadíjak is módosulnak.
De melyik ez a három pénzintézet?
- A CIB Banknál is 4,4 százalékkal emelkednek a céges számlák díjai április elsejétől.
- A K&H Banknál is emelkednek a vállalkozói számlaköltségek április elsejétől.
- Az MBH Bank is megemeli a tavalyi infláció értékével a vállalkozói számlák díjait.
A K&H Bank a közzétett hirdetmény alapján bizonyos költségeken csökkenteni is fognak:
„a Bank a jogszabály által elvárt informatikai fejlesztésekkel kapcsolatos megnövekedett beszerzési költségeit a 2021 április 5-től a megemelt számlacsomag és számlavezetési díjaiban 2026. április 1-ig érvényesítette ügyfeleivel szemben, amely díjak ezen emelés mértékével 2026. április 1-jével csökkentésre kerülnek.” A Bankmonitor által vizsgált bankok közül az Erste Bank, Gránit Bank, MagNet Bank, OTP Bank, UniCredit Bank nem jelentett még be a vállalkozói számlacsomagjainál díjmódosítást. Ez azonban nem azt jelenti, hogy nem is kerülhet erre sor. Várhatóan a tavasz folyamán ezen bankok közül még jó párnál megtörténhet a kérdéses díjemelés. (Ezt a lépést ugye előre be kell jelenteni, erre vélhetően még a télen, tavasz kezdetekor sor kerülhet.)
Mi a helyzet a lakossági számlákkal?
A tavalyi évben önkéntes díjstopot vezettek a bankok a lakossági bankszámlákkal kapcsolatban egészen 2026.06.30-ig. Vagyis eddig nem emelik meg a bankok a lakossági számlákhoz kapcsolódó díjakat, költségeket.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
Ez azonban nem azt jelenti, hogy az idei inflációkövető díjemelés teljesen elmaradna a lakossági ügyfeleknél. Erre utal a K&H Bank lépése is, a pénzintézet ugyanis közzétett egy hirdetményt, melynek értelmében a lakossági számlák díjait is megemelnék 4,4 százalékkal április elsejétől. A devizaszámla számlavezetési díjánál a díjemelés kisebb mértékű lesz a hirdetmény alapján.
Ugyanakkor a kérdéses emelést a pénzintézet akciós jelleggel 2026.06.30-ig nem érvényesíti. Vagyis a díjemelés nem marad el, csak eltolódik pár hónapot.
Ezzel az eszközzel akár a többi bank is élhet, így a lakosságnak is fel kell készülnie, hogy júliustól ténylegesen emelkedhetnek a bankszámlához kapcsolódó költségek. Érdeme figyelni hát a lakosságnak is a banki hirdetményeket, bejelentéseket.
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.