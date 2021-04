"5 év múlva már én fogok a helyeteken ülni" - Túl nagyot álmodott a Cápák között bátor vállalkozója?

Ezen a héten is négy bátor jelentkező mutatta be a vállalkozását a befektetőknek az RTL Klub Cápák között című üzleti showműsorában, ám közülük csak egy volt elég meggyőző, hárman üres kézzel mentek haza. Ettől függetlenül rengeteg izgalmat tartogatott a műsor, melynek segítségével ismét közelebb kerültünk annak megértéséhez, mitől lehet sikeres egy vállalkozás 2021-ben Magyarországon.

A Cápák között című üzleti showműsor nyolcadik adása elképesztő izgalmakat tartogatott, túl sok pénzt azonban nem osztogattak szét a befektetők ez alkalommal. De talán ez alkalommal nem is a pénzen volt a hangsúly. Ma este is négy kishal mutatta be a vállalkozását, és mindannyian nagyon különböző módon képzelik el az üzleti világot: van amelyikük csak nagyban tud gondolkozni, akadt olyan is, aki szakértelem híján a kiszervezésben bízik, persze akadt olyan is, aki élete nagy álmának folytatásához kért bizalmat, mégsem kapott. De haladjunk sorban.

Farkas Tibor 54 éves vállalkozó egy „kihagyhatatlan” lehetőséggel érkezett a stúdióba. Ő maga már rutinos rókának számít, hiszen 30 éve vállalkozik, most pedig új fába vágta a fejszéjét egy innovatív balesetmegelőző rendszerrel érkezett. Az útra felfestett fékező rendszer, a Living Road a bemutatkozása szerint 90 százalékkal csökkenti a gázolásos balesetek számát. Az önkormányzatok élénken érdeklődnek a termék iránt, csak hát szűkös a keretük, ezért Tibor olyan országokba szeretné kivinni, ahol meg is tudják fizetni. Ehhez kért 50 millió forintot 30 százalékos részesedésért cserébe.

Ha ebbe nem szálltok be, akkor minek ültök ott?

– tette fel a kérdést Tibor a Cápáknak a pitch végén. Ők azonban nem voltak lenyűgözve sem a prezentációtól, sem attól a tervtől, hogy Dubajban értékesítik majd a terméket közösen. Szinte mindenki kifogásolta a koncepciót, Balogh Levente például nem szereti, amikor

azt hiszi valaki hogy ha Magyarországon nem tud sikeres vállalkozást létrehozni, akkor majd Dubajban összejön, mert ők ott teli vannak pénzzel, és olyan hülyék, hogy mindent megvesznek. De ez nem így van.

Azért is kritizálták Tibort, mert egy olyan piaci bevezetésre kért pénzt, amivel kapcsolatban nincs semmiféle bizonyíték, miszerint el is lehet adni majd. Éppen ezért sorra kiszálltak a Cápák.

Zenei vállalkozását hozta el Balla Tamás 38 éves dobos. A BeatOrbit egy élményszoba, melyben aktív zenei élménnyel kínálják meg a betérőket, akik 60 percig igazi rocksztárnak érezhetik magukat, méghozzá úgy, hogy a legvadabb számokat dobolják le, egy profi irányítórendszeren keresztül.

20 millió forintot kért a Cápáktól, hogy még két élményszobát megépíthessen a jelenlegi kettő mellé, és felvirágoztassa vállalkozását, ami a pandémia óta nincs túl rózsás állapotban. Cserébe cége 20 százalékát ajánlotta fel.

A Cápáknak osztottak, szoroztak, és arra jutottak, hogy ez egy jó üzlet. Alapvetően tehát tetszett nekik a vállalkozás ötlete és működése, de elbizonytalanította őket az, hogy nincsenek benne azok a magánszemélyek, akik ezt az egész koncepciót kitalálták. Lakatos István így összegezte:

Nagyon szimpatikus, vagy, látszik, hogy uralod a témát, ugyanakkor nekem nem megy a fejembe, hogy ha valami ennyire jó, akkor azok akik kitalálták, miét nincsenek benne? Mert ha ők nincsenek benne, én sem akarok benne lenni.

