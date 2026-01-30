Ezek a legjobb nyaralóhelyek Magyarországon 2026-ban: top útikalauz, nemcsak stopposoknak

Tél van, de te már a nyárra hangolódsz? Úticélokat, látnivalókat, vízparti programokat keresgélsz? Igazad van! Fedezd fel a 10+1 legjobb belföldi nyaralóhelyet Magyarországon, amelyeket érdemes már most felírni a 2026-os bakancslistádra! Meseszép tájak, csendes falvak, vízpartok és aktív kikapcsolódás – itt mindenki megtalálja a kedvencét.

Bár még tart a tél, egyre többen kezdünk a nyárra, a szünidőre és a nyaralásra gondolni. De miért utaznánk több ezer kilométert külföldre, amikor Magyarországon is meseszép tájak, csendes falvak és felfedésre váró történelmi városok várnak ránk? Ilyenkor érdemes szállást is foglalni: a kínálat bővebb, az árak kedvezőbbek, és a legjobb helyekre könnyebb előre lecsapni.

A 2025‑ös hazai turisztikai adatok szerint a belföldi utazók továbbra is szívesen választják a vidéki úti célokat. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb jelentése szerint tavaly a turisztikai szálláshelyeken a vendégek száma 7,9 %-kal, a vendégéjszakáké pedig 5,8 %-kal nőtt 2024‑hez képest, és a belföldi vendégek száma 2,8 %-kal meghaladta az előző év azonos időszakát 2025 január–novemberben.

A KSH‑adatokból, valamint a szállásfoglalási statisztikákból és elemzésekből is jól látszik, melyek voltak a legnépszerűbb belföldi célpontok 2025‑ben. A Balaton régió kiemelkedett a keresletben:

Siófok a déli part egyik legforgalmasabb nyári úti célja volt, gyakran kétszer annyi foglalással, mint Budapest, míg Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros is a legkedveltebb desztinációk közé tartozott.

Budapest városi célpontként továbbra is népszerű maradt, mind rövidebb városlátogatásokhoz, mind hosszabb pihenésekhez.

Kulturális és történelmi vonatkozásban Eger vezetett, a fürdővárosok közül Hajdúszoboszló volt a családok kedvence, míg Gyula történelmi városként és termálfürdőkkel szintén népszerű választásnak bizonyult.

A Dél‑Magyarországot képviselve Pécs, a gasztronómiájával és városi programjaival Szeged, valamint a környező látnivalókkal Nyíregyháza is gyakran szerepelt a legfoglaltabb belföldi célpontok között, a Balaton további kiemelt települése.

Balatonlelle pedig a déli part egyik kedvelt nyaralóhelyeként zárta a sort.

Ezek lehetnek 2026-os év legjobb magyarországi nyaralóhelyei

A „legjobb magyarországi nyaralóhelyek” listája persze nem feltétlenül egyezik a legnépszerűbb desztinációk rangsorával, de kiindulásnak tökéletes. Válogatásunkban 10 inspiráló helyszínt gyűjtöttünk össze Magyarországon, amelyeket érdemes már most felírni a 2026-os bakancslistádra. Vigyázat, a lista szubjektív: ha van személyes kedvenced, ami kimaradt, küldd el nekünk, és garantáltan írunk róla!

1. Siófok (Balaton déli part) – a legjobb nyaralóhely Magyarországon

Nemcsak a Balaton egyik legismertebb üdülővárosa Siófok: 2025-ben is vezette a belföldi nyári utazások foglalási listáit, kétszer annyi szállásfoglalást regisztráltak itt, mint Budapesten. A város neve sokak számára egyet jelent a balatoni éjszakai élettel, ám Siófok jóval többet kínál ennél. Az elmúlt évek fejlesztéseinek és újranyitásainak köszönhetően hangulatos kávézók, különleges éttermek és izgalmas városi terek várják azokat is, akik programokra, kulturális vagy természeti élményekre is vágynak. Mutatunk néhány kihagyhatatlan látnivalót:

Víztorony – Az 1912-ben épült, több mint 40 méter magas Víztorony mára Siófok egyik legismertebb jelképévé vált. Az épület 2023. június 30-án nyílt meg újra: a korábbi forgó kávézó már nem működik, helyette egy modern, kétszintes kiállítótér kapott benne helyet.

