Elsőfokú riasztást adtak ki: négy keleti vármegyére heves zivatarok és jégdara csap le

Zivatarok, viharos széllökések és jégdara miatt adott ki elsőfokú figyelmeztetést a HungaroMet négy keleti vármegyére. Bár az ország nyugati felén fokozatosan javul az időjárás, keleten a délutáni óráktól heves csapadékra és jelentős lehűlésre kell készülni.

Az ország jelentős részén a déli órákra eláll a csapadék, és nyugat felől egyre inkább felszakadozik a felhőzet. Ezzel szemben az északkeleti és keleti tájakon tartósan borult marad az ég, ahol délutántól egy összeáramlási zóna mentén záporok és zivatarok alakulnak ki. A kora délutáni, 9–16 Celsius-fokos csúcshőmérséklet késő estére érezhetően visszaesik, a nap végére már mindössze 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk. A hidegérzetet a többfelé megerősödő északnyugati szél is fokozza.

A meteorológiai szolgálat a kialakuló zivatarcellák miatt Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, valamint Jász-Nagykun-Szolnok vármegyére léptetett életbe elsőfokú figyelmeztetést. Az érintett régiókban a felhőszakadást intenzív széllökések, valamint hirtelen lezúduló jégdara és aprószemű jég kísérheti. Ezek a heves időjárási jelenségek közlekedési fennakadásokat is okozhatnak, ezért a térségben tartózkodóktól fokozott óvatosságot kérnek.