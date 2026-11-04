Rossz hír a Revolut magyar ügyfeleinek: négy népszerű befektetési lehetőség szűnik meg

Váratlan bejelentést tett a Revolut: kivezeti Magyarországról a tőzsdei árukkal kapcsolatos szolgáltatásait. A változás négy nyersanyagot érint, köztük az aranyat és az ezüstöt is. A meglévő befektetéseket 2027. január 4-ig még értékesíthetik az ügyfelek, ráadásul ebben az időszakban elengedik az eladáshoz kapcsolódó díjakat, új vásárlásokat azonban már nem lehet indítani, és új ügyfelek sem regisztrálhatnak a szolgáltatásra, írja a revb.

Váratlanul jelentette be a Revolut, hogy megszünteti a tőzsdei árukkal kapcsolatos szolgáltatásait a magyar ügyfelek számára. A döntésnek nem volt előzetes jele, és úgy tűnik, kizárólag a magyarországi felhasználókat érinti. A változás következtében a továbbiakban nem lehet vételi megbízásokat leadni, a meglévő pozíciókat pedig nem növelhetik az ügyfelek.

A már befektetett összegeket ugyanakkor nem kell azonnal kivenni: a nyersanyagokkal rendelkező felhasználók 2027. január 4-ig bármikor eladhatják meglévő állományukat a Revolut alkalmazásában. Ebben az időszakban az értékesítéshez kapcsolódó díjakat is elengedik. Új ügyfelek azonban már nem regisztrálhatnak a szolgáltatásra.

A kivezetés négy tőzsdei árut érint: az aranyat (XAU), az ezüstöt (XAG), a palládiumot (XPD) és a platinát (XPT). Bár az alkalmazásban jelenleg még látható a vásárlási lehetőség, a tranzakció a folyamat végén hibára fut. A szolgáltatás évek óta elérhető volt a magyar felhasználóknak, azt eddig a brit felügyelet alatt álló Revolut Ltd biztosította. A kivonulás okáról egyelőre nem közöltek hivatalos indoklást.

Nem ez az első alkalom, hogy a Revolut egy befektetési szolgáltatását kivezeti Magyarországról. 2025. december 8-án a kriptoszolgáltatások magyarországi megszüntetését jelentette be a vállalat, amelynek jogszabályi okai voltak. A beszámoló szerint azóta Magyarországon ismét lehetőség nyílt MiCA-engedéllyel kriptotevékenységet folytatni, a Revolut azonban nem tért vissza a piacra.