– Az 1912-ben épült, több mint 40 méter magas Víztorony mára Siófok egyik legismertebb jelképévé vált. Az épület 2023. június 30-án nyílt meg újra: a korábbi forgó kávézó már nem működik, helyette egy modern, kétszintes kiállítótér kapott benne helyet. Zsilip – Ha hajóval érkeztek, vagy csak a környéken jártok, érdemes felkeresni a tavasszal átadott, megújult Sió-zsilipet is. A fejlesztésnek köszönhetően a zsilip kilátóval, látványelemekkel és egy bejárható „szigettel” bővült.

– Ha hajóval érkeztek, vagy csak a környéken jártok, érdemes felkeresni a tavasszal átadott, megújult Sió-zsilipet is. A fejlesztésnek köszönhetően a zsilip kilátóval, látványelemekkel és egy bejárható „szigettel” bővült. Rózsakert – A város egyik legszebb, nyugodt zöldterülete, amely különösen nyáron mutatja meg igazi arcát. A gondozott virágágyások, árnyas sétányok és a közvetlen balatoni közelség miatt ideális hely egy esti sétához vagy egy kis elvonuláshoz a nyüzsgésből.

– A város egyik legszebb, nyugodt zöldterülete, amely különösen nyáron mutatja meg igazi arcát. A gondozott virágágyások, árnyas sétányok és a közvetlen balatoni közelség miatt ideális hely egy esti sétához vagy egy kis elvonuláshoz a nyüzsgésből. Vizek Háza Élménypark – Siófok és Zamárdi határán, a Vadkacsa utcában található az új, edukációra és szemléletformálásra egyaránt alkalmas élménypark. A komplexum része egy interaktív bemutatóterem, egy vizes játszótér, valamint egy tanösvény is, így családoknak és iskolás csoportoknak is izgalmas programot kínál.

– Siófok és Zamárdi határán, a Vadkacsa utcában található az új, edukációra és szemléletformálásra egyaránt alkalmas élménypark. A komplexum része egy interaktív bemutatóterem, egy vizes játszótér, valamint egy tanösvény is, így családoknak és iskolás csoportoknak is izgalmas programot kínál. Siófoki Nagystrand és Plázs – A klasszikus strandélmény mellett koncertek, nappali és esti programok várnak, így azok is találnak itt elfoglaltságot, akik aktívabb balatoni kikapcsolódásra vágynak.

– A klasszikus strandélmény mellett koncertek, nappali és esti programok várnak, így azok is találnak itt elfoglaltságot, akik aktívabb balatoni kikapcsolódásra vágynak. Balatoni hajókirándulások – Menetrend szerinti vagy tematikus sétahajózás keretében egészen más perspektívából ismerhetitek meg a magyar tengert és a déli part településeit

2. Tiszafüred és a Tisza-tó – aktív vízparti kikapcsolódás

A Tisza-tó környéke egyre népszerűbb alternatívája a Balatonnak: csónakázás, horgászat, kerékpározás és madármegfigyelés várja az odalátogatókat. Az Ökocentrum Poroszlónál külön élmény a helyi vizes világ megismerése. Ez a térség különösen jó választás azoknak, akik a nyári tömegek helyett csendesebb, mégis élményekben gazdag belföldi úti célt keresnek:

Tisza-tavi Ökocentrum (Poroszló) – Interaktív kiállításokkal és Európa egyik legnagyobb édesvízi akváriumrendszerével mutatja be a Tisza-tó élővilágát, családoknak is kihagyhatatlan program.

– Interaktív kiállításokkal és Európa egyik legnagyobb édesvízi akváriumrendszerével mutatja be a Tisza-tó élővilágát, családoknak is kihagyhatatlan program. Vízi sétány és ártéri tanösvények – Poroszló és Tiszafüred környékén pallósorokon járhatjuk be a nádasokkal, csatornákkal tagolt vízi világot, ideális madármegfigyeléshez és könnyű sétákhoz.

