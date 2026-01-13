Napok óta lehetetlen útszóró sót kapni Budapesten és vonzáskörzetében, a legtöbb áruházban készlethiány lépett fel.
Érdekes adatok érkeztek a Demján Sándor programról: az itteni vállalkozók egy forintot sem kaptak
A Demján Sándor gazdaságfejlesztési program 1+1 konstrukciójában eddig 1323 vidéki cég kapott összesen 104 milliárd forint támogatást, miközben a budapesti pályázók közel egy éve várnak az elbírálásra.
A legfrissebb adatok szerint, amelyekre a G7 figyelt fel, a Demján Sándor gazdaságfejlesztési program egyik legnépszerűbb támogatási konstrukciójában, az 1+1 programban 2025 december közepéig 1323 magyar vállalkozás részesült összesen 104 milliárd forint támogatásban. A program lényege, hogy a kkv-k gépek, berendezések vásárlásához az állam minden forint önerő mellé egy forint vissza nem térítendő támogatást biztosít.
A nyertes pályázóknál a támogatások átlagos összege 78,6 millió forint volt, így a beruházások teljes összege átlagosan 157,2 millió forintot tett ki. A 2024 végén meghirdetett program első ütemének pályázati határideje 2025. január végén járt le.
Feltűnő, hogy egy év alatt egyetlen budapesti megvalósítási helyszínnel rendelkező projekt sem kapott támogatást. Bár vannak fővárosi székhelyű nyertes cégek, ezek projektjei is vidéken valósulnak meg. A Nemzetgazdasági Minisztérium korábban jelezte, hogy először a hátrányos helyzetű térségek pályázatait bírálják el, de konkrét magyarázattal nem szolgált a budapesti pályázatok késlekedésére.
Egy budapesti pályázó szerint a minisztérium a kommunikációban is hagy kívánnivalót maga után. Kezdetben 2025 márciusára ígérték a támogatási okiratok kiállítását, majd ezt többször elhalasztották. Miközben a vidéki pályázók kiértesítése májusban megkezdődött, a budapestiek érdeklődésére már nem is válaszoltak.
A támogatási okiratok kiállításának eredetileg 2025 végére tervezett határidejét december elején egy évvel meghosszabbították, erről azonban az érintetteket nem tájékoztatták. Így előfordulhat, hogy a 2024 végén meghirdetett programra pályázók csak 2026 végén kapnak értesítést a döntésről, ami jelentősen késlelteti a gazdaságélénkítő hatást.
A legnagyobb problémát az jelenti, hogy a pályázó cégeknek az akár 200 millió forintos önrészt folyamatosan készenlétben kell tartaniuk, mivel a pozitív döntés esetén annak azonnal rendelkezésre kell állnia. Piaci források szerint körülbelül 200-250 budapesti cég vár elbírálásra mintegy 20 milliárd forint támogatási igénnyel, ami azt jelenti, hogy ugyanennyi saját forrást nem tudnak befektetni vagy forgatni közel egy éve.
Érdekes egybeesés, hogy az 1+1 program eredetileg 48 milliárd forintos keretét 2025 nyarán 130 milliárd forintra emelték, majd 2025 novemberében elindult a program második üteme – éppen 20 milliárd forintos kerettel, amelyre már csak vidéki cégek pályázhatnak. Ez azt a benyomást kelti, hogy a budapesti pályázatokat eleve nem szándékoztak elbírálni.
Egy érintett cégvezető szerint a bizonytalanság helyett már az is jobb lenne, ha a kiíró egyértelműen közölné, hogy mégsem kíván budapesti cégeket támogatni. Így legalább a vállalkozások tudnának tervezni, és felhasználhatnák a tartalékolt önrészt. Szakértők szerint érthető lenne, ha a kormány csak a hátrányosabb helyzetű régiókat támogatná, de akkor nem kellett volna megnyitni a pályázási lehetőséget a fővárosi projektek előtt.
