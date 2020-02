Utolsó lehetőség az állami támogatásra: akár családi villanyautót is vehetsz

Nincs már sok vissza, és kipörög a villanyautókra szánt támogatási keret, új állami pályázatról pedig nem hallani egyelőre. A szakértők számításai szerint már csak párszáz elektromos autót tudnak megtámogatni másfél millió forinttal, úgyhogy aki eddig gondolkodott egy e-autó megvásárlásán, annak nem sok ideje maradt dönteni, ha élni akar a kedvezménnyel. A Pénzcentrum most egy családi használatra is alkalmas méretű KIA e-Nirót tesztelt, és az is kiderül, hogy mennyit veszít a hatótávból télen egy elektromos autó.

Már csak limitált ideig van keret az elektromos autókra szánt állami támogatásból: korábban a Pénzcentrum is beszámolt róla, hogy a mostani pályázat májusra kipörög, és egyelőre nincs információ arról, hogy az illetékes Innovációs és Technológiai Minisztérium újabb támogatást írna ki - persze ez még változhat. A január 9-i állapotok szerint kb. 700 millió forintnyi keret állt még rendelkezésre, ez pedig azt jelenti, hogy a másfél milliós támogatással számolva kb. 466 autóra tudna még utalni az állam.

Itt fontos megjegyezni, hogy a többi e-autós kedvezmény (adómentesség, ingyen parkolás, stb.) egyelőre megmarad, csak a pályázatra szánt pénz fogy el.

Igen ám, de így lehet, hogy nem is tart ki a lóvé májusig: a villanyautosok.hu szakportál által ismertetett, tavalyi adatok alapján bátran számolhatunk havonta átlagosan 300 új 5E kategóriás, tehát tisztán elektromos autóval a magyar forgalomban - ezekre jár ugye a másfél milliós támogatás 20 millió forintos értékhatárig. Tehát a 466 autóra elégséges keret akár már február-márciusra kimerülhet, bár a szakportál grafikonjain látszik, hogy tavaly is az év elején torpant meg egy kicsit az új villanyautók forgalomba állítása.

Úgyhogy érdemes elgondolkodni, főképpen azoknak, akik régóta halogatják a döntést: a választás ugyanakkor nem egyszerű, hiszen vagy tucatnyi típusból lehet válogatni. A nagyobb, családoknak is ideális méretű modellekre, kedvezménnyel együtt már 10 millió forint környékén le lehet csapni. Érdemes tudni, hogy a támogatás igényléséhez a legtöbb esetben neked csak be kell sétálnod a kereskedésbe, nem kell a hivatalba, kormányablakba sem elmenni - helyben mindent intéznek a kereskedésben. Azt is jó észben tartani, hogy az autók árlistájára sok esetben már az állami támogatás levonása utáni vételárat szokták felírni, úgyhogy erre érdemes odafigyelni, mielőtt elkezdenél fejben matekozni.

Ilyen a filmünkben szereplő KIA e-Niro is, amiből a mid-range változatot próbálhattuk ki. Ebben a kisebbik, 39,2 kWh-s akkupakk van, amivel papíron 289 kilométert tud elmenni, a 64 kWh-s long-range hozza a KIA által hirdetett 455 kilométert, legalábbis, ha takarékosan vezetjük a villanyjárművet. Mondjuk ez az első időkben biztosan nehéz lesz, mi sem tudtuk megállni, hogy egy-egy zöld lámpánál ne lépjünk oda neki: hiszen a villanymotor azonnal képes leadni az összes kakaót, amire képes (a mid-range esetében 134 lóerő, a nagyobb akksis verzió 204 lóerős), és pillanatok alatt a megengedett sebességhatár fölött találhatjuk magunkat.

Méretileg rendben

Méretek tekintetében nincs mit szégyellnie az e-Niro-nak, a 451 literes csomagtér hozza a kategóriaátlagot, viszonyításképpen hazánk két legnépszerűbb új autójánál sem sokkal bővenn a helykínálat, sőt: a Suzuki SX4 S-Crossnál ez 430 liter, a Vitaránál pedig csak 375 liter áll rendelkezésre a csomagtérben. Kívülről ugyan nehezen hihető, de az e-Niro belül is kifejezetten tágas, az első ülések kifejezetten kényelmesek, és a crossoverektől megszokott, magas üléspozició is kifejezetten kellemes, és nem mellesleg kilátni is jól lehet. Középen kapott helyet a váltó és egy bazinagy pakolórekesz, amibe két fél literes üveg mellé is befér még pl. egy pénztárca is.