– Poroszló és Tiszafüred környékén pallósorokon járhatjuk be a nádasokkal, csatornákkal tagolt vízi világot, ideális madármegfigyeléshez és könnyű sétákhoz. Csónakos, kajakos és kenus túrák – Vezetett és önálló vízitúrák indulnak a Holt-Tisza-ágakra, ahol testközelből élhető át a tó csendesebb, vadregényes arca.

– Vezetett és önálló vízitúrák indulnak a Holt-Tisza-ágakra, ahol testközelből élhető át a tó csendesebb, vadregényes arca. Kerékpározás a Tisza-tó körül – A jól kiépített kerékpárút a tó teljes megkerülését lehetővé teszi, kisebb szakaszokra bontva is ideális egynapos program.

– A jól kiépített kerékpárút a tó teljes megkerülését lehetővé teszi, kisebb szakaszokra bontva is ideális egynapos program. Tiszafüredi szabadstrand és kikötő – Fürdés, pihenés, naplementés séták a vízparton, éttermekkel és kávézókkal kiegészítve.

3. Aggtelek – alternatív nyár: túrák, barlangok és természeti csodák

Az Aggteleki Nemzeti Park ideális választás azoknak, akik a strandolás helyett inkább a túrázást, a hűvösebb, erdős környezetet keresik. A térség egyik legnagyobb vonzereje az UNESCO világörökségi listáján is szereplő barlangrendszer, de a felszíni túraútvonalak is bőven tartogatnak látnivalót:

Baradla–Domica-barlangrendszer – Magyarország legismertebb cseppkőbarlangja, ahol különböző hosszúságú és nehézségű vezetett túrák közül lehet választani. A monumentális termek, cseppkőképződmények és a barlang különleges akusztikája önmagában is maradandó élmény.

– Magyarország legismertebb cseppkőbarlangja, ahol különböző hosszúságú és nehézségű vezetett túrák közül lehet választani. A monumentális termek, cseppkőképződmények és a barlang különleges akusztikája önmagában is maradandó élmény. Rövid-, közép- és hosszútúrás barlanglátogatások – A klasszikus aggteleki rövid túrától egészen a többórás, sportosabb barlangjárásokig több útvonal érhető el, így családosok és tapasztalt túrázók is megtalálják a nekik valót.

– A klasszikus aggteleki rövid túrától egészen a többórás, sportosabb barlangjárásokig több útvonal érhető el, így családosok és tapasztalt túrázók is megtalálják a nekik valót. Aggteleki Nemzeti Park tanösvényei – A felszínen kijelölt útvonalakon a karsztvidék növény- és állatvilágával, valamint a jellegzetes kőformákkal ismerkedhetünk meg.

– A felszínen kijelölt útvonalakon a karsztvidék növény- és állatvilágával, valamint a jellegzetes kőformákkal ismerkedhetünk meg. Vörös-tói bejárat és környéke – Kevésbé zsúfolt kiindulópont a barlanglátogatáshoz, gyönyörű természeti környezetben, rövid túrákkal kombinálva.

– Kevésbé zsúfolt kiindulópont a barlanglátogatáshoz, gyönyörű természeti környezetben, rövid túrákkal kombinálva. Aggtelek falu és környéke – Hagyományos parasztházak, csendes utcák és vidéki vendégházak jellemzik, ideális bázis többnapos kirándulásokhoz.

4. Szeged – napfény és élmények a Tisza partján

Szeged az egyik legsokoldalúbb belföldi úti cél, nem véletlen, hogy az egyik legolvasottabb külföldi utazási magazin is Valentin-napra, Budapest altervatívájaként ezt a vidéki várost ajánlja. Egyszerre kínál pezsgő városi életet, vízparti kikapcsolódást és gazdag kulturális programkínálatot. A „napfény városaként” ismert település nyáron különösen él, amikor a fesztiválok, szabadtéri előadások és teraszos helyek megtöltik a belvárost:

Dóm tér és a Fogadalmi templom – Szeged ikonikus tere monumentális épületekkel, nyaranta a Szegedi Szabadtéri Játékok fő helyszíne, ahol opera-, musical- és színházi előadásokat tartanak.