Szép sorban gyakorlatilag a többiek is hasonló érvekkel szálltak ki, és még a pandémiára is hivatkoztak. Végül András hagyta magát meggyőzni, és beszállt 20 millió forinttal, de 20 helyett 33 százalékért cserébe, majd így kommentelte:

Ennek a fiúnak a kézfogásáért már megérte az üzlet.

Mindenki lehessen csinos, mindenki nézhessen úgy ki mint egy modell, függetlenül attól milyen magasra nőtt! - Nádasdi Adrienn ezt a célt tűzte ki maga elé. Magas nőként az élete nagyrészt a kompromisszumokról szólt, egy ponton azonban úgy döntött, nem köt többet, és megalkotta saját ruhamárkáját magas és különleges testalkatú nők számára, a TAU-t. Egy 5 országban jelen lévő nemzetközi webshopra és egy új kollekció megtervezésére kért pénzt: napi 300 darabos csomagot szeretne elérni, 3,5-4,5 millió forintos értéken, melyből 50 százalék a profit. 20 millió forint kezdőtökéért jött a Cápákhoz, 10 százalékot kínált a cégéből.

Problémaként azt hozták fel a befektetők, hogy hiába akar, nem tud olyan széles sortimentet gyártani, ami a 18 és a 65 éves vevőnek is megfelel, valamint az is gond, hogy a nagy világmárkák már lefedték ezt a szegmenst is, azaz lehet ma már kapni hosszított farmereket a fast fashion üzletekben. Adrienn azonban nagyon határozott elképzelésekkel érkezett a Cápák elé, nem fél nagyot álmodni:

5 év múlva én már a helyeteken akarok ülni.

-mondta ki célozva arra, hogy elege volt a kishal szerepéből, szeretné ha most már tényleg beindulna az üzelete. Szabina szerint ennek a fajta üzletnek ma nincs piaca Magyarországon, de Andrást sem győzte meg:

Nekem vannak természetes fékek a fejemben, és amkor egy alapító azt mondja, hogy nem ért semmihez, de meg prímán meg tudja szervezni ,akkor ezek működésbe lépnek. Én kiszállok.

A legerősebb kifogás azonban az volt ellene, hogy nem ért sem a ruhatervezéshez, sem a készítéshez, ő csak kiszervezi a munkát.

Koletán Gergely chilis és csípős dolgokkal foglalkozik most már hosszú évek óta, mivel úgy találta amikor belevágott, hogy hazánkban szűk a kínálat e téren. Jelenleg 6 ezer tő chilipalántát nevel évente sátor alatt, és 16 féle termékkel van a piacon a Chiliyard márkájával: 2019-ben 5 ezer üveggel 10 millió forintos forgalmat produkált a cége. Egy olyan társért jött, aki 12 millió forintért megvásárolja a cége 20 százalékát.

Fotó: RTL Klub

Természetesen meg is kóstoltatta enyhán csípős és brutál erős chilis készítményeit is a Cápákkal, és rendkívül szórakoztató volt hogy Balogh Levente és Moldován András a stúdióban most egójuk, hanem az erejüket mérték össze, jobban mondva azt, ki mennyire bírja az erőset.

Most úgy érzem Cápából sárkány lettem

A számok és Gergely személyisége, lelkesedése, alázata meggyőzte a Cápákat, habár István, Petya és Szabina hamar kiszálltak, nem titok, hogy Gergely nem értük jött.

András kiszállt, ugyanakkor demonstrálva azt, mennyire szívén viseli a márka sorsát, és hogy népszerűsítse a terméket, megígérte hogy éttermében lesz Chiliyard burger, amihez a szószt Gergelytől veszi.

Levente maradt a végére. Nagyon tetszett neki a termék, de úgy érezte a vállalkozás még nagyon nincs kész. Elképesztően izgalmassá vált lett a vége, végül Levente is kiszállt. Úgy látta, ezzel még nagyon sok meló van, és legalább 200-300 milliós befektetés lenne mindezt profi szintre fejleszteni.