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Most potom pénzért ehetünk Michelin-csillagos étteremben: elindult az Országos Étterem Hét

Pénzcentrum
2026. október 1. 12:33

Ma indul a jubileumi, 30. Országos Étterem Hét, amelyen idén 251 hazai étterem kínálja többfogásos menüsorait fix áron. A program október 18-ig tart, így a korábbi egy hét helyett ezúttal 18 napon át lehet válogatni a csatlakozott vendéglátóhelyek ajánlatai közül. A menük 6900 forinttól érhetők el, a prémium kategória 8900, az exkluzív éttermek pedig 10 900 forinttól kínálják fogásaikat. Az esemény különlegessége, hogy idén először Michelin-csillagos étterem, a Costes is csatlakozott.

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Ma indul és október 18-ig tart a jubileumi, 30. Országos Étterem Hét. A programsorozat lényege változatlan: a résztvevő kiváló éttermek a minőségi gasztronómia legjavát bemutató, általában három fogásos menüsoraikat fix árakon kínálják.

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A top kategóriájú éttermek menüi 6 900 Ft-tól, a prémium besorolásúaké 8 900 Ft-tól, az exkluzív kategóriát képviselőké pedig 10 900 Ft-tól érhetők el. A Michelin-csillagos Costes menüsorát a vendégek ezen az eseményen 17.900 forintért fogyaszthatják el. Ezek az árak a szervizdíjat is tartalmazzák. A rendezvény kizárólag előzetes asztalfoglalással látogatható.

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Az október 1-től október 18-ig tartó 30. DiningCity Országos Étterem Hétre még az elmúlt napokban is neveztek be újabb éttermek, így összességében 251 hazai top étterem csatlakozott országszerte. Az előző évek jól bevált gyakorlatának megfelelően az eredeti egy hetes időtartam helyett már 18 nap áll a hazai éttermek kiváló képviselőinek rendelkezésére, hogy megmutassák kínálatuk legjavát.

Az eseményre összeállított több fogásos menüsorokat fix árakon kínálják, az előző évhez képest változatlan árakon. A reprezentatív ételsorokat a top kategóriájú éttermek 6.900 Ft-tól, a prémium besorolásúak 8.900 Ft-tól, az exkluzív kategóriát képviselők pedig 10.900 Ft-tól kínálják, szervizdíjjal együtt. Az alapanyagok a lehető legszínvonalasabbak: az Angus marhától a bébi tintahalon át a burgundi csigáig a lehető leszélesebb palettáról válogatnak a séfek, olyan fogásokat készítve, mint a bélszín carpaccio, a fácánesszencia vagy a baszk sajttorta. A kínálatban természetesen valamennyi korszerű táplálkozási irány kedvelői és a speciális értrendet követők is megtalálják majd a nekik megfelelő választékot.

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A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az eseményen idén először Michelin-csillagos étterem is részt vesz: a Michelin-csillagos, Ráday utcai Costes menüsorát a vendégek ezen az eseményen 17.900 forintért fogyaszthatják el. A színvonalat jól jellemzi, hogy a résztvevők jelentős része szerepel a hazai gasztrokiadványok Top 100-as elitjében, 20 étterem pedig nemzetközi Michelin-ajánlással büszkélkedhet. A résztvevők között megtalálható az ország egyik legnépszerűbb étterme, az encsi Anyukám Mondta, és frissen csatlakozott a szintén Michelin ajánlással rendelkező tatai Platán Bisztró is.

A rendezvényre korlátozott számban még foglalhatók asztalok. A szervezők és a résztvevő éttermek célja, hogy minél szélesebb rétegeknek mutathassák be elérhető árakon a minőségi vendéglátás élményét. A prémium éttermek magával ragadó atmoszférájának megfelelően viszont az Országos Étterem Héten a helyek száma limitált.
Címlapkép: Getty Images
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