Itt már megérkezett az első komoly havazás: helyenként fél méter friss hó is hullott, az utakon is vigyázni kell

Míg Magyarországon egyelőre várat magára az első havazás, Ausztria magasabban fekvő hegyvidékein az elmúlt napokban leesett az ősz eddigi legjelentősebb hava. A csapadékos időjárás helyenként fél méter friss havat, komoly lehűlést és télies útviszonyokat hozott a szomszédos országban.

A Földközi-tenger felől érkező mediterrán ciklon hideg légtömegekkel találkozott, így a 2000–3000 méter feletti csúcsokon és gleccsereken mindössze két-három nap alatt 20–50 centiméteres hótakaró alakult ki. A legintenzívebb havazást Kelet-Tirolban, Észak-Karintiában, Dél-Salzburgban, valamint a népszerűbb gleccsereknél – mint a Kitzsteinhorn, a Hintertux és a Stubai – mérték.

A csapadék erősödésével a hóhatár fokozatosan süllyedt. Az 1000 és 1500 méter közötti régiókban 5–15 centiméteres hóréteg alakult ki, míg az ezer méter alatti völgyekben egyelőre csak az eső esett. A lehűlés mértékét jól mutatja, hogy csütörtök reggel a 3440 méter magasan fekvő tiroli Pitztal-gleccseren mínusz 14 fokot mutattak a hőmérők - jelentette az Időkép.

A hirtelen jött tél próbára tette az osztrák közútkezelőket is. Több magashegyi hágón – köztük a Großglockner Hochalpenstraßén és a Timmelsjoch-hágón – időszakos korlátozásokat vezettek be, a magasabban fekvő útszakaszokon pedig kötelezővé tették a hólánc használatát. Bár itthon a hópelyhekre még várni kell, a hosszú távú meteorológiai modellek alapján november elejére Magyarországon is markánsabb lehűlés körvonalazódik.