Hátul a lábtérre nem lehet panasz, mivel nincs kardánbox középen, így hárman is viszonylag gond nélkül elférnek a hátsó szekcióban - mondjuk, azért megtermett felnőtteknek lehetnek kellemetlenségei. Ugyanakkor az üléspoziciót hátul valahogy nem sikerült belőni: a padló magasított az akupakk miatt, ám az ülőlapok pont annyival rövidebbek, hogy "normális" üléspozicióban egy felnőttnek éppen kényelmetlen legyen hosszabb távon hátul ülni.

Zajként maximum a kerekek gördülése szűrődik be az utsatérbe, ami a téli kerekeknek hála érzékelhető volt, de egyáltalán nem zavaró. A zajszigetelés alapvetően jó, és az e-Niro futóműve is kifejezetten jól csillapítja az úthibákat, és hordozza az akku miatt amúgy nehézkes autót. A kormány mögötti füleken lehet szabályozni a visszatöltést, ha a maximális erősségen hasznosítjuk újra a lassulási energiát, és okosan vezetünk, akkor gyakorlatilag fékezni sem nagyon kell, mert a generátor nagyon hatékonyan lassítja le az e-Nirót - már-már úgy érzi az ember, hogy a bal lába és a jobb keze is teljesen felesleges vezetés közben.

Télen azért érdemes vigyázni

Ahogyan a videóban is prezentáltuk, azért óvatosan kell bánni a 289 kilométeres hatótávval, főképpen télen: ilyenkor olyan 200-210 kilométer körül tud elmenni a mid-range, ami amúgy nem kevés, ha a városban szaladgál az ember - ahogyan javarészt tettük mi is a teszthét alatt. Hosszabb úton mindenképpen kell kalkulálni a töltéssel, ahol kijönnek a kompromisszumok, amiket mid-range verzióval kell kötni. Ugyanis mialatt a long range CCS csatlakozós DC villámtöltése akár 80 kW-os is lehet, a tesztautóé azonban legfeljebb 50 kW-os, ám ezt a sebességet - nem tudni, hogy a téli idő miatt, vagy a töltők hibája volt a ludas - nem sikerült kihozni. Pedig több 50 kW-osnál is próbálkoztunk, de egyszer sem sikerült 19-20 fölötti teljesítménnyel áramot szipkázni az akkuba, a 22 kW-os töltőn is olyan 10-12 körül tudott áramot vételezni.

A lassú töltés sem állt a helyzet magaslatán, AC-ről az e-Niro mid-range csak egy fázison tölthető, maximum 7,2 kW-tal, azonban itt is maximum 5-5,2 kW-val sikerült áramot nyerni, amikor töltöttünk. Próbaképpen feldugtuk a kocsit az otthoni konnektorra is, ott stabilan hozta az ígért 2,5 kW-ot, bár így kb. 16 óra alatt tölt fel teljesen az autó. A kiautózott energiát a tapasztalatok szerint egy bevásárlás alatt vissza lehet tölteni, ha olyan üzletbe megyünk, ahol van töltési lehetőség. A fogyasztás vegyes használat mellett (város, plusz egy kevés M0-s) 20-21 kWh / 100km körül alakult így a januári hidegben, javarészt "normal" módban hajtottuk az e-Nirót, de azért néha-néha befigyelt pár kilométer sport mód is.

No, de mi dobaj meg a fogyasztást? Hát, legfőképpen a fűtés: fájdalmas látvány, amikor fokonként csökken a hatótávolság, de ha csak egyedül vagyunk a kocsiban, akkor be lehet állítani, hogy csak a sofőrnél fújja a levegőt az autó, amivel jópár kilométert nyerhetünk. Ha pedig minden kötél szakad, ott van az ECO+ mód, ami gyakorlatilag mindent kiiktat, ami fölöslegesen zabálja az áramot, és a motor teljesítményéből is visszavesz. Az így nyert kilométerek adott esetben akár életmentőek is lehetnek!

Ennyiért kapsz nagyobb hatótávú autót



A Gold felszereltségű tesztautónk ára 10 millió 949 ezer forint volt, ha ugyanilyen csomaggal szeretnénk nagyobb akksis e-Nirót venni, az 12 millió 199 ezer forintba kerüln. Ebben bennevan a többi mellett tolatókamera, a LED fényszóró, az Apple CarPlay és Andoid Auto kompatibilis, nagykijelzős központi egység is. Alapáron a legolcsóbb mid-range modellt már kicsivel 10 millió forint alatt el lehet hozni, a legolcsóbb nagyakksis e-Niró pedig a Silver felszereltségi fokozattól elérhető 11 millió 549 ezer forintért. Minden ár a másfél milliós állami támogatás levonása után értendő.

Címlapkép: Getty Images