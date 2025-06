Ilyen még nem volt, érkezik a hajós Uber Budapestre: pár napig ingyen lehet használni

Egy év telt el azóta, hogy az Uber újraindította Uber Taxi szolgáltatását Budapesten. A cég budapesti visszatérése óta az utasok több mint 23 millió kilométert tettek meg az alkalmazáson keresztül rendelt utak során.

Az Uber most egy különleges, szezonális terméket indít útjára Budapesten: az Uber Boat-ot, amely az Uber alkalmazás használatán keresztül új lehetőséget kínál Budapest felfedezésére, így a város ikonikus nevezetességeit új perspektívából ismerhetjük meg.

Az Uber Boat 15 perces városnéző hajóutakat kínál a Dunán, amelyek a Vigadó térhez közeli 8A kikötőből indulnak és oda is térnek vissza. Az Uber Boat bevezetése alkalmából június 12–14. között az utazások a helyiek és a látogatók számára egyaránt ingyenesek. Június 15-től augusztus 31-ig egy út ára 30.000 forint.

A hajós szolgáltatást biztosító helyi partner, a Duna Port Kft., amely engedéllyel rendelkező hajóival és tapasztalt személyzetével biztonságos és látványos élményt nyújt., Az utak június 12-14. között 10:00 és 21:00, míg június 15-től 12:00 és 20:00 óra között foglalhatók.

„Büszkék vagyunk arra, milyen dinamikusan tudunk új szolgáltatásokat és funkciókat bevezetni a budapestiek hatékonyabb városi közlekedése érdekében. Az Uber Boat bevezetése számomra személyesen is különleges élmény – London és Mykonos után Budapest az első főváros a régióban, ahol lehetővé tettük a város felfedezését a Dunáról” – mondta Kardos Eszter, az Uber magyarországi vezetője.

Az Uber budapesti első évében nemcsak a taxizás, hanem az utazási élmény is megújult. A Lime e-rollerekkel használatának lehetősége mellett új szolgáltatások is megjelentek: az Uber Comfort tágas járműveket, fokozott kényelmet és személyre szabható preferenciákat kínál – például hőmérséklet-beállítást vagy beszélgetős/csendes utazási módot –, mindezt változatlan áron. Az Uber Green a fenntartható közlekedés új szintjét képviseli, kizárólag hibrid vagy teljesen elektromos járművekkel működik, így például lehetővé teszi a behajtást a Margitszigetre is.

Bejelentették mindeközben, hogy a vállalat ezen a héten hivatalosan is megkezdi Budapesten túli terjeszkedését: június 13-án Miskolcon is elérhetővé válik az Uber, így a borsodi megyeszékhely Magyarország második Uber-városa lesz.