2026. november 4. szerda Károly
2 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Revolut app logó. A Revolut egy digitális banki alternatíva, amely előre fizetett bankkártyát, valutaváltást és peer-to-peer fizetéseket is tartalmaz.
Megtakarítás

Rossz hír a Revolut magyar ügyfeleinek: négy népszerű befektetési lehetőség szűnik meg

Pénzcentrum
2026. november 4. 20:33 2 perc

Váratlan bejelentést tett a Revolut: kivezeti Magyarországról a tőzsdei árukkal kapcsolatos szolgáltatásait. A változás négy nyersanyagot érint, köztük az aranyat és az ezüstöt is. A meglévő befektetéseket 2027. január 4-ig még értékesíthetik az ügyfelek, ráadásul ebben az időszakban elengedik az eladáshoz kapcsolódó díjakat, új vásárlásokat azonban már nem lehet indítani, és új ügyfelek sem regisztrálhatnak a szolgáltatásra, írja a revb.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Váratlanul jelentette be a Revolut, hogy megszünteti a tőzsdei árukkal kapcsolatos szolgáltatásait a magyar ügyfelek számára. A döntésnek nem volt előzetes jele, és úgy tűnik, kizárólag a magyarországi felhasználókat érinti. A változás következtében a továbbiakban nem lehet vételi megbízásokat leadni, a meglévő pozíciókat pedig nem növelhetik az ügyfelek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A már befektetett összegeket ugyanakkor nem kell azonnal kivenni: a nyersanyagokkal rendelkező felhasználók 2027. január 4-ig bármikor eladhatják meglévő állományukat a Revolut alkalmazásában. Ebben az időszakban az értékesítéshez kapcsolódó díjakat is elengedik. Új ügyfelek azonban már nem regisztrálhatnak a szolgáltatásra.

Kapcsolódó cikkeink:

A kivezetés négy tőzsdei árut érint: az aranyat (XAU), az ezüstöt (XAG), a palládiumot (XPD) és a platinát (XPT). Bár az alkalmazásban jelenleg még látható a vásárlási lehetőség, a tranzakció a folyamat végén hibára fut. A szolgáltatás évek óta elérhető volt a magyar felhasználóknak, azt eddig a brit felügyelet alatt álló Revolut Ltd biztosította. A kivonulás okáról egyelőre nem közöltek hivatalos indoklást.

Nem ez az első alkalom, hogy a Revolut egy befektetési szolgáltatását kivezeti Magyarországról. 2025. december 8-án a kriptoszolgáltatások magyarországi megszüntetését jelentette be a vállalat, amelynek jogszabályi okai voltak. A beszámoló szerint azóta Magyarországon ismét lehetőség nyílt MiCA-engedéllyel kriptotevékenységet folytatni, a Revolut azonban nem tért vissza a piacra.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #arany #megtakarítás #pénzügyek #app #tőzsde #bejelentés #lakossági pénzügyek #befektetések #revolut #ezüst #nemesfém

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:05
20:33
20:16
20:02
19:33
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 4. 17:51 Hatalmas fordulat a tőzsdéken: ezerpontos ralival indított a Dow, szárnyal az OTP és a bankszektor
november 4. 10:38 Hatalmas fordulat a piacokon a választási sokk után: valósággal tépik a zöld részvényeket, szakadnak a techóriások
november 4. 10:20 Gyengül a dollár, esnek az MI-részvények: indul a tőzsdei hullámvasút az amerikai félidős választások után
november 3. 20:32 Az Egyesült Államokra figyel a világ, mégis nagyot ment a magyar tőzsde: megindult a szárnyalás
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. november 4. 16:54
Végigsöpört Amerikán a kék hullám: mennyi ereje maradt Trumpnak?  
Media1
2026. október 28. 04:53
A helyi média ereje: elérés, online növekedés, hirdetési lehetőségek, interjú Hauk Zoltánnal  
Bankmonitor  |  2026. november 4. 13:44
A Revolut már a negyedik legértékesebb bankcsoport a magyar piacon
Újabb mérföldkőhöz érkezett a Revolut. A digitális bankot egy újabb tőkebevonási kör lezárásával 115...
Holdblog  |  2026. november 4. 09:04
A mezőny végére estünk autózásban, szellemautókkal is előznek minket
Harminc éve Magyarország még a régió egyik legjobban motorizált országa volt, mára azonban szinte mi...
ChikansPlanet  |  2026. október 30. 10:34
Ki kell érdemelnie az adatközpontnak az áramot?
Januárban ezen a helyen arról írtam, hogy a mesterséges intelligencia terjedése új energiaigényt zúd...
KonyhaKontrolling  |  2026. október 26. 08:49
Miért demotiválod magad? Lesz nyugdíjad vagy nem kell miatta aggódnod
Nemrég szembejött egy internetes fejtegetés, amiben azt próbálta levezetni az író, hogy lehetetlen s...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. november 4.
Nem a Z generáció a legnagyobb fejtörés a munkahelyeken: elárulta a MOL HR-vezetője, egészen máshol húzódik a törésvonal
2026. november 4.
A dolgozók fizethetik meg az árát a hazai oktatás színvonalának: itt az ok, amiért elmaradhat a béremelés, sokakat ki is rúghatnak
2026. november 4.
Ez Magyarország kedvenc új autója 2026-ban: a Suzuki Vitara csak a negyedik, egy kínai márka pedig 150 százalékkal nőtt
2026. november 4.
Havonta egymillió forintos fizetéssel csábítják a magyarokat Németországba: ilyen munkára keresnek embereket
2026. november 4.
Veszélyes spirál rajzolódik ki az AI-részvényeknél: fájdalmas ébredés jöhet a tőzsdén hamarosan?
NAPTÁR
Tovább
2026. november 4. szerda
Károly
45. hét
November 4.
Az 1956-os forradalom leverésének emléknapja
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Hozzányúlnának a magyarok megtakarításaihoz: Brüsszel már eljárást is indított, mit lép a Tisza-kormány?
2
3 hete
Könnyen megúszhatja a vagyonadót az Ötöslottó milliárdosa: megtaláltuk a tízmilliókat érő kiskaput
3
4 napja
412 ezer forintos támogatásról döntött a Tisza-kormány: 2027-től jár azoknak a megtakarítóknak, akik maximálisan kihasználják
4
3 hete
Családi pótlék utalás 2026 november: itt vannak a hivatalos folyósítási dátumok
5
2 hete
Mindenkit érintő változás jön az adózásban januártól: közel kétmillió magyar járhat jól az új rendszerrel
PÉNZÜGYI KISOKOS
Likvidációs érték
Az érték azt mutatja, hogy végelszámolás (likvidáció) során mennyiért lehetne értékesíteni az adott ingatlant vagy eszközt, és az értékesítés költségeit levonva mennyi az értékesítésből származó nettó jövedelem.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 4. 19:02
Ez Magyarország kedvenc új autója 2026-ban: a Suzuki Vitara csak a negyedik, egy kínai márka pedig 150 százalékkal nőtt
Pénzcentrum  |  2026. november 4. 18:04
Kvíz: Mindig jó voltál töriből? Teszteld, mennyit tudsz a vesztes csatákról, történelmi vereségekről!
Agrárszektor  |  2026. november 4. 20:32
Behúzták a vészféket: beáldozzák az új üzemanyagot, hogy legyen elég étel