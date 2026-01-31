2026. január 31. szombat Marcella
Ne hagyd otthon az esernyődet, borús meglepetést tartogat a szombat

Pénzcentrum
2026. január 31. 08:06

Szombaton általában erősen felhős, borult idő várható, az északkeleti határ mentén válhat szakadozottá a felhőzet. A csapadékzóna lassan gyengül, de összességében továbbra is több helyen lehet kisebb eső, havas eső, havazás, írja a HungaroMet.

Legkisebb eséllyel a nyugati megyékben, illetve napközben északkeleten is megszűnik a csapadék.

Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, de az északkeleti tájakon élénk lesz az északkeleti szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 1 és 6 fok között valószínű. Késő estére általában -2 és +2 fok közé hűl le a levegő, de északkeleten több fokkal hidegebb lehet az idő.
Címlapkép: Getty Images
