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Drámai látvány fogadja a kirándulókat a népszerű zalai tónál: visszahúzódott a víz, kagylók ezrei pusztultak el
Pár éve a HelloVidék is írt már arról a Zalai-dombság szívében megbújó kustánszegi tóról, amely nemcsak a horgászok, hanem az egyszerű, de nagyszerű szabadstrandja miatt is kedvelt célpontja a környékbelieknek és a kirándulóknak. Az idei nyár azonban a zalai tavak mellett sem múlt el nyomtalanul: a hosszan tartó szárazság és a csapadékhiány után most egészen szokatlan látvány fogadja azokat, akik a Göcsej egyik népszerű kirándulóhelyére látogatnak. A Kustánszegi-tó vízszintje jelentősen visszahúzódott, egyes partszakaszokon pedig már a korábban vízzel borított meder is szárazra került. A tóparton elpusztult kagylók sokasága hever.
A Zalaegerszeg közelében található Kustánszegi-tó régóta népszerű úti cél a környékbeliek és a kirándulók körében. Nyáron elsősorban a strandolók keresik fel a természetközeli vízpartot, de az év többi részében is sokan járnak ide horgászni, túrázni vagy egyszerűen csak sétálni. A tó környéke a kutyások számára is kedvelt kirándulóhely. Aki azonban mostanában látogat el a vízpartra, egészen más képet láthat, mint amit a nyári hónapokban megszokhatott. A ZAOL munkatársai a tó körüli sétányon végighaladva azt tapasztalták, hogy bár a nyugati oldalon első pillantásra még nem feltűnő a változás, a part mentén továbbhaladva egyre nagyobb területen látható a víz visszahúzódása.
A tó egyes részein a víz már teljesen eltűnt a korábban elárasztott területekről. A szabaddá vált mederben és a sáros parton nagy számban hevernek az elpusztult tavi kagylók. A látvány jól érzékelteti, hogy a tartós vízhiány nem csupán a táj megszokott képét változtatta meg, hanem a tó élővilágát is érintheti. A jelenség hátterében a nyári hónapok elhúzódó szárazsága és a csapadékhiány állhat. Bár novemberre már véget ért a strandszezon, az aszály következményei továbbra is jól láthatók a vízparton.
A Göcsej egyik kedvelt kirándulóhelye a Kustánszegi-tó
A Kustánszegi-tó nemcsak a helyiek számára fontos pihenőhely. A Zalaegerszegtől mintegy 20 kilométerre délnyugatra fekvő vízterület a horgászok körében is ismert. A nyilvántartások szerint a tóban többek között ponty, amur, csuka, süllő, harcsa és keszeg is megtalálható. A horgászat mellett a vízpart a kikapcsolódás több formájára is lehetőséget kínál: a korábbi turisztikai és horgászinformációk strandolási, csónakázási lehetőséget és kempinget is említenek a környéken.
A mostani látvány azonban arra emlékeztet, hogy a hosszú, csapadékszegény időszakok nemcsak a mezőgazdaságot és a kerteket viselik meg. A kisebb tavak vízháztartása és élővilága is érzékenyen reagálhat az elhúzódó aszályra. A Kustánszegi-tó partján most látható változások pedig azt mutatják, hogy a nyári szárazság hatásai még ősszel, sőt novemberben is velünk maradtak.
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