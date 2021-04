Különleges nők a Cápák között stúdiójában: erre adott 20 milliót Tomán Szabina és Balogh Péter

Az RTL Klub Cápák között című üzleti showműsor hetedik részében a nőké volt a főszerep: bebizonyították, hogy a babakocsi vagy éppen a táska biznisz mindenkinek jó befektetést jelenthet.

Máris elérkezett az RTL Klubon futó Cápák között című üzleti showműsor hetedik része, mely minden kétséget kizáróan az erős nőkről szólt, akik elég rugalmasak ahhoz, hogy egyik pillanatról a másikra újratervezzék az életüket, és ha kell a lehető legkilátástalanabb helyzetből is kimásznak, és előnyt kovácsolnak maguknak. Meg is lett az eredménye: a hölgyek péntek este nem távoztak üres kézzel a stúdióból.

Szabó Istvánnak a sport a szenvedélye, és az élete legfőbb célkitűzése, hogy az emberek ne csak megszeressék a mozgást, hanem el is sajátítsák a helyes technikákat.

Egy komplex szolgáltatást kínál a vállalkozása, mely egy síoktató gépre épül.

Az oktatás sem rossz biznisz István szerint, de az igazán nagy pénz a köré épített szolgáltatások értékesítésében van. Ennek megvalósításához 60 millió forintot kért 10 százalékos üzletrészért cserébe. Saját fejlesztésű gépére sok megrendelése érkezett már, de nem szerette volna egyesével eladni ezeket az eszközöket, nem csábítja a 22-24 millió forint sem, amennyit kínáltak darabjáért.

Jól értem, valaki odament hozzád és azt mondta, adna neked 400 millió forintot, de te ezt visszautasítottad?

- tette fel a kérdést Petya. Szabó István nem akarta, hogy az általa fejlesztett gép egy legyen a sok közül, ezért nemet mondott egy ekkora összegre, nem a gépek értékesítéséből akar megélni.

Neked ez egy küldetés, és nem üzlet

- összegezte Lakatos István. Végül egy Cápát sem tudott meggyőzni a vállalkozó, hiszen szerintük a számok egyáltalán nem stimmeltek. A gép ugyan tetszett nekik, de a tények nagyon más képet mutattak, mint a víziók. Egyik Cápa sem értette pontosan, mibe fektetne, mit venne meg.

Az este nagy meglepetése minden kétséget kizáróan Nyári Fruzsina volt, egy kétgyermekes anyuka, aki a pandémia miatt babakocsi-kölcsönzőjét alakította át pillanatok alatt egy másik életképes vállalkozássá, az ország első professzionális babakocsi mosodájává. A Flóra Miniwash tulajdonosa 20 millió forintot kért, melyért cserébe 10 százalék részesedést kínált a cégéből. A pénzt elsősorban a géppark bővítésére kérte, valamint a terjeszkedésre.

Fruzsina nem csak profi válaszaival, de lehengerlő személyiségével is meggyőzte a Cápákat, legalábbis Szabinát és Petyát: ők 10-10 millió forintért cserébe 20-20 százalékot kaptak a cégből, azzal a kitétellel, hogy ha 2 éven belül megtérül a befektetésük, lemennek 10 százalékra. András egyedül is megadta volna a 20 millió forintot 33 százalékos részesedésért cserébe.

Miután elhagyta a stúdiót, a Cápák részéről elhangzott, hogy Szabina és Petya befektetésével tulajdonképpen a rosszabbik ajánlatot választotta. A felvétel után megkérdeztük Fruzsit, neki erről mi a véleménye.

Nem gondolom így, különben nem írtam volna alá a szerződést. Mérlegelnem kellett és azt az ajánlatot fogadtam el, amiből szerintem többet tudok kihozni. Nézni kell a nagy képet is, nem csak a százalékokat kell figyelembe venni. Muszáj mögé látni, rengeteg egyéb hozadéka is van és lehet egy Cápás együttműködésnek, rajtunk múlik mennyit veszünk ki belőle. Az üzletrész le fog menni arra a százalékra, ami számomra teljesen komfortos. Ezen felül Szabinának és Petyának is vannak családi célcsoportos márkáik akikkel együttműködhetünk, ráadásul a kölcsönzőnket és a Flora MiniWash-t is franchise rendszerben terveztük, amiben Szabinának tapasztalata van, így segítségünkre van első perctől. A munkálatok a háttérben el is indultak és nagyon szépen haladunk, elindult a vidéki terjeszkedésünk. András felé is húzott a szívem, ezért örülök, hogy mentorként ő is mellettem van, de befektetés szempontjából hosszú távon a 20% motiválóbb mint a 33%.