– Szeged ikonikus tere monumentális épületekkel, nyaranta a Szegedi Szabadtéri Játékok fő helyszíne, ahol opera-, musical- és színházi előadásokat tartanak. Tisza-part és rakpart – Sétára, futásra, kerékpározásra és esti kikapcsolódásra is ideális, a nyári időszakban különösen hangulatos, teraszos vendéglátóhelyekkel.

– Sétára, futásra, kerékpározásra és esti kikapcsolódásra is ideális, a nyári időszakban különösen hangulatos, teraszos vendéglátóhelyekkel. Móra Ferenc Múzeum – A város egyik legfontosabb kulturális intézménye, rendszeresen megújuló időszaki kiállításokkal és állandó gyűjteményekkel.

– A város egyik legfontosabb kulturális intézménye, rendszeresen megújuló időszaki kiállításokkal és állandó gyűjteményekkel. Szegedi Vadaspark – Az ország egyik legnagyobb és legmodernebb állatkertje, természetes élőhelyekhez igazított bemutatóterekkel, családbarát programként is ideális.

– Az ország egyik legnagyobb és legmodernebb állatkertje, természetes élőhelyekhez igazított bemutatóterekkel, családbarát programként is ideális. Anna Fürdő – Történelmi hangulatú gyógy- és wellnessfürdő a belvárosban, kiváló választás egy városi séta utáni aktív pihenéshez.

– Történelmi hangulatú gyógy- és wellnessfürdő a belvárosban, kiváló választás egy városi séta utáni aktív pihenéshez. Gasztronómiai élmények – Szeged a halászlé és a szegedi paprika városa, de a modern bisztrók és kávézók kínálata is egyre erősebb.

5. Hortobágy – ne csak a vízpartot keresd, fedezd fel a magyar puszta világát

A Hortobágy Magyarország legismertebb pusztai tája, ahol a végtelennek tűnő síkság, az ősi állattartás hagyományai és az érintetlen természeti környezet egyszerre vannak jelen. A Hortobágyi Nemzeti Park nemcsak világörökségi helyszín, hanem az egyik legfontosabb hazai természetvédelmi területünk is:

Kilenclyukú híd – A Hortobágy ikonikus műemléke, amely évszázadok óta a pusztai élet jelképe, és ma is a térség egyik leglátogatottabb látnivalója.

– A Hortobágy ikonikus műemléke, amely évszázadok óta a pusztai élet jelképe, és ma is a térség egyik leglátogatottabb látnivalója. Hortobágyi Nemzeti Park Látogatóközpont – Kiállítások és interaktív bemutatók segítségével ad átfogó képet a puszta élővilágáról, történetéről és a hagyományos pásztorkultúráról.

– Kiállítások és interaktív bemutatók segítségével ad átfogó képet a puszta élővilágáról, történetéről és a hagyományos pásztorkultúráról. Pusztai állatbemutatók és pásztorprogramok – Szürkemarhák, rackajuhok, mangalicák és hagyományos pásztorélet bemutatása vezetett programok keretében.

– Szürkemarhák, rackajuhok, mangalicák és hagyományos pásztorélet bemutatása vezetett programok keretében. Madármegfigyelés a Hortobágyon – A térség nemzetközileg is kiemelkedő madárvonulási terület, különösen tavasszal és ősszel, de nyáron is számos ritka faj figyelhető meg.

– A térség nemzetközileg is kiemelkedő madárvonulási terület, különösen tavasszal és ősszel, de nyáron is számos ritka faj figyelhető meg. Tanösvények és pusztai séták – Könnyen járható útvonalak vezetnek be a szikes puszták világába, ahol testközelből ismerhető meg a táj sajátos növény- és állatvilága.

– Könnyen járható útvonalak vezetnek be a szikes puszták világába, ahol testközelből ismerhető meg a táj sajátos növény- és állatvilága. Hortobágyi Hídivásár és nyári rendezvények – Hagyományőrző események, kézműves vásárok és gasztronómiai programok teszik élővé a pusztát a nyári szezonban.

