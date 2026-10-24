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havazás, hó, hóesés
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Itt már megérkezett az első komoly havazás: helyenként fél méter friss hó is hullott, az utakon is vigyázni kell

Pénzcentrum
2026. október 24. 13:32 2 perc

Míg Magyarországon egyelőre várat magára az első havazás, Ausztria magasabban fekvő hegyvidékein az elmúlt napokban leesett az ősz eddigi legjelentősebb hava. A csapadékos időjárás helyenként fél méter friss havat, komoly lehűlést és télies útviszonyokat hozott a szomszédos országban.

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A Földközi-tenger felől érkező mediterrán ciklon hideg légtömegekkel találkozott, így a 2000–3000 méter feletti csúcsokon és gleccsereken mindössze két-három nap alatt 20–50 centiméteres hótakaró alakult ki. A legintenzívebb havazást Kelet-Tirolban, Észak-Karintiában, Dél-Salzburgban, valamint a népszerűbb gleccsereknél – mint a Kitzsteinhorn, a Hintertux és a Stubai – mérték.

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A csapadék erősödésével a hóhatár fokozatosan süllyedt. Az 1000 és 1500 méter közötti régiókban 5–15 centiméteres hóréteg alakult ki, míg az ezer méter alatti völgyekben egyelőre csak az eső esett. A lehűlés mértékét jól mutatja, hogy csütörtök reggel a 3440 méter magasan fekvő tiroli Pitztal-gleccseren mínusz 14 fokot mutattak a hőmérők - jelentette az Időkép.

A hirtelen jött tél próbára tette az osztrák közútkezelőket is. Több magashegyi hágón – köztük a Großglockner Hochalpenstraßén és a Timmelsjoch-hágón – időszakos korlátozásokat vezettek be, a magasabban fekvő útszakaszokon pedig kötelezővé tették a hólánc használatát. Bár itthon a hópelyhekre még várni kell, a hosszú távú meteorológiai modellek alapján november elejére Magyarországon is markánsabb lehűlés körvonalazódik.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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