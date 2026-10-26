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Diákok, figyelem! Fontos határidő közeleg, erről le ne csússzatok!
A 2025/2026. tanévre vagy annak második félévére szóló érvényesítő matricával ellátott diákigazolványok október 31-éig érvényesek - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfőn.
Ez a határidő érvényes azoknak a tanulóknak a diákigazolványaira is, akik a 2025/2026. tanévben töltötték be 16. életévüket; aki novembertől is kedvezményesen szeretne utazni, annak érdemes időben gondoskodnia a diákigazolványa érvényesítéséről.
A BKK felhívta a szülők és a diákok figyelmét, hogy a lejáró diákigazolványokat október 31-éig érvényesíttetniük kell, mert csak így vehetik igénybe kedvezményesen a budapesti közösségi közlekedést.
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