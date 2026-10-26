2026. október 26. hétfő Dömötör
14 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Elsőfokú riasztást adtak ki: négy keleti vármegyére heves zivatarok és jégdara csap le
Utazás

Elsőfokú riasztást adtak ki: négy keleti vármegyére heves zivatarok és jégdara csap le

Pénzcentrum
2026. október 26. 07:55 1 perc

Zivatarok, viharos széllökések és jégdara miatt adott ki elsőfokú figyelmeztetést a HungaroMet négy keleti vármegyére. Bár az ország nyugati felén fokozatosan javul az időjárás, keleten a délutáni óráktól heves csapadékra és jelentős lehűlésre kell készülni.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az ország jelentős részén a déli órákra eláll a csapadék, és nyugat felől egyre inkább felszakadozik a felhőzet. Ezzel szemben az északkeleti és keleti tájakon tartósan borult marad az ég, ahol délutántól egy összeáramlási zóna mentén záporok és zivatarok alakulnak ki. A kora délutáni, 9–16 Celsius-fokos csúcshőmérséklet késő estére érezhetően visszaesik, a nap végére már mindössze 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk. A hidegérzetet a többfelé megerősödő északnyugati szél is fokozza.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A meteorológiai szolgálat a kialakuló zivatarcellák miatt Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, valamint Jász-Nagykun-Szolnok vármegyére léptetett életbe elsőfokú figyelmeztetést. Az érintett régiókban a felhőszakadást intenzív széllökések, valamint hirtelen lezúduló jégdara és aprószemű jég kísérheti. Ezek a heves időjárási jelenségek közlekedési fennakadásokat is okozhatnak, ezért a térségben tartózkodóktól fokozott óvatosságot kérnek.

Nem kegyelmez az őszi időjárás: erős széllel indul a hét, egyre hűvösebb lesz
EZ IS ÉRDEKELHET
Nem kegyelmez az őszi időjárás: erős széllel indul a hét, egyre hűvösebb lesz
Az átlagosnál kissé hűvösebb, jellemzően napos-gomolyfelhős idő várható a jövő héten. A szél a hét elején megélénkül, olykor megerősödik.
Címlapkép: Getty Images
#riasztás #utazás #időjárás #figyelmeztetés #lehűlés #jégeső #viharos szél #széllökések #zivatarok #hungaromet #borsod-abaúj-zemplén megye
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:39
10:33
10:10
10:02
09:40
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 26. 10:39 Elszabadult a pokol a brazil választás után, kilőtt a gázár: a Mol menti meg a pesti tőzsdét
október 23. 17:42 Pánik a tőzsdéken: összeomlott a Volvo árfolyama, kilőtt az olajár a háborús fenyegetés miatt
október 23. 13:35 Ütést kapott a forint: fontos szint felé sodródik az árfolyam a friss gazdasági adatok után
október 23. 10:33 Megütötték a techóriásokat: brutális eladási hullám söpört végig a tőzsdéken
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 26.
Mi lesz, ha váratlanul meghal a családfenntartó? Ennyi pénzből úszná meg a család a lecsúszást, ha havi 400 ezret keresett
2026. október 25.
Túlárazott lángos és kamu-gulyás: így árulják el a magyar gasztronómiát és verik át a turistákat Pesten
2026. október 26.
Szinte senki nem csinálja itthon, pedig milliós számlától kímélheti meg a családot: így fizethető ki előre a saját temetésünk
2026. október 25.
Hamarosan jöhet az 50 ezer forintos háztartásigép-támogatás: bárki jogosult lenne, akinek elromlik a mosógépe, kazánja vagy telefonja?
2026. október 25.
Megtalálhatták a magyarok százezreit sanyargató népbetegség ellenszerét: ezt kell tenned, hogy megelőzd a bajt
NAPTÁR
Tovább
2026. október 26. hétfő
Dömötör
44. hét
Október 26.
Az iskolai könyvtárak világnapja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
A palackvadászok nyírhatják ki végleg Budapest turizmusát? Így húzott el Bécs és Prága a főváros mellett
2
3 hete
Kiadták a rendkívüli téli előrejelzést: olyan fordulat jön, amire 1950 óta nem volt példa
3
2 hete
Jövőre felejtsd el a méregdrága Adriát: világhírű UNESCO-helyszínné válhat a filléres tóvidék
4
4 napja
Megérkezett az első hó! Errefelé már 1-2 centi esett: készülhetnek a közlekedők
5
2 hete
Olyan front érkezik Magyarországra, amire rég volt példa: erre senki sem számított
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szerződésmódosítás
a szerződő felek egybehangzó nyilatkozatán alapuló változás, amelynek során csak a szerződés egyes részei (pl. díj) módosulnak, a többi pedig változatlan tartalommal hatályban marad.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 26. 10:02
Szinte senki nem csinálja itthon, pedig milliós számlától kímélheti meg a családot: így fizethető ki előre a saját temetésünk
Pénzcentrum  |  2026. október 26. 06:34
Hamarosan új korszak kezdődik a globális idő mérésében: hiába maradt az óraátállítás, ezen a téren radikális változás jön
Agrárszektor  |  2026. október 26. 09:03
Külföldre viszik a pénzüket a magyarok: miért nem itthon költik el?