6. Szilvásvárad – kisvasút, barlangok és friss levegő

Szilvásvárad környéke különösen azoknak ajánlott, akik szeretnek kirándulni vagy akár kisvasúttal bejárni az erdőt. A Szalajka‑völgy Európa‑szintű természeti látványosság, ahol kristálytiszta források, vízesések és erdei útvonalak várnak minden korosztályt:

Szalajka‑völgy – A Bükk‑hegység egyik legismertebb kirándulóhelye, ahol gyalogosan vagy kisvasúttal fedezheted fel a völgy rejtett zugait.

– A Bükk‑hegység egyik legismertebb kirándulóhelye, ahol gyalogosan vagy kisvasúttal fedezheted fel a völgy rejtett zugait. Fátyol‑vízesés – A völgy egyik leglátványosabb természeti jelensége: a több lépcsőben alázúduló tiszta hegyi víz.

– A völgy egyik leglátványosabb természeti jelensége: a több lépcsőben alázúduló tiszta hegyi víz. Istállós‑kői barnag – Régészeti és földtani értékekkel teli barlang, amelyhez erdei ösvény vezet, és ahol 30‑40 000 éves leletekre bukkantak.

– Régészeti és földtani értékekkel teli barlang, amelyhez erdei ösvény vezet, és ahol 30‑40 000 éves leletekre bukkantak. Millennium Kilátó – A kilátó tetejéről gyönyörű panoráma nyílik az erdőkre és a Bükk‑vidékre — különösen naplementekor érdemes felkapaszkodni.

– A kilátó tetejéről gyönyörű panoráma nyílik az erdőkre és a Bükk‑vidékre — különösen naplementekor érdemes felkapaszkodni. Szilvásváradi Állami Erdei Vasút – Erdei kisvasút Szalajka‑völgyben, amely hangulatos és kevésbé megerőltető módja a túrázásnak.

– Erdei kisvasút Szalajka‑völgyben, amely hangulatos és kevésbé megerőltető módja a túrázásnak. Szalajka‑völgyi vadaspark – Családbarát állatbemutató a völgyben, ahol a környék vadállatai ismerhetők meg.

– Családbarát állatbemutató a völgyben, ahol a környék vadállatai ismerhetők meg. Szikla‑forrás – Egyedülálló hegyi forrás és erdei szakasz, amely a Szalajka‑patak eredete.

– Egyedülálló hegyi forrás és erdei szakasz, amely a Szalajka‑patak eredete. Gloriett‑tisztás – Erdőszéli tisztás a völgy mélyén, pihenőhelyekkel és sétányokkal.

– Erdőszéli tisztás a völgy mélyén, pihenőhelyekkel és sétányokkal. BNPI Szalajka‑völgyi információs ház – A nemzeti park bemutatóhelye, ahol többet megtudhatsz a terület természetvédelméről.

– A nemzeti park bemutatóhelye, ahol többet megtudhatsz a terület természetvédelméről. Kalandpark Szilvásvárad – Közeli kalandpark, ahol erdei kötélpályák és aktív játékok várják a családokat és sportkedvelőket.

– Közeli kalandpark, ahol erdei kötélpályák és aktív játékok várják a családokat és sportkedvelőket. Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad Ménesudvar – Hagyományos ménesbemutató és lovas programok, ha a természet mellett a kultúra is érdekel.

7. Bakony – erdők, szurdokok és történelmi kalandok

A Bakony Magyarország egyik legváltozatosabb középhegységi tája, ahol sűrű erdők, karsztformák, panorámás gerincek és történelmi emlékek várják a természetkedvelőket. A térség kiránduló‑ és mountain bike‑útvonalai, várromjai és hangulatos falvai miatt egész évben népszerű belföldi célpont. - Ha kíváncsiak vagytok személyes tapasztalatainkra, a HelloVidék saját útibeszámolóját itt olvashatjátok, ahol a legjobb túraútvonalakat, kilátópontokat és falusi programokat is részletesen bemutatjuk.

