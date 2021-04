Erre a lányra vártak a Cápák között befektetői már hosszú ideje: mindenkit lenyűgözött

Úgy tűnik, mintha csak most kezdődött volna, ám máris az utolsó részéhez érkezett az RTL Klub Cápák között című üzleti showműsorának harmadik évada. A péntek esti részben felkerült a korona a műsorra: Balogh Levente az este legszorgalmasabb befektetője nem csak borászként, de egy anya-márka lelkes befektetőjeként is tündökölt.

A Cápák között című üzleti showműsor 10. epizódjáról joggal mondhatjuk el, hogy feltette a koronát a harmadik évadra, és be bizonyította, hogy nagy szüksége van ennek az országnak profi vállalkozókra és őket felkaroló profi befektetőkre. Feltételezhetően nem véletlenül Homoky Dorkát mutatták be utoljára, hiszen hozzá fogható kishal alig akadt eddig a jelentkezők között, de haladjunk sorban.

15 évig volt repülőtéri alkalmazott Szűts Gergő, ám a járványhelyzet miatt megszűnt az állása, így elhatározta, hogy vállalkozó lesz. Egy meglehetősen friss, és innovatív ötlettel érkezett a Cápák elé, ám az elképzelése több sebből is vérzett. Az egyszerhasználatos műanyagok problémájára kínálnak megoldást az általa gyártott természetes összetevőkből álló termékek.

10 százalékos üzletrészért cserébe 15 milliós befektetésért jött, hogy további termékek gyártásába kezdhessen. A nagy gond azonban az volt a termékkel, hogy még szinte alig adott el belőle, Gergő nem szerzett még piacot magának, arra hivatkozva, hogy a pandémia miatt minden áll.

Folyton csúsztatsz. Azért azt látni kell, hogy nem áll minden. Rendesen dolgozunk, és visznek el tőlünk evőeszközöket is. De úgy látom, hogy nyitva van az összes többi gyorsétteremlánc, aki ilyeneket használ. Az hogy minden áll, az nagyon nem igaz. Nincs semmitek, nincs saját gyáratok, piacotok, nem adtatok el még senkinek, te most idejöttél azért, mert csomó időt eltöltöttél egy olyan termék fejlesztésével, ami nem kell senkinek, ezért befektetőktől kérnél pénzt. Erről van szó?

- szembesítette Moldován András a vállalkozót a tényekkel, majd azzal is, hogy hiába hiszi, nincs lépéselőnyben a többi gyártóhoz képest. Abban mind egyetértettek, hogy a termék jó és életképes, de eladási eredmények híján, és Gergő felkészületlensége miatt egyetlen Cápa sem fektetett be a cégébe.

Szőke-Vígh Emese és Németh Regina „anyukás” vállalkozásukat hozták el a Cápákhoz, a MomWow-t, mely több mint egy egyszerű ruházati márka, közösség. Céljaik eléréséhez bővíteni kell a raktárkészletüket, fejleszteni kell a weboldalukat, valamint növelni kell a márkaismertségüket. 10 millió forintos befektetésért jöttek, cserébe 10 százalékot kínáltak a cégükből. Ismét András foglalta össze tökéletesen a vállalkozás lényegét:

Maga az üzlet az az, hogy nagyon kedves, őszinte üzeneteket közvetítetek valamilyen ruhadarabokon, amit jó viselni, amitől jobb érzése van a viselőjének? Én azt érzem, hogy ti nem abban gondolkoztok, hogy ruha, hanem abban, hogy üzenet. A ruha csak egy eszköz, egy felület, ahol ti kommunikálni akartok az emberekkel, és azt akarjátok, hogy az emberek ezen keresztül egymással is kommunikáljanak.

Miután a lányok boldogan megerősítették ebben, András tökéletes dramaturgiai érzékkel azonnal kiszállt. István szerint ez nem üzlet, ő is kiszállt, majd Petya is ugyanezen érvek mentén. Végül Szabina és Levente ajánlatot tett, mindketten adtak 5 - 5 millió forintot 15 - 15 százalékért cserébe. Emese és Regina elfogadták az ajánlatot.

Különleges szolgáltatásukat hozták el a stúdióba a Cilinderes vőfélyek, Jaloveczky Viktória és Debreczeni Attila. Üzleti modelljük alapja, hogy egy jól működő rendszer segítségével a hozzájuk csatlakozó, általuk kiképzett ceremóniamesterek jutalékot fizetnek nekik az elvégzett munka után. 10 százalékot árultak 15 százalékért, melyet a vállalkozás fejlesztésére használnának. A Cápák, mint annyiszor korábban ismét azt nem értették csak, hogy miért van szüksége ennek a cégnek befektetőre?

Láttatok már házakon olyan feliratot, hogy bank?

– ismét András kérdezett be a legkonkrétabban. A befektetők úgy gondolták, ehhez a vállalkozáshoz ők nem kellenek – ez nem egy nagy cég, ez nem egy nagy befektetés.

Az évad utolsó vállalkozója, egy olyan fiatal nő, akire talán már 10 epizód óta vártak a befektetők, és látszólag legszívesebben mind az öten beszálltak volna, ha Balogh Levente nem olyan határozott amilyen, és nem tesz az első adandó pillanatban ajánlatot.

Homoky Dorka 29 éves, 4. generációs borász, Tokaj-Hegyalján készít natúr borokat, évi 5 ezer palackot. Csillogó szemmel hallgatták végig a Cápák Dorka pitch-ét, melyben a cégéből 7 százaléknyi részt 10 millió forintért kínált. Ezt elsősorban a növekedésre használná, hiszen natúr bort inni egyre trendibb. A Pénzcentrum kérdésére azt is elmondta, mi az a natúr bor:

Attól lesz a borból natúr bor, hogy organikus szőlőből készül, és a pincében a lehető legkisebb beavatkozással készítek belőle bort. A célom az, hogy a termés, a terület a lehető legérintetlenebbül és legtisztábban kerüljön bemutatásra. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy nem használok a bort befolyásoló anyagokat, minden magától, a maga ütemében történik, és türelmesen hagyom kibontakozni a borokat.

Homoky Dorka borász a Cápák között című üzleti showműsorban Fotó: RTL Magyarország

Dorka egy működő vállalkozással, kiépített piaccal érkezett, és vannak tervei a jövőre nézve. Úgy tűnt tehát, legszívesebben az összes Cápa beszállt volna a vállalkozásba, mégis csak Levente tett ajánlatot: ő viszont 7 helyett 25 százalékot kért, ami lényegesen több, mint amit Dorka ajánlott első körben, mégis elfogadta. Kíváncsiak voltunk, vajon utólag is úgy gondolja-e, hogy jól döntött?

Abszolút, mivel a tárgyalás során más is elhangzott, és nemcsak a befektetés. Az, hogy a Leventének tervei vannak a borvidéken nagyon nagy lehetőség és kihívás nekem, valamint Tokaj fejlődéséhez is sokat hozzá tud adni. Ez pedig nagyon fontos szempont, ha borászként ott dolgozol. Gyorsabban tudok majd haladni ezzel a befektetéssel, sok lépést hamarabb tudok így megtenni, és Tokaj, a tokaji bor számára is nagyobb értéket tudunk teremteni. Hosszú távon ez nagyon fontos cél. Az eddigi munka nagyon izgalmas, gördülékeny és ötlettel teli a Leventével. Azt gondolom szép és előremutató dolgokat tudunk majd együtt létrehozni.

- válaszolta a Pénzcentrum kérdésére Homoky Dorka.