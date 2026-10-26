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A group of young university students concentrating carefully on their professor during a lecture.
Utazás

Diákok, figyelem! Fontos határidő közeleg, erről le ne csússzatok!

MTI
2026. október 26. 15:04 1 perc

A 2025/2026. tanévre vagy annak második félévére szóló érvényesítő matricával ellátott diákigazolványok október 31-éig érvényesek - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfőn.

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Ez a határidő érvényes azoknak a tanulóknak a diákigazolványaira is, akik a 2025/2026. tanévben töltötték be 16. életévüket; aki novembertől is kedvezményesen szeretne utazni, annak érdemes időben gondoskodnia a diákigazolványa érvényesítéséről.

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A BKK felhívta a szülők és a diákok figyelmét, hogy a lejáró diákigazolványokat október 31-éig érvényesíttetniük kell, mert csak így vehetik igénybe kedvezményesen a budapesti közösségi közlekedést.

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Címlapkép: Getty Images
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