Csesznek vára – A XIII. században épült várrom a Bakony egyik legismertebb történelmi helyszíne, ahonnan remek kilátás nyílik az erdőkkel borított hegyekre.

– A XIII. században épült várrom a Bakony egyik legismertebb történelmi helyszíne, ahonnan remek kilátás nyílik az erdőkkel borított hegyekre. Zirci Ciszterci Apátság és Arborétum – A középkori monostori komplexum impozáns épületei és a híres Zirci Arborétum különösen tavasszal és nyáron vonzó célpontok.

– A középkori monostori komplexum impozáns épületei és a híres Zirci Arborétum különösen tavasszal és nyáron vonzó célpontok. Bakonybél és Szent Mauríciusz Monostor – A történelmi bencés kolostor barokk templommal és elegáns kerttel a falu egyik legnyugodtabb programhelyszíne.

– A történelmi bencés kolostor barokk templommal és elegáns kerttel a falu egyik legnyugodtabb programhelyszíne. Boroszlán‑ és Miklád tanösvények – Erdei ösvények, karsztformák és barlangbejáratok teszik izgalmassá a kirándulást a Magas‑Bakony biodiverz terepein.

– Erdei ösvények, karsztformák és barlangbejáratok teszik izgalmassá a kirándulást a Magas‑Bakony biodiverz terepein. Ördög‑árok és Cuha‑völgy – Vadregényes szurdokvölgyek, patakparti utak és hangulatos szakaszok várnak a természetjárókra a térség egyik legszebb túraútvonalán.

– Vadregényes szurdokvölgyek, patakparti utak és hangulatos szakaszok várnak a természetjárókra a térség egyik legszebb túraútvonalán. Római‑fürdő és Gaja‑patak szurdok – A Gaja‑völgyben található kis vízesés és erdei tó egy hangulatos, könnyen járható kirándulóhely.

– A Gaja‑völgyben található kis vízesés és erdei tó egy hangulatos, könnyen járható kirándulóhely. Ámos‑kilátó (Eplény) – Rövid sétával elérhető kilátópont, ahonnan tiszta időben távoli panorámák nyílnak, akár a Balaton felé is.

– Rövid sétával elérhető kilátópont, ahonnan tiszta időben távoli panorámák nyílnak, akár a Balaton felé is. Veszprém környéke és helyi látnivalók – A Bakony kapujában fekvő Veszprém városa további múzeumokkal, parkokkal és középkori emlékekkel egészíti ki a bakonyi kirándulást.

8. Őrség – erdők, patakok, rétek és falusi varázslat minden lépésnél

Ha az idei nyárban néhány felhőtlenül békés napra és csendre vágytok, bátran ajánljuk a nyugati határszéli őrségi falvakat. Kánikula itt is van, de az Őrségben jellemzően pár fokkal mindig hűvösebb a klíma, nyár közepén is zöld a fű, sok az erdő, kevés az ember. Egy csokorra való csodás látnivaló is akad az ország egyik legszebb, dimbes-dombos vidékén - erről korábban a HelloVidék itt írt. És ha már errefelé barangolunk, térjünk be a helyi éttermekbe is (itt a a Michelin-csillagos Pajta, tudjátok), és kóstoljuk meg a vasi dödölle mellett a hajdinás szilvás málét, de ehetünk ropogós őrségi pogácsát is! És ha eluntuk magunkat, irány a strand: vár a régi-új fürdőhely az Őrség szívében, a Vadása-tó.

Őriszentpéter és látogatóközpont – A térség „fővárosában” érdemes kezdeni a kirándulást: a nemzeti park látogatóközpontjában részletes információkat, útvonalterveket és helyi kiállításokat találsz a vidék élővilágáról, történetéről és hagyományairól.

– A térség „fővárosában” érdemes kezdeni a kirándulást: a nemzeti park látogatóközpontjában részletes információkat, útvonalterveket és helyi kiállításokat találsz a vidék élővilágáról, történetéről és hagyományairól. Pityerszer népi emlékegyüttes – Nyitott levegőn található sok százéves parasztház, ahol a hagyományos építészet, gazdálkodási módok és népi mesterségek – fonás, fazekasság, pásztorélet – tárulnak fel.

