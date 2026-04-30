Új korszak jön a csomagküldésben: hatalmasat lépett az Uber, ennek sokan örülnek majd
Egy otthon felejtett kulcscsomó, egy sürgős dokumentum vagy egy elkésett születésnapi ajándék. Ki juttatja el ezeket a célállomásra azonnal? Mától az Uber alkalmazáson keresztül Budapesten is elérhetővé válik az Uber Futár, amellyel a felhasználók gyorsan, egyszerűen és a hagyományos taxi tarifánál akár kedvezőbb áron küldhetnek csomagokat a városon belül. Az új szolgáltatás hatékony alternatívát kínál a hosszadalmas postai sorban állással vagy a napokkal korábban lefoglalt futárrendeléssel szemben: a küldemény a megrendelést követően rövid időn belül elindul, és a forgalmi viszonyoktól függően, akár perceken belül célba érhet.
Az Uber Futár legfőbb előnye a sebesség: a szolgáltatás azonnali csomagszállítást kínál, így a küldemény várakozás nélkül, percek alatt célba ér. Az árazás szintén versenyképes: mivel a szolgáltatás nem személyszállításnak, hanem futárposta szolgáltatásnak minősül, így nem vonatkozik rá a hatósági fix tarifa. Ennek köszönhetően a szállítás díja a hagyományos taxi fuvardíjaknál kedvezőbb, és az Uberhez hasonlóan a megtett távolságtól függ. A pontos összeg minden esetben előre látható az alkalmazásban, így a felhasználókat nem éri meglepetés.
A szolgáltatást olyan sofőrök végzik, akik hivatalos partnerek, és tevékenységük a személyszállítás mellett csomagszállítási feladatok ellátására is kiterjed, garantálva a professzionális és biztonságos kézbesítést.
„Az Uber partnereként az F Mobilitásnál azon dolgozunk, hogy a városi közlekedés élménye egyszerre legyen gördülékeny, megbízható és modern. Az Uber Futár indulásával sofőr partnereink professzionális flottája mostantól nemcsak az utasokat szállít, hanem fontos küldeményeket is gyorsan és biztonságosan juttat el Budapest-szerte. Ez az új, rugalmas szolgáltatás egyszerre kínál kiszámítható megoldást az ügyfeleknek, miközben a sofőrök számára több lehetőséget és hatékonyabb munkavégzést teremt” - tette hozzá Reich Ádám, az F Mobilitás vezetője.
„Az Uber Futár a modern városi életforma hívószavára válaszol: azonnal, egyszerűen és költséghatékonyan. Hiszünk abban, hogy a csomagszállítás ugyanolyan természetes része lesz a budapesti mobilitásnak, mint az utazás. Ez a fejlesztés nemcsak a felhasználóknak jelent kényelmet, hanem a sofőr partnereinknek is újabb bevételi forrást biztosít” - mondta Kardos Eszter, az Uber magyarországi vezetője.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Hogyan működik?
Az Uber Futár rendelése lépésről-lépésre:
- Csomagolás: Készítsd össze a küldeményt (maximum 15,0 kg és 50.000 HUF értékű, és el kell férnie egy középkategóriás autó csomagtartójában).
- Rendelés: Válaszd ki a „Futár” opciót az Uber alkalmazásban.
- Adatok megadása: Add meg a címzett nevét és a címét majd válaszd ki a PIN kódos megerősítést az applikációban.
- Átadás: Találkozz a sofőrrel az utcán, add át a sofőrnek, aki a csomagot a jármű csomagtartójába helyezi.
- Követés: Kövesd élőben a csomag útját, és oszd meg az érkezési időt a címzettel, akinek a megadott címen a járda szélén kell átvennie a küldeményt.
