Járatok tucatjait törölték vasárnap az amszterdami Schiphol repülőtéren a Boelo vihar okozta erős szél miatt.
Nem kegyelmez az őszi időjárás: erős széllel indul a hét, egyre hűvösebb lesz
Az átlagosnál kissé hűvösebb, jellemzően napos-gomolyfelhős idő várható a jövő héten. A szél a hét elején megélénkül, olykor megerősödik. A hőmérséklet csúcsértéke a hét elején még 15 Celsius-fok körül alakul, majd kissé csökken a nappali felmelegedés mértéke, a hajnalok pedig jellemzően párásak, ködösek lesznek - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.
Hétfőn a pára- és ködfoltok feloszlását követően a Dunántúlon gyengén felhős, napos idő várható, míg keleten reggeltől csökken a felhőzet, az északkeleti megyékben azonban még estig is maradhatnak borult körzetek. A borult tájakon délelőtt esőre, míg a Dunától keletre helyenként záporok, esetleg zivatarok kialakulására lehet számítani, másutt csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél sokfelé megélénkül, olykor meg is erősödik. A hőmérséklet csúcsértéke általában 12 és 17 fok között, de a tartósabban borult tájakon 10 fok körül valószínű.
Kedden a pára- és ködfoltok feloszlása, valamint a keleti felhőzet csökkenése után napos, gomolyfelhős idő várható, csapadék nem valószínű. Az északi, északkeleti szél helyenként megélénkül. A minimum-hőmérséklet mínusz 2 és plusz 7, a maximum 12 és 17 fok között valószínű.
Szerdán a pára- és ködfoltok feloszlása után napos idő várható, majd nyugat felől fátyolfelhőzet érkezik, amely időszakosan megvastagodhat. Csapadék nem valószínű. Az északnyugati, északi szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 7 fok között, a fagyzugos helyeken kevéssel 0 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között valószínű.
Csütörtökön a pára- és ködfoltok feloszlása után változóan felhős idő várható általában többórás napsütéssel. Helyenként eső, zápor előfordulhat. Az északi, északnyugati szél megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 2 és 9, délután 12 és 17 fok között alakul.
Pénteken a pára- és ködfoltok feloszlása után változóan felhős idő várható általában többórás napsütéssel, helyenként esővel, záporral. Az északi, északnyugati szél megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 7, a legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul.
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Szombaton a pára- és ködfoltok feloszlása után változóan felhős idő várható általában többórás napsütéssel, helyenként esővel, záporral. Többnyire mérsékelt marad az északi, északnyugati szél. A hőmérséklet hajnalban mínusz 1 és plusz 6, délután 10, 15 fok között alakul.
Vasárnap, mindenszentek napján a pára és ködfoltok feloszlása után változóan felhős idő várható általában többórás napsütéssel, helyenként esővel, záporral. Többnyire mérsékelt marad az északi, északnyugati szél. A hőmérséklet hajnalban mínusz 1 és plusz 6, délután 9 és 14 fok között alakul.
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