– Nyitott levegőn található sok százéves parasztház, ahol a hagyományos építészet, gazdálkodási módok és népi mesterségek – fonás, fazekasság, pásztorélet – tárulnak fel. Szalafő és szer‑települések – A jellegzetes „szer” falvak apró portákkal, nádtetős házakkal és lassú, fotogén utcákkal várnak, ideálisak könnyű sétákhoz és fényképezéshez.

– A jellegzetes „szer” falvak apró portákkal, nádtetős házakkal és lassú, fotogén utcákkal várnak, ideálisak könnyű sétákhoz és fényképezéshez. Kercaszomor, Velemér, Szentgyörgyvölgy – Történelmi templomok és freskók érdekessé teszik a környék falvait: Velemérben például középkori freskók maradványai láthatók az Árpád‑korból.

9. Orfű, Pécs és a Mecsek – vízpart, kultúra és kirándulás egy vidéken

A déli régió, Orfű környéke, Pécs városa és a Mecsek hegység együtt kiváló kombinációt kínálnak a természet, a kultúra és a kaland kedvelőinek. Itt a strandolás, a vízi sportok, a városi látnivalók és a hegyi túrák kényelmesen összekapcsolhatók egy rövidebb vagy hosszabb belföldi kirándulás során:

Orfűi-tó és környéke – Strandok, kajak-kenu lehetőségek, kerékpárút és természetközeli sétányok várják a látogatókat, akik a vízparti pihenést kombinálnák aktív programokkal.

– Strandok, kajak-kenu lehetőségek, kerékpárút és természetközeli sétányok várják a látogatókat, akik a vízparti pihenést kombinálnák aktív programokkal. Pécsi belváros – A város barokk és modern épületei, hangulatos sétálóutcái, éttermei és kávézói mellett a Székesegyház, Zsolnay Kulturális Negyed és a Cella Septichora világörökségi helyszínei is kihagyhatatlanok.

– A város barokk és modern épületei, hangulatos sétálóutcái, éttermei és kávézói mellett a Székesegyház, Zsolnay Kulturális Negyed és a Cella Septichora világörökségi helyszínei is kihagyhatatlanok. Mecsek tanösvények és kilátók – A hegység erdei ösvényei, gerinctúrái és kilátópontjai, például a Jakab-hegyi kőfülke vagy a Pécsi Tettye, remek helyszínt kínálnak kiránduláshoz, madármegfigyeléshez és erdei pihenéshez.

– A hegység erdei ösvényei, gerinctúrái és kilátópontjai, például a Jakab-hegyi kőfülke vagy a Pécsi Tettye, remek helyszínt kínálnak kiránduláshoz, madármegfigyeléshez és erdei pihenéshez. Orfűi Kalandpark és Malomvölgyi-tó – Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt izgalmas kalandpályák, vízi élmények és piknikezési lehetőségek.

– Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt izgalmas kalandpályák, vízi élmények és piknikezési lehetőségek. Pécsi állatkert és Széchenyi tér – Városi kikapcsolódás a kulturális programok mellett: rövid séták, kávézók és helyi gasztronómia.

– Városi kikapcsolódás a kulturális programok mellett: rövid séták, kávézók és helyi gasztronómia. Kővágószőlős és Havi-hegy – Rövid kirándulásokra és panorámás kilátásra ideális helyek a Mecsek déli részén, a város közelségében.

10. Tata – vízparti romantika az Öreg-tónál

Tata gyönyörű városa minden korosztálynak kínál programlehetőségeket: a történelmi hangulat, a vízparti séták és a természeti környezet egyszerre teszik vonzóvá a helyszínt. Az Öreg-tó környéke romantikus séták, kerékpártúrák és madármegfigyelés lehetőségét kínálja, miközben a város kulturális látnivalói is könnyen elérhetők:

Öreg-tó és környéke – Sétányok, padok, madármegfigyelő helyek és kacsák, hattyúk a vízben; ideális hely a nyugodt pihenéshez.