István a vállalkozás számait elnézve túl optimistánk nevezte a számításokat. Kíváncsiak voltunk, Fruzsina mit gondol erről: „Szerintem nem vagyok túl optimista és úgy tűnik legalább 3 Cápa még így gondolta. De valóban mindenben meglátom a lehetőséget és az adott helyzetekből igyekszem kihozni a maximumot. Nem becsülöm túl a jövőmet, inkább tudom, hogy mit akarok elérni, kitűzöm a célokat, csapatot építek és rengeteget teszek azért, hogy megvalósuljon, amit szeretnék. A megvalósulásban segít a támogató és pozitív szemléletű férjem és már 2 remek üzlettársam is, akik tőkét, szakmai támogatást és kapcsolatokat is biztosítanak nekem az együttműködésünknek hála.

Arra a kérdésre, hogy miért döntött úgy szeptemberben, hogy részmunkaidős anyukákat vesz fel a vállalkozásába, nem pedig teljes állású "profikat", úgy válaszolt, hogy márkáik mind családfókuszúak. Az elmúlt években egyértelműen bebizonyosodott, hogy sok szempontból az ideális az, ha munkatársaik édesanyák. Ügyfeleikkel azonnal megtalálják a közös hangot, mivel hasonló helyzeteket élnek meg. Élő tapasztalatuk van a termékekről, ezért könnyebben, tudnak szolgáltatást és terméket is értékesíteni. Pontosan értik, érzik a márkáink szükségét, fontosságát és működését.

Ezen felül ami nagyon fontos, hogy tudom, mennyire nehéz egy édesanyának elhelyezkedni szülés után, ezért szeretnék ezzel segíteni talpraesett anyukáknak, akik szeretnének újra munkába állni. A részmunkaidős anyuka nagyon is profi!

Kollár Lajos 32 éve élelmiszeripari mérnökként, tejipari szakmérnökként dolgozik. Pécs mellől érkezett a Cápákhoz, méghozzá egy vadonatúj termékkel, amit saját konyhájában fejlesztett ki. Olyan élelmiszert készített, mely az egész emberiség javát szolgálja. Hosszas kísérletezés után sikerült létrehoznia a „szérumot”, melyben rengeteg funkcionális alkotórész belekerült, méghozzá az általa kifejlesztett technológia segítségével. Ez gyakorlatilag egy nagyon egészséges gyümölcslé.

Egy 40 milliós befektetésért jött, az induló cége 30 százalékát kínált fel érte.

Az ötlet maga nagyszerű, ezt a Cápák is elismerték, ám akadtak gondok a vállalkozással, elsősorban az, hogy még nem létezik. Azzal meggyőzte a befektetőket, hogy kiemelkedő szakember, ugyanakkor arról nem, hogy jó üzletember. Nem csak pénzért jött, szaktudásért: nem ért az üzlethez, és nem is érdekli feltétlenül. Sorra kiszálltak a Cápák. Petya így foglalta össze, miért nem fektetett be:

Én nem munkahelyet keresek, én a pénzemet szeretném befektetni.

Szabó Ágnes Vásárosnaményból érkezett, és egy hatalmas váltás előtt áll éppen: pályázatíró karrierjét készül épp feladni, hogy táskákat készítsen fából és bőrből, saját márkája az Agni’s. 10 százalékért cserébe 5 millió forintot kért, és egy olyan üzleti partnert, akivel közösek az érdekei és a céljai. Ám elsősorban nem a pénz miatt jött.

Nem túlzás azt állítani, hogy Ágnes és az általa tervezett táskák lenyűgözték a Cápákat, István még azelőtt ajánlatott tett, mielőtt a többiek egyáltalán észbe kaptak volna: 5 millió forintot ajánlott fel, de a vállalkozás 25 százalékát kérte. Majd Petya is tett egy hasonló ajánlatot, Szabina, akiről azt gondolhatnánk kapva kap azalkalmon, azonan nem szeretett volna csak telefonkönyv lenni(azaz csak kapcsolatai révén jelen lenni az üzletben), így nem tett ajánlatot, ahogy Levente és András sem. Az egymásra licitálgatás után végül István ajánlatát fogadta el Ágnes, aki 19,5 százalékot kért a cégből. Majd így kommentálta a befektetését:

Sok minden van még közösen előttünk.

(Fotók: RTL Klub)