– Sétányok, padok, madármegfigyelő helyek és kacsák, hattyúk a vízben; ideális hely a nyugodt pihenéshez. Tatai vár és Esterházy-kastély – A tó partján álló történelmi épületek kulturális és történelmi programlehetőséget nyújtanak.

– A tó partján álló történelmi épületek kulturális és történelmi programlehetőséget nyújtanak. Kisfaludy-ház és városi sétányok – Kellemes városi séták a tóparti hangulatban, kávézók és éttermek kínálatával.

– Kellemes városi séták a tóparti hangulatban, kávézók és éttermek kínálatával. Kerékpárutak a tó körül – Rövidebb és hosszabb túrák, családi vagy páros programokra egyaránt.

– Rövidebb és hosszabb túrák, családi vagy páros programokra egyaránt. Tatai fesztiválok és rendezvények – Nyáron kulturális események, szabadtéri koncertek és hagyományőrző programok teszik élővé a várost.

10+1. Szigetköz – vízi világ és aktív természetközeli pihenés

Kétség sem férhet hozzá, 800 km vízi útjával és több mint 300 vadregényes szigetével az ország egyik legszebb tája a Szigetköz. Itt az aktív kikapcsolódást keresők is könnyen találnak maguknak extra kalandokat, de a vízitúrázás mellett is számtalan egyéb látnivaló is adott. A Szigetköz Magyarország egyik legkülönlegesebb természeti tája: a Duna és mellékágaiból kialakult síksági szigetvilág páratlan vízi élőhellyel, gazdag madár‑ és vízi élővilággal várja az odalátogatókat.

Mosoni‑Duna és vízitúrák – A mellékágak csendes vízén kajakos és kenus túrák indulnak, amelyek során festői szigetek és nádasok között fedezheted fel a tájat.

– A mellékágak csendes vízén kajakos és kenus túrák indulnak, amelyek során festői szigetek és nádasok között fedezheted fel a tájat. Kerékpárutak a Duna mentén – A Szigetközt átszelő kerékpárút‑hálózat sík terepe családoknak és bringásoknak egyaránt ideális, miközben a part menti falvakat és kilátópontokat érinti.

– A Szigetközt átszelő kerékpárút‑hálózat sík terepe családoknak és bringásoknak egyaránt ideális, miközben a part menti falvakat és kilátópontokat érinti. Madármegfigyelés és vízi élővilág – A terület Magyarország egyik leggazdagabb madárélőhelye, számos madárfaj és vízi növény figyelhető meg a part menti „madárlesekből” vagy a csónakokból.

– A terület Magyarország egyik leggazdagabb madárélőhelye, számos madárfaj és vízi növény figyelhető meg a part menti „madárlesekből” vagy a csónakokból. Hédervári kastély és történelmi emlékek – A Szigetköz egyik kulturális látnivalója a felújított Hédervári kastély és parkja, ahol építészeti és történeti sétát is tehetsz.

– A Szigetköz egyik kulturális látnivalója a felújított Hédervári kastély és parkja, ahol építészeti és történeti sétát is tehetsz. Lipóti Termál‑ és Élményfürdő – Ha a vízi túrák után lazább programra vágysz, a környék termálfürdője wellness‑ és családi élményeket is kínál.

– Ha a vízi túrák után lazább programra vágysz, a környék termálfürdője wellness‑ és családi élményeket is kínál. Szigetköz Kalandpark (Mosonmagyaróvár) – Gyerekeknek és felnőtteknek aktív szabadidős programokkal, akadálypályákkal és erdei játékokkal, közvetlenül a Mosoni‑Duna partján.

– Gyerekeknek és felnőtteknek aktív szabadidős programokkal, akadálypályákkal és erdei játékokkal, közvetlenül a Mosoni‑Duna partján. Halászi Duna‑part és vízparti sétányok – Nyugodt szakaszok a víz mellett, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a folyóra és a környező nádasokra.

A Szigetköz ideális úti cél aktív családi vagy páros pihenéshez, ahol a vízi sportok, természetjárás, madármegfigyelés és kerékpározás könnyen kombinálható, még akkor is, ha a strandolás helyett inkább a természetközeli élményeket keresitek.